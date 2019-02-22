اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 22 فبراير 2018 في مصر الآن

منذ 24 دقيقة أخبار الاقتصاد
اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 22 فبراير 2018 في مصر الآن

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الجمعة 22 فبراير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الجمعة 22 فبراير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24741 إلى 743
عيار 22679 إلى 681
عيار 21648 إلى 650
عيار 18555 إلى 557
عيار 14432 إلى 433
عيار 12370 إلى 371
الاونصة23,032 إلى 23,103
الجنيه الذهب5,184 إلى 5,200
الكيلو740,571 إلى 742,857
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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22 فبراير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.64004.7000
البنك-المصري-الخليجي4.67004.6940
البنك-الأهلي4.66904.6960
بنك-البركة4.61004.7490
بنك-الاسكندرية4.63304.6800
البنك-العربي-الافريقي4.63804.6910
البنك-المركزي4.66204.6980
بنك-مصر4.67004.6900
بنك-بلوم-مصر4.66904.6960
كريدي-أجريكول4.65004.7000
بنك-التعمير-والإسكان4.62104.7310
بنك-بيريوس4.64604.6960
بنك-قناة-السويس4.65804.6980
المصرف-المتحد4.63804.6960
البنك-التجاري-الدولي4.64504.6900
بنك-المشرق4.65004.6980
المصرف-العربي-الدولي4.67904.7060
بنك-الإئتمان-الزراعي4.67304.7210
بنك-سايب4.66004.7100
بنك-عودة4.66604.6930
البنك-الأهلي-اليوناني4.63904.7000
المصري-لتنمية-الورادات4.64504.6900

سعر اليورو اليوم الجمعة 22 فبراير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.766020.0210
البنك-المصري-الخليجي19.762019.9700
البنك-الأهلي19.720019.9210
بنك-البركة19.698020.0100
بنك-الاسكندرية19.726019.8850
البنك-العربي-الافريقي19.746019.9050
البنك-المركزي19.736019.8940
بنك-مصر19.746019.9050
بنك-بلوم-مصر19.769019.9270
كريدي-أجريكول19.780019.9550
بنك-التعمير-والإسكان19.757020.0880
بنك-بيريوس19.765019.9660
بنك-قناة-السويس19.754019.9550
المصرف-المتحد19.780019.9550
البنك-التجاري-الدولي19.765019.9660
المصري-لتنمية-الورادات19.743019.9430
بنك-المشرق19.780019.9550
المصرف-العربي-الدولي19.754019.9550
بنك-الإئتمان-الزراعي19.671019.8990
بنك-سايب19.790020.0400
بنك-عودة19.781019.9660
البنك-الأهلي-اليوناني19.746019.9050

سعر الدولار اليوم الجمعة 22 فبراير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.510017.6100
البنك المصري الخليجي17.510017.6100
البنك الأهلي17.470017.5700
بنك البركة17.530017.6300
بنك الاسكندرية17.490017.5900
البنك العربي الافريقي17.480017.5800
البنك المركزي17.473017.6050
بنك مصر17.470017.5700
بنك بلوم مصر17.510017.6100
كريدي أجريكول17.490017.5900
بنك التعمير والإسكان17.510017.6100
بنك بيريوس17.530017.6300
بنك قناة السويس17.500017.6000
المصرف المتحد17.500017.6000
البنك التجاري الدولي17.490017.5900
المصري لتنمية الورادات17.510017.6100
بنك المشرق17.510017.6100
المصرف العربي الدولي17.490017.5900
البنك الأهلي اليوناني17.490017.5900
بنك عودة17.500017.6000
بنك سايب17.530017.6300
بنك الإئتمان الزراعي17.510017.6100

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