اسعار العملات والذهب في مصر اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2018

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الاثنين 28 يناير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الاثنين 28 يناير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

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سعر الذهب الان

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 729 إلى 731 عيار 22 668 إلى 670 عيار 21 638 إلى 640 عيار 18 547 إلى 549 عيار 14 425 إلى 427 عيار 12 365 إلى 366 الاونصة 22,676 إلى 22,747 الجنيه الذهب 5,104 إلى 5,120 الكيلو 729,143 إلى 731,429

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 28 يناير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7470 4.8000 مصر-إيران-للتنمية 4.7330 4.7940 بنك-مصر 4.7200 4.7330 البنك-الأهلي 4.7180 4.7450 البنك-المصري-الخليجي 4.7170 4.7730 بنك-بلوم-مصر 4.7080 4.7350 بنك-الاسكندرية 4.7050 4.7520 البنك-المركزي 4.7000 4.7380 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-قناة-السويس 4.6910 4.7350 المصري-لتنمية-الورادات 4.6880 4.7330 البنك-التجاري-الدولي 4.6870 4.7330 مصرف-ابو-ظبي 4.6860 4.7330 بنك-البركة 4.6860 4.8270 كريدي-أجريكول 4.6820 4.7310 بنك-المشرق 4.6820 4.7300 البنك-الأهلي-اليوناني 4.6810 4.6430 البنك-العربي-الافريقي 4.6800 4.7330 بنك-بيريوس 4.6770 4.7270 المصرف-المتحد 4.6760 4.7330

سعر اليورو اليوم الاثنين 28 يناير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف-ابو-ظبي 19.9360 20.2690 مصر-إيران-للتنمية 20.1360 20.3340 كريدي-أجريكول 19.9410 20.2690 بنك-مصر 19.9410 20.2690 بنك-قناة-السويس 19.9360 20.2690 بنك-بيريوس 19.9910 20.2350 بنك-بلوم-مصر 19.9520 20.2800 بنك-المشرق 19.9300 20.2570 بنك-التعمير-والإسكان 19.9400 20.3210 بنك-البركة 20.2380 20.5210 بنك-الاسكندرية 20.0450 20.3740 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.0790 20.4490 المصري-لتنمية-الورادات 19.9360 20.2690 المصرف-المتحد 19.9410 20.2580 البنك-المصري-الخليجي 19.9360 20.2760 البنك-المركزي 20.1200 20.2880 البنك-العربي-الافريقي 19.9410 20.2690 البنك-التجاري-الدولي 19.9410 20.2690 البنك-الأهلي-اليوناني 19.9360 20.2690 البنك-الأهلي 19.9410 20.2690

سعر الدولار اليوم الاثنين 28 يناير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك الإئتمان الزراعي 17.7900 17.8900 بنك الاسكندرية 17.7600 17.8600 بنك البركة 17.7500 17.8500 مصر إيران للتنمية 17.6900 17.7900 المصري لتنمية الورادات 17.6900 17.7900 بنك بلوم مصر 17.6600 17.7600 بنك التعمير والإسكان 17.6500 17.7500 البنك الأهلي اليوناني 17.6500 17.7500 كريدي أجريكول 17.6500 17.7500 البنك المصري الخليجي 17.6500 17.7500 البنك التجاري الدولي 17.6500 17.7500 بنك قناة السويس 17.6500 17.7500 البنك الأهلي 17.6500 17.7500 البنك العربي الافريقي 17.6500 17.7500 بنك مصر 17.6500 17.7500 المصرف المتحد 17.6500 17.7500 بنك المشرق 17.6400 17.7400 البنك المركزي 17.6300 17.7700 بنك بيريوس 17.6300 17.7300

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.