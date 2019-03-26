أسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 715 إلى 718 عيار 22 656 إلى 658 عيار 21 626 إلى 628 عيار 18 537 إلى 538 عيار 14 417 إلى 419 عيار 12 358 إلى 359 الاونصة 22,250 إلى 22,321 الجنيه الذهب 5,008 إلى 5,024 الكيلو 715,429 إلى 717,714

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.5820 4.6420 مصرف-ابو-ظبي 4.6070 4.6340 البنك-المصري-الخليجي 4.5870 4.6270 البنك-الأهلي 4.6010 4.6280 بنك-البركة 4.5340 4.6710 بنك-الاسكندرية 4.5750 4.6320 البنك-العربي-الافريقي 4.5720 4.6250 البنك-المركزي 4.6030 4.6400 بنك-مصر 4.6010 4.6260 بنك-بلوم-مصر 4.6080 4.6340 كريدي-أجريكول 4.5780 4.6280 بنك-التعمير-والإسكان 4.5510 4.6820 بنك-بيريوس 4.5770 4.6260 بنك-قناة-السويس 4.5860 4.6260 المصرف-المتحد 4.5700 4.6270 البنك-التجاري-الدولي 4.5780 4.6240 بنك-المشرق 4.5790 4.6260 المصرف-العربي-الدولي 4.5970 4.6240 بنك-HSBC 4.6100 4.6300 بنك-سايب 4.5900 4.6300 بنك-عودة 4.6080 4.6340 البنك-الأهلي-اليوناني 4.5850 4.6470 المصري-لتنمية-الورادات 4.5870 4.6320

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.4560 19.7090 مصرف-ابو-ظبي 19.5120 19.6490 البنك-المصري-الخليجي 19.4620 19.6590 البنك-الأهلي 19.4550 19.6380 بنك-البركة 19.4130 19.7220 بنك-الاسكندرية 19.4240 19.6260 البنك-العربي-الافريقي 19.4550 19.6010 البنك-المركزي 19.4840 19.6310 بنك-مصر 19.4550 19.6340 بنك-بلوم-مصر 19.4550 19.6380 كريدي-أجريكول 19.4670 19.6230 بنك-التعمير-والإسكان 19.4110 19.7600 بنك-بيريوس 19.4670 19.6490 بنك-قناة-السويس 19.4670 19.6490 المصرف-المتحد 19.4550 19.6340 البنك-التجاري-الدولي 19.4330 19.6110 المصري-لتنمية-الورادات 19.5550 19.7020 بنك-المشرق 19.4670 19.6490 المصرف-العربي-الدولي 19.4680 19.5990 بنك-HSBC 19.4700 19.6300 بنك-سايب 19.4600 22.9400 بنك-عودة 19.4310 19.7540 البنك-الأهلي-اليوناني 19.4550 19.6010

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.2400 17.3400 مصرف ابو ظبي 17.2900 17.3500 البنك المصري الخليجي 17.2500 17.3500 البنك الأهلي 17.2400 17.3400 بنك البركة 17.2500 17.3500 بنك الاسكندرية 17.2300 17.3300 البنك العربي الافريقي 17.2400 17.3400 البنك المركزي 17.2270 17.3550 بنك مصر 17.2400 17.3400 بنك بلوم مصر 17.2400 17.3400 كريدي أجريكول 17.2500 17.3500 بنك التعمير والإسكان 17.2400 17.3400 بنك بيريوس 17.2500 17.3500 بنك قناة السويس 17.2500 17.3500 المصرف المتحد 17.2400 17.3400 البنك التجاري الدولي 17.2200 17.3200 المصري لتنمية الورادات 17.2400 17.3400 بنك المشرق 17.2500 17.3500 المصرف العربي الدولي 17.2300 17.3300 البنك الأهلي اليوناني 17.2400 17.3400 بنك HSBC 17.2500 17.3500 بنك عودة 17.2600 17.3600 بنك سايب 17.2400 19.6000

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.