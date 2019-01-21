اسعار العملات والذهب اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2018: سعر الدولار في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الاثنين 21 يناير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 21 يناير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

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سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7400 4.8190 مصرف-ابو-ظبي 4.7710 4.7950 البنك-المصري-الخليجي 4.7710 4.7870 البنك-الأهلي 4.7560 4.7820 بنك-البركة 4.6880 4.8250 بنك-القاهرة 4.7550 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7310 4.7770 البنك-العربي-الافريقي 4.7340 4.7870 البنك-المركزي 4.7600 4.7910 بنك-مصر 4.7560 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7600 4.7870 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7420 4.7870 بنك-قناة-السويس 4.7660 4.7870 المصرف-المتحد 4.7340 4.7890 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7870 بنك-المشرق 4.7460 4.7920 بنك-الاستثمار-العربي 4.7600 4.7870 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7450 4.7930 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7350 4.7960 المصري-لتنمية-الورادات 4.7500 4.7930

سعر اليورو اليوم الاثنين 21 يناير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.3470 20.5230 مصرف-ابو-ظبي 20.4470 20.6380 البنك-المصري-الخليجي 20.3560 20.4830 البنك-الأهلي 20.2420 20.3980 بنك-البركة 20.2580 20.5410 بنك-القاهرة 20.4000 20.6110 بنك-الاسكندرية 20.3670 20.4850 البنك-العربي-الافريقي 20.3210 20.4780 البنك-المركزي 20.3230 20.4600 بنك-مصر 20.3840 20.6450 بنك-بلوم-مصر 20.3320 20.4780 كريدي-أجريكول 20.3450 20.5120 بنك-التعمير-والإسكان 20.3200 20.6500 بنك-بيريوس 20.3560 20.4780 بنك-قناة-السويس 20.3930 20.4780 المصرف-المتحد 20.3450 20.4890 البنك-التجاري-الدولي 20.3450 20.4780 المصري-لتنمية-الورادات 20.3550 20.4780 بنك-المشرق 20.3550 20.4780 بنك-HSBC 20.3100 20.4800 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.2520 20.6680 البنك-الأهلي-اليوناني 20.3210 20.4780

سعر الذهب اليوم الاثنين 21 يناير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 733 إلى 735 عيار 22 672 إلى 674 عيار 21 641 إلى 643 عيار 18 549 إلى 551 عيار 14 427 إلى 429 عيار 12 366 إلى 367 الاونصة 22,783 إلى 22,854 الجنيه الذهب 5,128 إلى 5,144 الكيلو 732,571 إلى 734,857

سعر الدولار اليوم الاثنين 21 يناير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.9000 17.9800 مصرف ابو ظبي 17.9100 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.9000 17.9600 البنك الأهلي 17.7900 17.8900 بنك البركة 17.8900 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8900 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8600 17.9600 البنك المركزي 17.8620 17.9750 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8700 17.9600 كريدي أجريكول 17.8900 17.9900 بنك التعمير والإسكان 17.9030 17.9600 بنك بيريوس 17.9000 17.9800 بنك قناة السويس 17.9000 17.9600 المصرف المتحد 17.8900 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8800 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8900 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7900 17.8900

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.