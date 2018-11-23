اسعار العملات والذهب اليوم في مصر: سعر الدولار والريال السعودي واليورو الجمعة 23 نوفمبر 2018

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

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سعر الذهب الان

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 699 إلى 702 عيار 22 641 إلى 643 عيار 21 612 إلى 614 عيار 18 525 إلى 526 عيار 14 408 إلى 409 عيار 12 350 إلى 351 الاونصة 21,752 إلى 21,823 الجنيه الذهب 4,896 إلى 4,912 الكيلو 699,429 إلى 701,714

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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7370 4.8170 مصرف-ابو-ظبي 4.7700 4.7960 البنك-المصري-الخليجي 4.7660 4.7880 البنك-الأهلي 4.7560 4.7820 بنك-البركة 4.6890 4.8260 بنك-القاهرة 4.7550 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7310 4.7780 البنك-العربي-الافريقي 4.7310 4.7850 البنك-المركزي 4.7600 4.7920 بنك-مصر 4.7560 4.7690 بنك-بلوم-مصر 4.7610 4.7880 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7400 4.7880 بنك-قناة-السويس 4.7670 4.7880 المصرف-المتحد 4.7380 4.7880 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7880 بنك-المشرق 4.7410 4.7880 بنك-الاستثمار-العربي 4.7610 4.7880 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7440 4.7930 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7360 4.7980 المصري-لتنمية-الورادات 4.7430 4.7880

سعر اليورو اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.3210 20.6020 مصرف-ابو-ظبي 20.3300 20.4870 البنك-المصري-الخليجي 20.3420 20.5430 البنك-الأهلي 20.2370 20.4350 بنك-البركة 20.2730 20.5740 بنك-القاهرة 20.3280 20.4760 بنك-الاسكندرية 20.3080 20.4560 البنك-العربي-الافريقي 20.3280 20.5280 البنك-المركزي 20.3600 20.5010 بنك-مصر 20.2490 20.4540 بنك-بلوم-مصر 20.3280 20.4920 كريدي-أجريكول 20.3400 20.5040 بنك-التعمير-والإسكان 20.2510 20.6220 بنك-بيريوس 20.3510 20.5280 بنك-قناة-السويس 20.3510 20.4760 المصرف-المتحد 20.3510 20.5340 البنك-التجاري-الدولي 20.3280 20.5340 المصري-لتنمية-الورادات 20.3280 20.4760 بنك-المشرق 20.3280 20.5340 بنك-الاستثمار-العربي 20.3520 20.4920 بنك-HSBC 20.3300 20.4900 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.2170 20.4490 البنك-الأهلي-اليوناني 20.3280 20.4760

سعر الدولار اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8800 17.9800 مصرف ابو ظبي 17.8900 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8800 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8750 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8600 17.9600 البنك المركزي 17.8490 17.9740 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8600 17.9600 بنك التعمير والإسكان 17.8600 17.9600 بنك بيريوس 17.8800 17.9800 بنك قناة السويس 17.8600 17.9600 المصرف المتحد 17.8800 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.