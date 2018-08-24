اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 24 أغسطس 2018 في مصر الآن

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اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 24 أغسطس 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 688 إلى 690 عيار 22 631 إلى 633 عيار 21 602 إلى 604 عيار 18 516 إلى 518 عيار 14 401 إلى 403 عيار 12 344 إلى 345 الاونصة 21,397 إلى 21,468 الجنيه الذهب 4,816 إلى 4,832 الكيلو 688,000 إلى 690,286

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك-العربي 20.4000 20.6290 مصر-إيران-للتنمية 20.1580 20.3950 مصرف-ابو-ظبي 20.2010 20.3850 البنك-المصري-الخليجي 20.1740 20.3790 البنك-الأهلي 20.1070 20.2940 بنك-البركة 20.2730 20.5910 بنك-القاهرة 20.2010 20.3730 بنك-الاسكندرية 20.1470 20.3190 البنك-العربي-الافريقي 20.1380 20.3390 البنك-المركزي 20.1920 20.3110 بنك-مصر 20.1220 20.2940 بنك-بلوم-مصر 20.1870 20.3730 كريدي-أجريكول 20.2010 20.3730 بنك-التعمير-والإسكان 20.1130 20.5800 بنك-بيريوس 20.2010 20.3730 بنك-قناة-السويس 20.1870 20.3730 المصرف-المتحد 20.1400 20.4340 البنك-التجاري-الدولي 20.1610 20.3620 المصري-لتنمية-الورادات 20.3270 20.4880 بنك-المشرق 20.2010 20.3730 بنك-HSBC 20.2000 20.3800 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.1010 20.3190 بنك-سايب 20.2000 20.3700 بنك-عودة 20.2070 20.3730 البنك-الأهلي-اليوناني 20.3160 20.4710

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800 مصر إيران للتنمية 17.8500 17.9500 مصرف ابو ظبي 17.8600 17.9500 البنك المصري الخليجي 17.8500 17.9500 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8500 17.9500 بنك القاهرة 17.8500 17.9500 بنك الاسكندرية 17.8200 17.9200 البنك العربي الافريقي 17.8200 17.9200 البنك المركزي 17.8430 17.9420 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500 كريدي أجريكول 17.8500 17.9500 بنك التعمير والإسكان 17.8300 17.9300 بنك بيريوس 17.8500 17.9500 بنك قناة السويس 17.8400 17.9400 المصرف المتحد 17.8200 17.9200 البنك التجاري الدولي 17.8200 17.9200 المصري لتنمية الورادات 17.8500 17.9500 بنك المشرق 17.8300 17.9300 بنك الاستثمار العربي 17.8500 17.9500 البنك الأهلي اليوناني 17.8500 17.9500 بنك HSBC 17.8500 17.9500 بنك عودة 17.8600 17.9500 بنك سايب 17.8500 17.9500

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7340 4.7940 مصرف-ابو-ظبي 4.7420 4.7860 البنك-المصري-الخليجي 4.7400 4.7870 البنك-الأهلي 4.7400 4.7670 بنك-البركة 4.6840 4.8250 بنك-القاهرة 4.7410 4.7890 بنك-الاسكندرية 4.7210 4.7680 البنك-العربي-الافريقي 4.7250 4.7780 البنك-المركزي 4.7570 4.7840 بنك-مصر 4.7400 4.7670 بنك-بلوم-مصر 4.7590 4.7860 كريدي-أجريكول 4.7350 4.7850 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7380 4.7860 بنك-قناة-السويس 4.7570 4.7840 المصرف-المتحد 4.7050 4.7790 البنك-التجاري-الدولي 4.7320 4.7780 بنك-المشرق 4.7330 4.7810 بنك-الاستثمار-العربي 4.7590 4.7860 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7310 4.7800 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7620 4.7860 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7350 4.7970 المصري-لتنمية-الورادات 4.7280 4.7870

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