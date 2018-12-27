اسعار العملات والذهب اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 في مصر

اسعار العملات والذهب اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.127020.4650
مصرف-ابو-ظبي20.230020.4000
البنك-المصري-الخليجي20.199020.3620
البنك-الأهلي20.091020.2280
بنك-البركة20.098020.3970
بنك-القاهرة20.121020.4220
بنك-الاسكندرية20.162020.2980
البنك-العربي-الافريقي20.182020.3180
البنك-المركزي20.187020.3310
بنك-مصر20.103020.2390
بنك-بلوم-مصر20.193020.3180
كريدي-أجريكول20.193020.3380
بنك-التعمير-والإسكان20.110020.4750
بنك-بيريوس20.204020.3410
بنك-قناة-السويس20.204020.3180
المصرف-المتحد20.204020.3430
البنك-التجاري-الدولي20.216020.3410
المصري-لتنمية-الورادات20.121020.4220
بنك-المشرق20.182020.3180
بنك-الاستثمار-العربي20.128020.4040
بنك-HSBC20.180020.3300
بنك-الإئتمان-الزراعي20.072020.3400
البنك-الأهلي-اليوناني20.182020.3180

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.74004.8190
مصرف-ابو-ظبي4.77104.7950
البنك-المصري-الخليجي4.77104.7870
البنك-الأهلي4.75604.7820
بنك-البركة4.68804.8250
بنك-القاهرة4.75504.7910
بنك-الاسكندرية4.73104.7770
البنك-العربي-الافريقي4.73404.7870
البنك-المركزي4.76004.7910
بنك-مصر4.75604.7680
بنك-بلوم-مصر4.76004.7870
كريدي-أجريكول4.73704.7870
بنك-التعمير-والإسكان4.69704.7910
بنك-بيريوس4.74204.7870
بنك-قناة-السويس4.76604.7870
المصرف-المتحد4.73404.7890
البنك-التجاري-الدولي4.74304.7870
بنك-المشرق4.74604.7920
بنك-الاستثمار-العربي4.76004.7870
بنك-HSBC4.76004.7900
بنك-الإئتمان-الزراعي4.74504.7930
البنك-الأهلي-اليوناني4.73504.7960
المصري-لتنمية-الورادات4.75004.7930

سعر الذهب اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24728 إلى 730
عيار 22667 إلى 669
عيار 21637 إلى 639
عيار 18546 إلى 548
عيار 14425 إلى 426
عيار 12364 إلى 365
الاونصة22,641 إلى 22,712
الجنيه الذهب5,096 إلى 5,112
الكيلو728,000 إلى 730,286
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سعر الدولار اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
بنك التعمير والإسكان17.900017.9600
البنك العقاري المصري17.900017.9700
مصرف ابو ظبي17.890017.9600
البنك التجاري الدولي17.890017.9600
المصري لتنمية الورادات17.885017.9850
مصر إيران للتنمية17.880017.9800
البنك المصري الخليجي17.880017.9600
بنك بيريوس17.880017.9800
بنك قناة السويس17.880017.9600
المصرف المتحد17.880017.9600
بنك المشرق17.880017.9800
بنك البركة17.875017.9600
بنك بلوم مصر17.870017.9600
كريدي أجريكول17.870017.9700
البنك المركزي17.861017.9740
بنك القاهرة17.860017.9600
بنك الاسكندرية17.860017.9600
البنك العربي الافريقي17.860017.9600
بنك الاستثمار العربي17.860017.9600
البنك الأهلي اليوناني17.860017.9600
بنك HSBC17.860017.9600
بنك مصر17.790017.8900
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800

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