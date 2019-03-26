أسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 في مصر

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أسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24715 إلى 718
عيار 22656 إلى 658
عيار 21626 إلى 628
عيار 18537 إلى 538
عيار 14417 إلى 419
عيار 12358 إلى 359
الاونصة22,250 إلى 22,321
الجنيه الذهب5,008 إلى 5,024
الكيلو715,429 إلى 717,714
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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.58204.6420
مصرف-ابو-ظبي4.60704.6340
البنك-المصري-الخليجي4.58704.6270
البنك-الأهلي4.60104.6280
بنك-البركة4.53404.6710
بنك-الاسكندرية4.57504.6320
البنك-العربي-الافريقي4.57204.6250
البنك-المركزي4.60304.6400
بنك-مصر4.60104.6260
بنك-بلوم-مصر4.60804.6340
كريدي-أجريكول4.57804.6280
بنك-التعمير-والإسكان4.55104.6820
بنك-بيريوس4.57704.6260
بنك-قناة-السويس4.58604.6260
المصرف-المتحد4.57004.6270
البنك-التجاري-الدولي4.57804.6240
بنك-المشرق4.57904.6260
المصرف-العربي-الدولي4.59704.6240
بنك-HSBC4.61004.6300
بنك-سايب4.59004.6300
بنك-عودة4.60804.6340
البنك-الأهلي-اليوناني4.58504.6470
المصري-لتنمية-الورادات4.58704.6320

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.456019.7090
مصرف-ابو-ظبي19.512019.6490
البنك-المصري-الخليجي19.462019.6590
البنك-الأهلي19.455019.6380
بنك-البركة19.413019.7220
بنك-الاسكندرية19.424019.6260
البنك-العربي-الافريقي19.455019.6010
البنك-المركزي19.484019.6310
بنك-مصر19.455019.6340
بنك-بلوم-مصر19.455019.6380
كريدي-أجريكول19.467019.6230
بنك-التعمير-والإسكان19.411019.7600
بنك-بيريوس19.467019.6490
بنك-قناة-السويس19.467019.6490
المصرف-المتحد19.455019.6340
البنك-التجاري-الدولي19.433019.6110
المصري-لتنمية-الورادات19.555019.7020
بنك-المشرق19.467019.6490
المصرف-العربي-الدولي19.468019.5990
بنك-HSBC19.470019.6300
بنك-سايب19.460022.9400
بنك-عودة19.431019.7540
البنك-الأهلي-اليوناني19.455019.6010

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.240017.3400
مصرف ابو ظبي17.290017.3500
البنك المصري الخليجي17.250017.3500
البنك الأهلي17.240017.3400
بنك البركة17.250017.3500
بنك الاسكندرية17.230017.3300
البنك العربي الافريقي17.240017.3400
البنك المركزي17.227017.3550
بنك مصر17.240017.3400
بنك بلوم مصر17.240017.3400
كريدي أجريكول17.250017.3500
بنك التعمير والإسكان17.240017.3400
بنك بيريوس17.250017.3500
بنك قناة السويس17.250017.3500
المصرف المتحد17.240017.3400
البنك التجاري الدولي17.220017.3200
المصري لتنمية الورادات17.240017.3400
بنك المشرق17.250017.3500
المصرف العربي الدولي17.230017.3300
البنك الأهلي اليوناني17.240017.3400
بنك HSBC17.250017.3500
بنك عودة17.260017.3600
بنك سايب17.240019.6000

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