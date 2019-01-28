اسعار العملات والذهب في مصر اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2018

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الاثنين 28 يناير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.
سعر الذهب اليوم الاثنين 28 يناير 2019 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.
سعر الذهب الان
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|729 إلى 731
|عيار 22
|668 إلى 670
|عيار 21
|638 إلى 640
|عيار 18
|547 إلى 549
|عيار 14
|425 إلى 427
|عيار 12
|365 إلى 366
|الاونصة
|22,676 إلى 22,747
|الجنيه الذهب
|5,104 إلى 5,120
|الكيلو
|729,143 إلى 731,429
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 28 يناير 2019 بالبنوك:
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
سعر الريال الآن
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.7470
|4.8000
|مصر-إيران-للتنمية
|4.7330
|4.7940
|بنك-مصر
|4.7200
|4.7330
|البنك-الأهلي
|4.7180
|4.7450
|البنك-المصري-الخليجي
|4.7170
|4.7730
|بنك-بلوم-مصر
|4.7080
|4.7350
|بنك-الاسكندرية
|4.7050
|4.7520
|البنك-المركزي
|4.7000
|4.7380
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.6970
|4.7910
|بنك-قناة-السويس
|4.6910
|4.7350
|المصري-لتنمية-الورادات
|4.6880
|4.7330
|البنك-التجاري-الدولي
|4.6870
|4.7330
|مصرف-ابو-ظبي
|4.6860
|4.7330
|بنك-البركة
|4.6860
|4.8270
|كريدي-أجريكول
|4.6820
|4.7310
|بنك-المشرق
|4.6820
|4.7300
|البنك-الأهلي-اليوناني
|4.6810
|4.6430
|البنك-العربي-الافريقي
|4.6800
|4.7330
|بنك-بيريوس
|4.6770
|4.7270
|المصرف-المتحد
|4.6760
|4.7330
سعر اليورو اليوم الاثنين 28 يناير 2019 بالبنوك
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
سعر اليورو الان
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصرف-ابو-ظبي
|19.9360
|20.2690
|مصر-إيران-للتنمية
|20.1360
|20.3340
|كريدي-أجريكول
|19.9410
|20.2690
|بنك-مصر
|19.9410
|20.2690
|بنك-قناة-السويس
|19.9360
|20.2690
|بنك-بيريوس
|19.9910
|20.2350
|بنك-بلوم-مصر
|19.9520
|20.2800
|بنك-المشرق
|19.9300
|20.2570
|بنك-التعمير-والإسكان
|19.9400
|20.3210
|بنك-البركة
|20.2380
|20.5210
|بنك-الاسكندرية
|20.0450
|20.3740
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|20.0790
|20.4490
|المصري-لتنمية-الورادات
|19.9360
|20.2690
|المصرف-المتحد
|19.9410
|20.2580
|البنك-المصري-الخليجي
|19.9360
|20.2760
|البنك-المركزي
|20.1200
|20.2880
|البنك-العربي-الافريقي
|19.9410
|20.2690
|البنك-التجاري-الدولي
|19.9410
|20.2690
|البنك-الأهلي-اليوناني
|19.9360
|20.2690
|البنك-الأهلي
|19.9410
|20.2690
سعر الدولار اليوم الاثنين 28 يناير 2019 بالبنوك
سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك الإئتمان الزراعي
|17.7900
|17.8900
|بنك الاسكندرية
|17.7600
|17.8600
|بنك البركة
|17.7500
|17.8500
|مصر إيران للتنمية
|17.6900
|17.7900
|المصري لتنمية الورادات
|17.6900
|17.7900
|بنك بلوم مصر
|17.6600
|17.7600
|بنك التعمير والإسكان
|17.6500
|17.7500
|البنك الأهلي اليوناني
|17.6500
|17.7500
|كريدي أجريكول
|17.6500
|17.7500
|البنك المصري الخليجي
|17.6500
|17.7500
|البنك التجاري الدولي
|17.6500
|17.7500
|بنك قناة السويس
|17.6500
|17.7500
|البنك الأهلي
|17.6500
|17.7500
|البنك العربي الافريقي
|17.6500
|17.7500
|بنك مصر
|17.6500
|17.7500
|المصرف المتحد
|17.6500
|17.7500
|بنك المشرق
|17.6400
|17.7400
|البنك المركزي
|17.6300
|17.7700
|بنك بيريوس
|17.6300
|17.7300
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