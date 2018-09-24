اسعار العملات والذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 الآن

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اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8700 17.9700 مصرف ابو ظبي 17.8700 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8700 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8600 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8500 17.9500 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8570 17.9550 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8800 17.9800 بنك التعمير والإسكان 17.8500 17.9500 بنك بيريوس 17.8700 17.9600 بنك قناة السويس 17.8700 17.9600 المصرف المتحد 17.8600 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك عودة 17.8700 17.9600 بنك سايب 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.9750 21.2000 مصرف-ابو-ظبي 20.8510 20.9990 البنك-المصري-الخليجي 20.9620 21.2040 البنك-الأهلي 20.8610 21.1040 بنك-البركة 20.9070 21.2360 بنك-القاهرة 20.9500 21.1980 بنك-الاسكندرية 20.9350 21.1780 البنك-العربي-الافريقي 20.9430 21.1860 البنك-المركزي 21.0130 21.1320 بنك-مصر 20.8730 21.1160 بنك-بلوم-مصر 20.8390 21.1430 كريدي-أجريكول 20.9790 21.2220 بنك-التعمير-والإسكان 20.7160 21.0940 بنك-بيريوس 20.9670 21.2100 بنك-قناة-السويس 20.9500 21.1980 المصرف-المتحد 20.8920 21.2620 البنك-التجاري-الدولي 20.9550 21.1980 المصري-لتنمية-الورادات 20.9500 21.1980 بنك-المشرق 20.9550 21.1980 بنك-HSBC 20.9900 21.2000 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.8420 21.1240 بنك-سايب 20.6900 20.8500 بنك-عودة 20.8510 21.0940 البنك-الأهلي-اليوناني 20.9500 21.1980

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 688 إلى 690 عيار 22 631 إلى 633 عيار 21 602 إلى 604 عيار 18 516 إلى 518 عيار 14 401 إلى 403 عيار 12 344 إلى 345 الاونصة 21,397 إلى 21,468 الجنيه الذهب 4,816 إلى 4,832 الكيلو 688,000 إلى 690,286

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7350 4.7960 مصرف-ابو-ظبي 4.7420 4.7890 البنك-المصري-الخليجي 4.7560 4.7890 البنك-الأهلي 4.7500 4.7770 بنك-البركة 4.6860 4.8270 بنك-القاهرة 4.7440 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7280 4.7760 البنك-العربي-الافريقي 4.7330 4.7860 البنك-المركزي 4.7600 4.7870 بنك-مصر 4.7430 4.7700 بنك-بلوم-مصر 4.7620 4.7880 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7400 4.7880 بنك-قناة-السويس 4.7620 4.7880 المصرف-المتحد 4.7160 4.7890 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7890 بنك-المشرق 4.7430 4.7880 بنك-الاستثمار-العربي 4.7620 4.7880 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7400 4.7870 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7620 4.7880 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7370 4.7980 المصري-لتنمية-الورادات 4.7430 4.7880

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