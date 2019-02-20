اسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 20 فبراير 2018: سعر الدولار و العملات في مصر الآن

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

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سعر الذهب الان

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 746 إلى 749 عيار 22 684 إلى 686 عيار 21 653 إلى 655 عيار 18 560 إلى 561 عيار 14 435 إلى 437 عيار 12 373 إلى 374 الاونصة 23,209 إلى 23,281 الجنيه الذهب 5,224 إلى 5,240 الكيلو 746,286 إلى 748,571

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6400 4.7000 البنك-المصري-الخليجي 4.6700 4.6940 البنك-الأهلي 4.6690 4.6960 بنك-البركة 4.6100 4.7490 بنك-الاسكندرية 4.6330 4.6800 البنك-العربي-الافريقي 4.6380 4.6910 البنك-المركزي 4.6620 4.6980 بنك-مصر 4.6700 4.6900 بنك-بلوم-مصر 4.6690 4.6960 كريدي-أجريكول 4.6500 4.7000 بنك-التعمير-والإسكان 4.6210 4.7310 بنك-بيريوس 4.6460 4.6960 بنك-قناة-السويس 4.6580 4.6980 المصرف-المتحد 4.6380 4.6960 البنك-التجاري-الدولي 4.6450 4.6900 بنك-المشرق 4.6500 4.6980 المصرف-العربي-الدولي 4.6790 4.7060 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.6730 4.7210 بنك-سايب 4.6600 4.7100 بنك-عودة 4.6660 4.6930 البنك-الأهلي-اليوناني 4.6390 4.7000 المصري-لتنمية-الورادات 4.6450 4.6900

سعر اليورو اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.7660 20.0210 البنك-المصري-الخليجي 19.7620 19.9700 البنك-الأهلي 19.7200 19.9210 بنك-البركة 19.6980 20.0100 بنك-الاسكندرية 19.7260 19.8850 البنك-العربي-الافريقي 19.7460 19.9050 البنك-المركزي 19.7360 19.8940 بنك-مصر 19.7460 19.9050 بنك-بلوم-مصر 19.7690 19.9270 كريدي-أجريكول 19.7800 19.9550 بنك-التعمير-والإسكان 19.7570 20.0880 بنك-بيريوس 19.7650 19.9660 بنك-قناة-السويس 19.7540 19.9550 المصرف-المتحد 19.7800 19.9550 البنك-التجاري-الدولي 19.7650 19.9660 المصري-لتنمية-الورادات 19.7430 19.9430 بنك-المشرق 19.7800 19.9550 المصرف-العربي-الدولي 19.7540 19.9550 بنك-الإئتمان-الزراعي 19.6710 19.8990 بنك-سايب 19.7900 20.0400 بنك-عودة 19.7810 19.9660 البنك-الأهلي-اليوناني 19.7460 19.9050

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع البنك العقاري المصري العربي 17.5500 17.6000 بنك قناة السويس 17.5400 17.6400 البنك المصري الخليجي 17.5300 17.6300 بنك البركة 17.5300 17.6300 بنك التعمير والإسكان 17.5300 17.6300 بنك بيريوس 17.5300 17.6300 بنك عودة 17.5300 17.6300 بنك سايب 17.5300 17.6300 المصرف المتحد 17.5200 17.6200 بنك المشرق 17.5200 17.6200 المصرف العربي الدولي 17.5200 17.6200 مصر إيران للتنمية 17.5100 17.6100 بنك بلوم مصر 17.5100 17.6100 كريدي أجريكول 17.5100 17.6100 المصري لتنمية الورادات 17.5100 17.6100 بنك الإئتمان الزراعي 17.5100 17.6100 البنك المركزي 17.4960 17.6270 البنك الأهلي 17.4900 17.5900 بنك الاسكندرية 17.4900 17.5900 البنك العربي الافريقي 17.4900 17.5900 بنك مصر 17.4900 17.5900 البنك التجاري الدولي 17.4900 17.5900 البنك الأهلي اليوناني 17.4900 17.5900

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.