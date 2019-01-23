اسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2018 في مصر الآن

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأربعاء 23 يناير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23 يناير 2019 بالبنوك:
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
سعر الريال الآن
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.7400
|4.8190
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7710
|4.7950
|البنك-المصري-الخليجي
|4.7710
|4.7870
|البنك-الأهلي
|4.7560
|4.7820
|بنك-البركة
|4.6880
|4.8250
|بنك-القاهرة
|4.7550
|4.7910
|بنك-الاسكندرية
|4.7310
|4.7770
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7340
|4.7870
|البنك-المركزي
|4.7600
|4.7910
|بنك-مصر
|4.7560
|4.7680
|بنك-بلوم-مصر
|4.7600
|4.7870
|كريدي-أجريكول
|4.7370
|4.7870
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.6970
|4.7910
|بنك-بيريوس
|4.7420
|4.7870
|بنك-قناة-السويس
|4.7660
|4.7870
|المصرف-المتحد
|4.7340
|4.7890
|البنك-التجاري-الدولي
|4.7430
|4.7870
|بنك-المشرق
|4.7460
|4.7920
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.7600
|4.7870
|بنك-HSBC
|4.7600
|4.7900
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.7450
|4.7930
|البنك-الأهلي-اليوناني
|4.7350
|4.7960
|المصري-لتنمية-الورادات
|4.7500
|4.7930
سعر اليورو اليوم الأربعاء 23 يناير 2019 بالبنوك
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
سعر اليورو الان
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|20.3470
|20.5230
|مصرف-ابو-ظبي
|20.4470
|20.6380
|البنك-المصري-الخليجي
|20.3560
|20.4830
|البنك-الأهلي
|20.2420
|20.3980
|بنك-البركة
|20.2580
|20.5410
|بنك-القاهرة
|20.4000
|20.6110
|بنك-الاسكندرية
|20.3670
|20.4850
|البنك-العربي-الافريقي
|20.3210
|20.4780
|البنك-المركزي
|20.3230
|20.4600
|بنك-مصر
|20.3840
|20.6450
|بنك-بلوم-مصر
|20.3320
|20.4780
|كريدي-أجريكول
|20.3450
|20.5120
|بنك-التعمير-والإسكان
|20.3200
|20.6500
|بنك-بيريوس
|20.3560
|20.4780
|بنك-قناة-السويس
|20.3930
|20.4780
|المصرف-المتحد
|20.3450
|20.4890
|البنك-التجاري-الدولي
|20.3450
|20.4780
|المصري-لتنمية-الورادات
|20.3550
|20.4780
|بنك-المشرق
|20.3550
|20.4780
|بنك-HSBC
|20.3100
|20.4800
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|20.2520
|20.6680
|البنك-الأهلي-اليوناني
|20.3210
|20.4780
سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 يناير 2019 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|729 إلى 731
|عيار 22
|668 إلى 670
|عيار 21
|638 إلى 640
|عيار 18
|547 إلى 549
|عيار 14
|425 إلى 427
|عيار 12
|365 إلى 366
|الاونصة
|22,676 إلى 22,747
|الجنيه الذهب
|5,104 إلى 5,120
|الكيلو
|729,143 إلى 731,429
سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 يناير 2019 بالبنوك
سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصرف ابو ظبي
|17.9100
|17.9600
|بنك التعمير والإسكان
|17.9100
|17.9600
|مصر إيران للتنمية
|17.9000
|17.9800
|البنك المصري الخليجي
|17.9000
|17.9600
|بنك بيريوس
|17.9000
|17.9800
|بنك قناة السويس
|17.9000
|17.9600
|البنك العقاري المصري
|17.9000
|17.9700
|بنك البركة
|17.8900
|17.9600
|بنك الاسكندرية
|17.8900
|17.9600
|كريدي أجريكول
|17.8900
|17.9900
|المصرف المتحد
|17.8900
|17.9600
|المصري لتنمية الورادات
|17.8900
|17.9850
|بنك المشرق
|17.8900
|17.9600
|البنك التجاري الدولي
|17.8700
|17.9600
|بنك بلوم مصر
|17.8700
|17.9600
|البنك المركزي
|17.8610
|17.9740
|بنك القاهرة
|17.8600
|17.9600
|البنك العربي الافريقي
|17.8600
|17.9600
|البنك الأهلي اليوناني
|17.8600
|17.9600
|بنك HSBC
|17.8600
|17.9600
|البنك الأهلي
|17.7900
|17.8900
|بنك مصر
|17.7900
|17.8900
|بنك الإئتمان الزراعي
|17.7900
|17.8900
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