اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 27 يوليو 2018 في مصر الان

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ننشر لحضراتكم اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 27 يوليو 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7310 4.7860 مصرف-ابو-ظبي 4.7400 4.7860 البنك-المصري-الخليجي 4.7540 4.7870 البنك-الأهلي 4.7410 4.7680 بنك-البركة 4.6830 4.8240 بنك-القاهرة 4.7410 4.7890 بنك-الاسكندرية 4.7260 4.7740 البنك-العربي-الافريقي 4.7330 4.7860 البنك-المركزي 4.7580 4.7850 بنك-مصر 4.7410 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7600 4.7860 كريدي-أجريكول 4.7350 4.7860 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7380 4.7860 بنك-قناة-السويس 4.7600 4.7860 المصرف-المتحد 4.7130 4.7870 البنك-التجاري-الدولي 4.7400 4.7860 بنك-المشرق 4.7380 4.7860 بنك-الاستثمار-العربي 4.7570 4.7840 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7300 4.7800 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7610 4.7860 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7350 4.7960 البنك-العربي 4.6680 4.7200

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك-العربي 20.4000 20.6290 مصر-إيران-للتنمية 20.6960 21.0460 مصرف-ابو-ظبي 20.6610 20.9240 البنك-المصري-الخليجي 20.7490 21.0750 البنك-الأهلي 20.6730 20.9880 بنك-البركة 20.8020 21.1290 بنك-القاهرة 20.7490 21.0700 بنك-الاسكندرية 20.7230 21.0380 البنك-العربي-الافريقي 20.7540 21.0700 البنك-المركزي 20.9110 21.0370 بنك-مصر 20.6730 20.9880 بنك-بلوم-مصر 20.7540 21.0700 كريدي-أجريكول 20.7540 21.0700 بنك-التعمير-والإسكان 20.7060 21.0560 بنك-بيريوس 20.7670 21.0700 بنك-قناة-السويس 20.7490 21.0700 المصرف-المتحد 20.7540 21.0700 البنك-التجاري-الدولي 20.7540 21.0700 المصري-لتنمية-الورادات 20.7720 20.9240 بنك-المشرق 20.7540 21.0700 بنك-الاستثمار-العربي 20.7550 21.0310 بنك-HSBC 20.9100 21.0900 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.6530 21.0100 بنك-سايب 20.7700 20.9200 بنك-عودة 20.7550 21.0700 البنك-الأهلي-اليوناني 20.7370 21.0580

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 702 إلى 704 عيار 22 643 إلى 645 عيار 21 614 إلى 616 عيار 18 526 إلى 528 عيار 14 409 إلى 411 عيار 12 351 إلى 352 الاونصة 21,823 إلى 21,894 الجنيه الذهب 4,912 إلى 4,928 الكيلو 701,714 إلى 704,000

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك العربي 17.6000 17.7000 مصر إيران للتنمية 17.8400 17.9400 مصرف ابو ظبي 17.8500 17.9500 البنك المصري الخليجي 17.8500 17.9500 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8500 17.9500 بنك القاهرة 17.8500 17.9500 بنك الاسكندرية 17.8400 17.9400 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8450 17.9450 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500 كريدي أجريكول 17.8500 17.9500 بنك التعمير والإسكان 17.8400 17.9400 بنك بيريوس 17.8500 17.9500 بنك قناة السويس 17.8500 17.9500 المصرف المتحد 17.8500 17.9500 البنك التجاري الدولي 17.8500 17.9500 المصري لتنمية الورادات 17.8500 17.9500 بنك المشرق 17.8500 17.9500 البنك الأهلي اليوناني 17.8500 17.9500 بنك HSBC 17.8500 17.9500 بنك عودة 17.8550 17.9500 بنك سايب 17.8500 17.9500 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.