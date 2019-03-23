أسعار العملات والذهب اليوم السبت 23 مارس 2019 في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم السبت 23 مارس 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم السبت 23 مارس 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 715 إلى 718 عيار 22 656 إلى 658 عيار 21 626 إلى 628 عيار 18 537 إلى 538 عيار 14 417 إلى 419 عيار 12 358 إلى 359 الاونصة 22,250 إلى 22,321 الجنيه الذهب 5,008 إلى 5,024 الكيلو 715,429 إلى 717,714

سعر الريال السعودي اليوم السبت 23 مارس 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.5820 4.6420 مصرف-ابو-ظبي 4.6070 4.6340 البنك-المصري-الخليجي 4.5870 4.6270 البنك-الأهلي 4.6010 4.6280 بنك-البركة 4.5340 4.6710 بنك-الاسكندرية 4.5750 4.6320 البنك-العربي-الافريقي 4.5720 4.6250 البنك-المركزي 4.6030 4.6400 بنك-مصر 4.6010 4.6260 بنك-بلوم-مصر 4.6080 4.6340 كريدي-أجريكول 4.5780 4.6280 بنك-التعمير-والإسكان 4.5510 4.6820 بنك-بيريوس 4.5770 4.6260 بنك-قناة-السويس 4.5860 4.6260 المصرف-المتحد 4.5700 4.6270 البنك-التجاري-الدولي 4.5780 4.6240 بنك-المشرق 4.5790 4.6260 المصرف-العربي-الدولي 4.5970 4.6240 بنك-HSBC 4.6100 4.6300 بنك-سايب 4.5900 4.6300 بنك-عودة 4.6080 4.6340 البنك-الأهلي-اليوناني 4.5850 4.6470 المصري-لتنمية-الورادات 4.5870 4.6320

سعر اليورو اليوم السبت 23 مارس 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.6670 19.9230 مصرف-ابو-ظبي 19.5970 19.7110 البنك-المصري-الخليجي 19.6100 19.8270 البنك-الأهلي 19.6190 19.8340 بنك-البركة 19.5250 19.8360 بنك-الاسكندرية 19.6040 19.8330 البنك-العربي-الافريقي 19.6190 19.8340 البنك-المركزي 19.6230 19.7660 بنك-مصر 19.6190 19.8340 بنك-بلوم-مصر 19.6510 19.8450 كريدي-أجريكول 19.6400 19.8340 بنك-التعمير-والإسكان 19.6040 19.8610 بنك-بيريوس 19.6190 19.8340 بنك-قناة-السويس 19.6180 19.8220 المصرف-المتحد 19.6080 19.8220 البنك-التجاري-الدولي 19.5960 19.8110 المصري-لتنمية-الورادات 19.5550 19.7020 بنك-المشرق 19.6430 19.8340 المصرف-العربي-الدولي 19.5320 19.6770 بنك-HSBC 19.5700 19.7100 بنك-سايب 19.6900 22.9500 بنك-عودة 19.5430 19.7020 البنك-الأهلي-اليوناني 19.6190 19.8340

سعر الدولار اليوم السبت 23 مارس 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.2500 17.3500 مصرف ابو ظبي 17.2900 17.3500 البنك المصري الخليجي 17.2300 17.3300 البنك الأهلي 17.2400 17.3400 بنك البركة 17.2400 17.3400 بنك الاسكندرية 17.2400 17.3400 البنك العربي الافريقي 17.2400 17.3400 البنك المركزي 17.2270 17.3480 بنك مصر 17.2400 17.3400 بنك بلوم مصر 17.2500 17.3500 كريدي أجريكول 17.2400 17.3400 بنك التعمير والإسكان 17.2500 17.3500 بنك بيريوس 17.2400 17.3400 بنك قناة السويس 17.2300 17.3300 المصرف المتحد 17.2300 17.3300 البنك التجاري الدولي 17.2200 17.3200 المصري لتنمية الورادات 17.2400 17.3400 بنك المشرق 17.2400 17.3400 المصرف العربي الدولي 17.2300 17.3300 البنك الأهلي اليوناني 17.2400 17.3400 بنك HSBC 17.2500 17.3500 بنك عودة 17.2400 17.3400 بنك سايب 17.2500 19.8400

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.