أسعار العملات والذهب اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019: احدث اسعار الدولار والريال واليورو اليوم

2 سبتمبر، 2019
2٬046
Advertisements

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019، احدث اسعار الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم في كافة البنوك ، سعر الذهب اليوم، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

Advertisements
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24802 إلى 805
عيار 22735 إلى 738
عيار 21702 إلى 704
عيار 18602 إلى 603
عيار 14468 إلى 469
عيار 12401 إلى 402
الاونصة24,951 إلى 25,022
الجنيه الذهب5,616 إلى 5,632
الكيلو802,286 إلى 804,571
.

سعر اليورو اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية18.279018.6160
البنك-المصري-الخليجي18.387018.5700
البنك-الأهلي18.381018.5540
بنك-البركة18.311018.6070
بنك-الاسكندرية18.350018.5420
البنك-العربي-الافريقي18.381018.5540
البنك-المركزي18.381018.5330
بنك-مصر18.381018.5540
بنك-بلوم-مصر18.381018.5540
كريدي-أجريكول18.390018.5830
بنك-التعمير-والإسكان18.331018.6620
بنك-بيريوس18.392018.5610
المصرف-المتحد18.381018.5540
البنك-التجاري-الدولي18.359018.5310
المصري-لتنمية-الورادات18.376018.5540
بنك-المشرق18.392018.5650
بنك-HSBC18.420018.5600
بنك-عودة18.376018.5540
البنك-الأهلي-اليوناني18.376018.5540
Advertisements

سعر الدولار اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

ننقل لكم سعر الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، ومن المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

Advertisements

سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.510016.6100
البنك المصري الخليجي16.510016.6100
البنك الأهلي16.500016.6000
بنك البركة16.510016.6100
بنك الاسكندرية16.500016.6000
البنك العربي الافريقي16.500016.6000
البنك المركزي16.500016.6230
بنك مصر16.500016.6000
بنك بلوم مصر16.500016.6000
كريدي أجريكول16.500016.6000
بنك التعمير والإسكان16.510016.6100
بنك بيريوس16.510016.6100
البنك التجاري الدولي16.500016.6000
المصري لتنمية الورادات16.510016.6100
بنك المشرق16.510016.6100
البنك الأهلي اليوناني16.500016.6000
بنك HSBC16.510016.6100

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.37304.4310
البنك-المصري-الخليجي4.40104.4300
البنك-الأهلي4.39104.4260
بنك-البركة4.32904.4620
بنك-الاسكندرية4.37104.4260
البنك-العربي-الافريقي4.37304.4250
البنك-المركزي4.39804.4320
بنك-مصر4.39204.4260
بنك-بلوم-مصر4.39904.4260
كريدي-أجريكول4.37704.4250
بنك-التعمير-والإسكان4.32104.4800
بنك-بيريوس4.38004.4290
البنك-التجاري-الدولي4.38204.4260
بنك-المشرق4.38204.4290
بنك-HSBC4.40004.4300
البنك-الأهلي-اليوناني4.37404.4360
المصري-لتنمية-الورادات4.38304.4260

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

اسعار الحديد والاسمنت اليوم
2 سبتمبر، 2019
1٬868

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019: أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر

تعرف على.. كيفية تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي السيطرة على الدين الخارجي بمصر؟
2 سبتمبر، 2019
176

سعر الدولار اليوم

بعد إلغاء الدولار الجمركي.. تعرف على تأثيره على أسعار السلع المستوردة؟
1 سبتمبر، 2019
4٬592

ماذا يعني إلغاء الدولار الجمركي وهل سيؤثر على أسعار السلع المستوردة؟

اعتباراً من اليوم.. إلغاء الدولار الجمركي على كافة السلع
1 سبتمبر، 2019
1٬636

اعتباراً من اليوم.. إلغاء الدولار الجمركي على كافة السلع

المؤشر الرئيسي للبورصة يغلق تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.65%
1 سبتمبر، 2019
172

المؤشر الرئيسي للبورصة يغلق تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.65%

الإسكان الفاخر لا يشهد تشبعاً.. وهناك فجوة حقيقية بالإسكان فوق المتوسط
1 سبتمبر، 2019
180

التطوير العقاري: هناك فجوة حقيقية بالإسكان فوق المتوسط والإسكان الفاخر لا يشهد تشبعاً

بشرى سارة لمستحقى شهادات قناة السويس.. 4 بنوك ترد الشهادات خلال هذا الموعد
1 سبتمبر، 2019
2٬600

بشرى سارة لمستحقى شهادات قناة السويس.. 4 بنوك ترد الشهادات خلال هذا الموعد

إليكم.. تفاصيل برنامج تمويل أصحاب الأعمال من مصرف أبوظبي
1 سبتمبر، 2019
491

تفاصيل برنامج تمويل أصحاب الأعمال من مصرف أبوظبي

مسؤول في الجمارك يكشف عن أسباب تحرير سعر العملات الجمركية
1 سبتمبر، 2019
1٬704

مسؤول في الجمارك يكشف عن أسباب تحرير سعر العملات الجمركية

"المجتمعات العمرانية" تعلن عن موعد القرعة اليدوية لأراضي الإسكان الاجتماعي.. إليكم التفاصيل
1 سبتمبر، 2019
379

“الإسكان” تطرح 3 آلاف قطعة أرض للأفراد خلال سبتمبر

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق