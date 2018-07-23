اسعار العملات والذهب الان في مصر

اسعار العملات والذهب الان في مصر

ننشر لحضراتكم اسعار العملات والذهب اليوم الإثنين 23 يوليو 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك-العربي20.400020.6290
مصر-إيران-للتنمية20.696021.0460
مصرف-ابو-ظبي20.661020.9240
البنك-المصري-الخليجي20.749021.0750
البنك-الأهلي20.673020.9880
بنك-البركة20.802021.1290
بنك-القاهرة20.749021.0700
بنك-الاسكندرية20.723021.0380
البنك-العربي-الافريقي20.754021.0700
البنك-المركزي20.911021.0370
بنك-مصر20.673020.9880
بنك-بلوم-مصر20.754021.0700
كريدي-أجريكول20.754021.0700
بنك-التعمير-والإسكان20.706021.0560
بنك-بيريوس20.767021.0700
بنك-قناة-السويس20.749021.0700
المصرف-المتحد20.754021.0700
البنك-التجاري-الدولي20.754021.0700
المصري-لتنمية-الورادات20.772020.9240
بنك-المشرق20.754021.0700
بنك-الاستثمار-العربي20.755021.0310
بنك-HSBC20.910021.0900
بنك-الإئتمان-الزراعي20.653021.0100
بنك-سايب20.770020.9200
بنك-عودة20.755021.0700
البنك-الأهلي-اليوناني20.737021.0580
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سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73304.7890
مصرف-ابو-ظبي4.74004.7860
البنك-المصري-الخليجي4.75404.7870
البنك-الأهلي4.74104.7680
بنك-البركة4.68304.8240
بنك-القاهرة4.74104.7890
بنك-الاسكندرية4.72604.7730
البنك-العربي-الافريقي4.73304.7860
البنك-المركزي4.75804.7850
بنك-مصر4.74104.7680
بنك-بلوم-مصر4.76004.7860
كريدي-أجريكول4.73504.7850
بنك-التعمير-والإسكان4.69704.7910
بنك-بيريوس4.73804.7860
بنك-قناة-السويس4.76004.7860
المصرف-المتحد4.71304.7870
البنك-التجاري-الدولي4.74004.7870
بنك-المشرق4.73804.7860
بنك-الاستثمار-العربي4.75704.7840
بنك-HSBC4.76004.7900
بنك-الإئتمان-الزراعي4.73004.7800
بنك-سايب4.74004.7900
بنك-عودة4.76104.7870
البنك-الأهلي-اليوناني4.73204.7940
البنك-العربي4.66804.7200

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24705 إلى 707
عيار 22646 إلى 648
عيار 21617 إلى 619
عيار 18529 إلى 531
عيار 14411 إلى 413
عيار 12353 إلى 354
الاونصة21,930 إلى 22,001
الجنيه الذهب4,936 إلى 4,952
الكيلو705,143 إلى 707,429
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سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.850017.9500
مصرف ابو ظبي17.850017.9500
البنك المصري الخليجي17.850017.9500
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.850017.9500
بنك القاهرة17.850017.9500
بنك الاسكندرية17.840017.9400
البنك العربي الافريقي17.850017.9500
البنك المركزي17.845017.9450
بنك مصر17.780017.8800
بنك بلوم مصر17.850017.9500
كريدي أجريكول17.850017.9500
بنك التعمير والإسكان17.840017.9400
بنك بيريوس17.850017.9500
بنك قناة السويس17.850017.9500
المصرف المتحد17.850017.9500
البنك التجاري الدولي17.850017.9500
المصري لتنمية الورادات17.850017.9500
بنك المشرق17.850017.9500
بنك الاستثمار العربي17.840017.9400
البنك الأهلي اليوناني17.840017.9400
بنك HSBC17.850017.9500
بنك عودة17.855017.9500
بنك سايب17.850017.9500
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800
البنك العربي17.600017.7000

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