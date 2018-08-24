اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 24 أغسطس 2018 في مصر الآن

اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 24 أغسطس 2018 في مصر الآن

اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 24 أغسطس 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24688 إلى 690
عيار 22631 إلى 633
عيار 21602 إلى 604
عيار 18516 إلى 518
عيار 14401 إلى 403
عيار 12344 إلى 345
الاونصة21,397 إلى 21,468
الجنيه الذهب4,816 إلى 4,832
الكيلو688,000 إلى 690,286
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سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك-العربي20.400020.6290
مصر-إيران-للتنمية20.158020.3950
مصرف-ابو-ظبي20.201020.3850
البنك-المصري-الخليجي20.174020.3790
البنك-الأهلي20.107020.2940
بنك-البركة20.273020.5910
بنك-القاهرة20.201020.3730
بنك-الاسكندرية20.147020.3190
البنك-العربي-الافريقي20.138020.3390
البنك-المركزي20.192020.3110
بنك-مصر20.122020.2940
بنك-بلوم-مصر20.187020.3730
كريدي-أجريكول20.201020.3730
بنك-التعمير-والإسكان20.113020.5800
بنك-بيريوس20.201020.3730
بنك-قناة-السويس20.187020.3730
المصرف-المتحد20.140020.4340
البنك-التجاري-الدولي20.161020.3620
المصري-لتنمية-الورادات20.327020.4880
بنك-المشرق20.201020.3730
بنك-HSBC20.200020.3800
بنك-الإئتمان-الزراعي20.101020.3190
بنك-سايب20.200020.3700
بنك-عودة20.207020.3730
البنك-الأهلي-اليوناني20.316020.4710

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800
مصر إيران للتنمية17.850017.9500
مصرف ابو ظبي17.860017.9500
البنك المصري الخليجي17.850017.9500
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.850017.9500
بنك القاهرة17.850017.9500
بنك الاسكندرية17.820017.9200
البنك العربي الافريقي17.820017.9200
البنك المركزي17.843017.9420
بنك مصر17.780017.8800
بنك بلوم مصر17.850017.9500
كريدي أجريكول17.850017.9500
بنك التعمير والإسكان17.830017.9300
بنك بيريوس17.850017.9500
بنك قناة السويس17.840017.9400
المصرف المتحد17.820017.9200
البنك التجاري الدولي17.820017.9200
المصري لتنمية الورادات17.850017.9500
بنك المشرق17.830017.9300
بنك الاستثمار العربي17.850017.9500
البنك الأهلي اليوناني17.850017.9500
بنك HSBC17.850017.9500
بنك عودة17.860017.9500
بنك سايب17.850017.9500

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73404.7940
مصرف-ابو-ظبي4.74204.7860
البنك-المصري-الخليجي4.74004.7870
البنك-الأهلي4.74004.7670
بنك-البركة4.68404.8250
بنك-القاهرة4.74104.7890
بنك-الاسكندرية4.72104.7680
البنك-العربي-الافريقي4.72504.7780
البنك-المركزي4.75704.7840
بنك-مصر4.74004.7670
بنك-بلوم-مصر4.75904.7860
كريدي-أجريكول4.73504.7850
بنك-التعمير-والإسكان4.69704.7910
بنك-بيريوس4.73804.7860
بنك-قناة-السويس4.75704.7840
المصرف-المتحد4.70504.7790
البنك-التجاري-الدولي4.73204.7780
بنك-المشرق4.73304.7810
بنك-الاستثمار-العربي4.75904.7860
بنك-HSBC4.76004.7900
بنك-الإئتمان-الزراعي4.73104.7800
بنك-سايب4.74004.7900
بنك-عودة4.76204.7860
البنك-الأهلي-اليوناني4.73504.7970
المصري-لتنمية-الورادات4.72804.7870

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