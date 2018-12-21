اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 في مصر

اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.127020.4650
مصرف-ابو-ظبي20.230020.4000
البنك-المصري-الخليجي20.199020.3620
البنك-الأهلي20.091020.2280
بنك-البركة20.098020.3970
بنك-القاهرة20.121020.4220
بنك-الاسكندرية20.162020.2980
البنك-العربي-الافريقي20.182020.3180
البنك-المركزي20.187020.3310
بنك-مصر20.103020.2390
بنك-بلوم-مصر20.193020.3180
كريدي-أجريكول20.193020.3380
بنك-التعمير-والإسكان20.110020.4750
بنك-بيريوس20.204020.3410
بنك-قناة-السويس20.204020.3180
المصرف-المتحد20.204020.3430
البنك-التجاري-الدولي20.216020.3410
المصري-لتنمية-الورادات20.121020.4220
بنك-المشرق20.182020.3180
بنك-الاستثمار-العربي20.128020.4040
بنك-HSBC20.180020.3300
بنك-الإئتمان-الزراعي20.072020.3400
البنك-الأهلي-اليوناني20.182020.3180

سعر الذهب اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24719 إلى 721
عيار 22659 إلى 661
عيار 21629 إلى 631
عيار 18539 إلى 541
عيار 14419 إلى 421
عيار 12359 إلى 361
الاونصة22,356 إلى 22,428
الجنيه الذهب5,032 إلى 5,048
الكيلو718,857 إلى 721,143
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سعر الدولار اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.880017.9800
مصرف ابو ظبي17.890017.9600
البنك المصري الخليجي17.880017.9600
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.875017.9600
بنك القاهرة17.860017.9600
بنك الاسكندرية17.860017.9600
البنك العربي الافريقي17.860017.9600
البنك المركزي17.858017.9740
بنك مصر17.790017.8900
بنك بلوم مصر17.870017.9600
كريدي أجريكول17.870017.9700
بنك التعمير والإسكان17.880017.9600
بنك بيريوس17.880017.9800
بنك قناة السويس17.880017.9600
المصرف المتحد17.880017.9600
البنك التجاري الدولي17.890017.9600
المصري لتنمية الورادات17.860017.9600
بنك المشرق17.860017.9600
بنك الاستثمار العربي17.860017.9600
البنك الأهلي اليوناني17.860017.9600
بنك HSBC17.860017.9600
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.