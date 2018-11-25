اسعار العملات والذهب اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018: سعر الدولار والريال السعودي واليورو في مصر الآن

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.
سعر اليورو اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018 بالبنوك
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|20.3210
|20.6020
|مصرف-ابو-ظبي
|20.3300
|20.4870
|البنك-المصري-الخليجي
|20.3420
|20.5430
|البنك-الأهلي
|20.2370
|20.4420
|بنك-البركة
|20.2900
|20.5920
|بنك-القاهرة
|20.3280
|20.4760
|بنك-الاسكندرية
|20.3080
|20.4560
|البنك-العربي-الافريقي
|20.3280
|20.5280
|البنك-المركزي
|20.3850
|20.5260
|بنك-مصر
|20.2490
|20.4540
|بنك-بلوم-مصر
|20.3280
|20.4920
|كريدي-أجريكول
|20.3280
|20.5340
|بنك-التعمير-والإسكان
|20.2510
|20.6220
|بنك-بيريوس
|20.3510
|20.5340
|بنك-قناة-السويس
|20.3280
|20.5340
|المصرف-المتحد
|20.3510
|20.5340
|البنك-التجاري-الدولي
|20.3280
|20.5340
|المصري-لتنمية-الورادات
|20.3280
|20.4760
|بنك-المشرق
|20.3280
|20.5340
|بنك-الاستثمار-العربي
|20.3520
|20.4920
|بنك-HSBC
|20.3300
|20.5300
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|20.2170
|20.4490
|البنك-الأهلي-اليوناني
|20.3280
|20.4760
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018 بالبنوك:
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
سعر الريال الآن
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.7370
|4.8170
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7700
|4.7960
|البنك-المصري-الخليجي
|4.7660
|4.7880
|البنك-الأهلي
|4.7560
|4.7820
|بنك-البركة
|4.6890
|4.8260
|بنك-القاهرة
|4.7550
|4.7910
|بنك-الاسكندرية
|4.7310
|4.7780
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7310
|4.7850
|البنك-المركزي
|4.7600
|4.7920
|بنك-مصر
|4.7560
|4.7690
|بنك-بلوم-مصر
|4.7610
|4.7880
|كريدي-أجريكول
|4.7370
|4.7870
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.6970
|4.7910
|بنك-بيريوس
|4.7400
|4.7880
|بنك-قناة-السويس
|4.7670
|4.7880
|المصرف-المتحد
|4.7380
|4.7880
|البنك-التجاري-الدولي
|4.7430
|4.7880
|بنك-المشرق
|4.7410
|4.7880
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.7610
|4.7880
|بنك-HSBC
|4.7600
|4.7900
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.7440
|4.7930
|البنك-الأهلي-اليوناني
|4.7360
|4.7980
|المصري-لتنمية-الورادات
|4.7430
|4.7880
سعر الذهب اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.
سعر الذهب الان
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|697 إلى 699
|عيار 22
|639 إلى 641
|عيار 21
|610 إلى 612
|عيار 18
|523 إلى 525
|عيار 14
|407 إلى 408
|عيار 12
|349 إلى 350
|الاونصة
|21,681 إلى 21,752
|الجنيه الذهب
|4,880 إلى 4,896
|الكيلو
|697,143 إلى 699,429
سعر الدولار اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018 بالبنوك
سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
سعر الدولار الآن
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.8800
|17.9800
|مصرف ابو ظبي
|17.8900
|17.9600
|البنك المصري الخليجي
|17.8800
|17.9600
|البنك الأهلي
|17.7800
|17.8800
|بنك البركة
|17.8750
|17.9600
|بنك القاهرة
|17.8600
|17.9600
|بنك الاسكندرية
|17.8600
|17.9600
|البنك العربي الافريقي
|17.8600
|17.9600
|البنك المركزي
|17.8490
|17.9740
|بنك مصر
|17.7900
|17.8900
|بنك بلوم مصر
|17.8600
|17.9600
|كريدي أجريكول
|17.8600
|17.9600
|بنك التعمير والإسكان
|17.8600
|17.9600
|بنك بيريوس
|17.8800
|17.9800
|بنك قناة السويس
|17.8600
|17.9600
|المصرف المتحد
|17.8800
|17.9600
|البنك التجاري الدولي
|17.8600
|17.9600
|المصري لتنمية الورادات
|17.8600
|17.9600
|بنك المشرق
|17.8600
|17.9600
|بنك الاستثمار العربي
|17.8600
|17.9600
|البنك الأهلي اليوناني
|17.8600
|17.9600
|بنك HSBC
|17.8600
|17.9600
|بنك الإئتمان الزراعي
|17.7800
|17.8800
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