اسعار العملات والذهب اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.1270 20.4650 مصرف-ابو-ظبي 20.2300 20.4000 البنك-المصري-الخليجي 20.1990 20.3620 البنك-الأهلي 20.0910 20.2280 بنك-البركة 20.0980 20.3970 بنك-القاهرة 20.1210 20.4220 بنك-الاسكندرية 20.1620 20.2980 البنك-العربي-الافريقي 20.1820 20.3180 البنك-المركزي 20.1870 20.3310 بنك-مصر 20.1030 20.2390 بنك-بلوم-مصر 20.1930 20.3180 كريدي-أجريكول 20.1930 20.3380 بنك-التعمير-والإسكان 20.1100 20.4750 بنك-بيريوس 20.2040 20.3410 بنك-قناة-السويس 20.2040 20.3180 المصرف-المتحد 20.2040 20.3430 البنك-التجاري-الدولي 20.2160 20.3410 المصري-لتنمية-الورادات 20.1210 20.4220 بنك-المشرق 20.1820 20.3180 بنك-الاستثمار-العربي 20.1280 20.4040 بنك-HSBC 20.1800 20.3300 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.0720 20.3400 البنك-الأهلي-اليوناني 20.1820 20.3180

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7400 4.8190 مصرف-ابو-ظبي 4.7710 4.7950 البنك-المصري-الخليجي 4.7710 4.7870 البنك-الأهلي 4.7560 4.7820 بنك-البركة 4.6880 4.8250 بنك-القاهرة 4.7550 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7310 4.7770 البنك-العربي-الافريقي 4.7340 4.7870 البنك-المركزي 4.7600 4.7910 بنك-مصر 4.7560 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7600 4.7870 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7420 4.7870 بنك-قناة-السويس 4.7660 4.7870 المصرف-المتحد 4.7340 4.7890 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7870 بنك-المشرق 4.7460 4.7920 بنك-الاستثمار-العربي 4.7600 4.7870 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7450 4.7930 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7350 4.7960 المصري-لتنمية-الورادات 4.7500 4.7930

سعر الذهب اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 728 إلى 730 عيار 22 667 إلى 669 عيار 21 637 إلى 639 عيار 18 546 إلى 548 عيار 14 425 إلى 426 عيار 12 364 إلى 365 الاونصة 22,641 إلى 22,712 الجنيه الذهب 5,096 إلى 5,112 الكيلو 728,000 إلى 730,286

سعر الدولار اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك التعمير والإسكان 17.9000 17.9600 البنك العقاري المصري 17.9000 17.9700 مصرف ابو ظبي 17.8900 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8900 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8850 17.9850 مصر إيران للتنمية 17.8800 17.9800 البنك المصري الخليجي 17.8800 17.9600 بنك بيريوس 17.8800 17.9800 بنك قناة السويس 17.8800 17.9600 المصرف المتحد 17.8800 17.9600 بنك المشرق 17.8800 17.9800 بنك البركة 17.8750 17.9600 بنك بلوم مصر 17.8700 17.9600 كريدي أجريكول 17.8700 17.9700 البنك المركزي 17.8610 17.9740 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك مصر 17.7900 17.8900 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.