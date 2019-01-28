اسعار العملات والذهب في مصر اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2018

منذ 57 دقيقة أخبار الاقتصاد
اسعار العملات والذهب في مصر اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2018

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الاثنين 28 يناير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الاثنين 28 يناير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

سعر الذهب الان

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24729 إلى 731
عيار 22668 إلى 670
عيار 21638 إلى 640
عيار 18547 إلى 549
عيار 14425 إلى 427
عيار 12365 إلى 366
الاونصة22,676 إلى 22,747
الجنيه الذهب5,104 إلى 5,120
الكيلو729,143 إلى 731,429
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سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 28 يناير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
بنك-الإئتمان-الزراعي4.74704.8000
مصر-إيران-للتنمية4.73304.7940
بنك-مصر4.72004.7330
البنك-الأهلي4.71804.7450
البنك-المصري-الخليجي4.71704.7730
بنك-بلوم-مصر4.70804.7350
بنك-الاسكندرية4.70504.7520
البنك-المركزي4.70004.7380
بنك-التعمير-والإسكان4.69704.7910
بنك-قناة-السويس4.69104.7350
المصري-لتنمية-الورادات4.68804.7330
البنك-التجاري-الدولي4.68704.7330
مصرف-ابو-ظبي4.68604.7330
بنك-البركة4.68604.8270
كريدي-أجريكول4.68204.7310
بنك-المشرق4.68204.7300
البنك-الأهلي-اليوناني4.68104.6430
البنك-العربي-الافريقي4.68004.7330
بنك-بيريوس4.67704.7270
المصرف-المتحد4.67604.7330

سعر اليورو اليوم الاثنين 28 يناير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف-ابو-ظبي19.936020.2690
مصر-إيران-للتنمية20.136020.3340
كريدي-أجريكول19.941020.2690
بنك-مصر19.941020.2690
بنك-قناة-السويس19.936020.2690
بنك-بيريوس19.991020.2350
بنك-بلوم-مصر19.952020.2800
بنك-المشرق19.930020.2570
بنك-التعمير-والإسكان19.940020.3210
بنك-البركة20.238020.5210
بنك-الاسكندرية20.045020.3740
بنك-الإئتمان-الزراعي20.079020.4490
المصري-لتنمية-الورادات19.936020.2690
المصرف-المتحد19.941020.2580
البنك-المصري-الخليجي19.936020.2760
البنك-المركزي20.120020.2880
البنك-العربي-الافريقي19.941020.2690
البنك-التجاري-الدولي19.941020.2690
البنك-الأهلي-اليوناني19.936020.2690
البنك-الأهلي19.941020.2690

سعر الدولار اليوم الاثنين 28 يناير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
بنك الإئتمان الزراعي17.790017.8900
بنك الاسكندرية17.760017.8600
بنك البركة17.750017.8500
مصر إيران للتنمية17.690017.7900
المصري لتنمية الورادات17.690017.7900
بنك بلوم مصر17.660017.7600
بنك التعمير والإسكان17.650017.7500
البنك الأهلي اليوناني17.650017.7500
كريدي أجريكول17.650017.7500
البنك المصري الخليجي17.650017.7500
البنك التجاري الدولي17.650017.7500
بنك قناة السويس17.650017.7500
البنك الأهلي17.650017.7500
البنك العربي الافريقي17.650017.7500
بنك مصر17.650017.7500
المصرف المتحد17.650017.7500
بنك المشرق17.640017.7400
البنك المركزي17.630017.7700
بنك بيريوس17.630017.7300

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