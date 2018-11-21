اسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٨: سعر الدولار والريال السعودي واليورو في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم الأربعاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.2800 20.5600 مصرف-ابو-ظبي 20.3300 20.4870 البنك-المصري-الخليجي 20.3140 20.4820 البنك-الأهلي 20.2050 20.3850 بنك-البركة 20.2320 20.5320 بنك-القاهرة 20.2960 20.4510 بنك-الاسكندرية 20.2760 20.4220 البنك-العربي-الافريقي 20.2960 20.4510 البنك-المركزي 20.3970 20.5370 بنك-مصر 20.2170 20.4140 بنك-بلوم-مصر 20.3500 20.5430 كريدي-أجريكول 20.2960 20.4760 بنك-التعمير-والإسكان 20.2510 20.6220 بنك-بيريوس 20.3190 20.4700 بنك-قناة-السويس 20.3190 20.4530 المصرف-المتحد 20.3190 20.4530 البنك-التجاري-الدولي 20.2960 20.4760 المصري-لتنمية-الورادات 20.2960 20.4420 بنك-المشرق 20.3870 20.5360 بنك-الاستثمار-العربي 20.3210 20.4530 بنك-HSBC 20.3000 20.4400 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.2510 20.4580 البنك-الأهلي-اليوناني 20.2960 20.4420

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

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سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7370 4.8170 مصرف-ابو-ظبي 4.7700 4.7960 البنك-المصري-الخليجي 4.7660 4.7880 البنك-الأهلي 4.7560 4.7820 بنك-البركة 4.6890 4.8260 بنك-القاهرة 4.7550 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7310 4.7780 البنك-العربي-الافريقي 4.7310 4.7850 البنك-المركزي 4.7600 4.7920 بنك-مصر 4.7560 4.7690 بنك-بلوم-مصر 4.7610 4.7880 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7400 4.7880 بنك-قناة-السويس 4.7670 4.7880 المصرف-المتحد 4.7380 4.7880 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7880 بنك-المشرق 4.7410 4.7880 بنك-الاستثمار-العربي 4.7610 4.7880 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7440 4.7930 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7360 4.7980 المصري-لتنمية-الورادات 4.7430 4.7880

سعر الذهب اليوم الأربعاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

سعر الذهب الان

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 695 إلى 697 عيار 22 637 إلى 639 عيار 21 608 إلى 610 عيار 18 521 إلى 523 عيار 14 405 إلى 407 عيار 12 347 إلى 349 الاونصة 21,610 إلى 21,681 الجنيه الذهب 4,864 إلى 4,880 الكيلو 694,857 إلى 697,143

سعر الدولار اليوم الأربعاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8800 17.9800 مصرف ابو ظبي 17.8900 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8800 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8750 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8600 17.9600 البنك المركزي 17.8490 17.9740 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8600 17.9600 بنك التعمير والإسكان 17.8600 17.9600 بنك بيريوس 17.8800 17.9800 بنك قناة السويس 17.8600 17.9600 المصرف المتحد 17.8800 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.