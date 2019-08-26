أسعار العملات والذهب اليوم الأثنين 26 أغسطس 2019: اسعار العملات والذهب في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأثنين 26 أغسطس 2019، احدث اسعار الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم في كافة البنوك ، سعر الذهب اليوم، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بشكل مستمر.
سعر الذهب اليوم الأثنين 26 أغسطس 2019 في مصر
سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|803 إلى 806
|عيار 22
|736 إلى 739
|عيار 21
|703 إلى 705
|عيار 18
|603 إلى 604
|عيار 14
|469 إلى 470
|عيار 12
|402 إلى 403
|الاونصة
|24,987 إلى 25,058
|الجنيه الذهب
|5,624 إلى 5,640
|الكيلو
|803,429 إلى 805,714
سعر اليورو اليوم الأثنين 26 أغسطس 2019 بالبنوك
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.
سعر اليورو الان
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|18.2790
|18.6160
|البنك-المصري-الخليجي
|18.3870
|18.5700
|البنك-الأهلي
|18.3810
|18.5540
|بنك-البركة
|18.3110
|18.6070
|بنك-الاسكندرية
|18.3500
|18.5420
|البنك-العربي-الافريقي
|18.3810
|18.5540
|البنك-المركزي
|18.3810
|18.5330
|بنك-مصر
|18.3810
|18.5540
|بنك-بلوم-مصر
|18.3810
|18.5540
|كريدي-أجريكول
|18.3900
|18.5830
|بنك-التعمير-والإسكان
|18.3310
|18.6620
|بنك-بيريوس
|18.3920
|18.5610
|المصرف-المتحد
|18.3810
|18.5540
|البنك-التجاري-الدولي
|18.3590
|18.5310
|المصري-لتنمية-الورادات
|18.3760
|18.5540
|بنك-المشرق
|18.3920
|18.5650
|بنك-HSBC
|18.4200
|18.5600
|بنك-عودة
|18.3760
|18.5540
|البنك-الأهلي-اليوناني
|18.3760
|18.5540
سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 26 أغسطس 2019 بالبنوك:
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.3830
|4.4410
|البنك-المصري-الخليجي
|4.4050
|4.4350
|البنك-الأهلي
|4.4020
|4.4320
|بنك-البركة
|4.3370
|4.4700
|بنك-الاسكندرية
|4.3790
|4.4340
|البنك-العربي-الافريقي
|4.3810
|4.4330
|البنك-المركزي
|4.4010
|4.4360
|بنك-مصر
|4.4020
|4.4320
|بنك-بلوم-مصر
|4.4080
|4.4340
|كريدي-أجريكول
|4.3850
|4.4330
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.3310
|4.4800
|بنك-بيريوس
|4.3860
|4.4340
|المصرف-المتحد
|4.3790
|4.4350
|البنك-التجاري-الدولي
|4.3870
|4.4320
|بنك-المشرق
|4.3850
|4.4320
|بنك-HSBC
|4.4100
|4.4300
|بنك-عودة
|4.4120
|4.4390
|البنك-الأهلي-اليوناني
|4.3830
|4.4450
|المصري-لتنمية-الورادات
|4.3890
|4.4320
سعر الدولار اليوم الأثنين 26 أغسطس 2019 بالبنوك
سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
ننقل لكم سعر الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، ومن المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.
سعر الدولار الآن
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|16.5300
|16.6300
|البنك المصري الخليجي
|16.5300
|16.6300
|البنك الأهلي
|16.5200
|16.6200
|بنك البركة
|16.5300
|16.6300
|بنك الاسكندرية
|16.5300
|16.6300
|البنك العربي الافريقي
|16.5300
|16.6300
|البنك المركزي
|16.5060
|16.6350
|بنك مصر
|16.5200
|16.6200
|بنك بلوم مصر
|16.5300
|16.6300
|كريدي أجريكول
|16.5300
|16.6300
|بنك التعمير والإسكان
|16.5200
|16.6200
|بنك بيريوس
|16.5300
|16.6300
|المصرف المتحد
|16.5300
|16.6300
|البنك التجاري الدولي
|16.5200
|16.6200
|المصري لتنمية الورادات
|16.5200
|16.6200
|بنك المشرق
|16.5200
|16.6200
|البنك الأهلي اليوناني
|16.5300
|16.6300
|بنك HSBC
|16.5500
|16.6500
|بنك عودة
|16.5500
|16.6500
عبدالله فرج حمد طاهر البرعصى
4 يونيو، 2019 at 1:46 م
كل عام وانت بخير عيدة سعيدة مليار دولار ونصف تخليص الدين المصري فى صندوق النقد الدولى و4تليون فى المستقبل تحياتى