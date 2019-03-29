أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2019 في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 718 إلى 720 عيار 22 658 إلى 660 عيار 21 628 إلى 630 عيار 18 538 إلى 540 عيار 14 419 إلى 420 عيار 12 359 إلى 360 الاونصة 22,321 إلى 22,392 الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040 الكيلو 717,714 إلى 720,000

سعر اليورو اليوم الجمعة 29 مارس 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.4120 19.6640 مصرف-ابو-ظبي 19.4410 19.5660 البنك-المصري-الخليجي 19.4070 19.5790 البنك-الأهلي 19.3900 19.5510 بنك-البركة 19.3450 19.6530 بنك-الاسكندرية 19.3700 19.5510 البنك-العربي-الافريقي 19.4180 19.5590 البنك-المركزي 19.3720 19.5310 بنك-مصر 19.4070 19.5470 بنك-بلوم-مصر 19.4180 19.5590 كريدي-أجريكول 19.4300 19.5720 بنك-التعمير-والإسكان 19.3200 19.6900 بنك-بيريوس 19.4120 19.5730 بنك-قناة-السويس 19.4180 19.5730 المصرف-المتحد 19.3740 19.5510 البنك-التجاري-الدولي 19.3970 19.5730 المصري-لتنمية-الورادات 19.4180 19.5590 بنك-المشرق 19.4180 19.5620 المصرف-العربي-الدولي 19.4820 19.6050 بنك-HSBC 19.4300 19.5700 بنك-سايب 19.4100 22.9400 بنك-عودة 19.4250 19.6040 البنك-الأهلي-اليوناني 19.4300 19.5700

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29 مارس 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.5820 4.6420 مصرف-ابو-ظبي 4.6070 4.6340 البنك-المصري-الخليجي 4.5870 4.6270 البنك-الأهلي 4.6010 4.6280 بنك-البركة 4.5340 4.6710 بنك-الاسكندرية 4.5750 4.6320 البنك-العربي-الافريقي 4.5720 4.6250 البنك-المركزي 4.6030 4.6400 بنك-مصر 4.6010 4.6260 بنك-بلوم-مصر 4.6080 4.6340 كريدي-أجريكول 4.5780 4.6280 بنك-التعمير-والإسكان 4.5510 4.6820 بنك-بيريوس 4.5770 4.6260 بنك-قناة-السويس 4.5860 4.6260 المصرف-المتحد 4.5700 4.6270 البنك-التجاري-الدولي 4.5780 4.6240 بنك-المشرق 4.5790 4.6260 المصرف-العربي-الدولي 4.5970 4.6240 بنك-HSBC 4.6100 4.6300 بنك-سايب 4.5900 4.6300 بنك-عودة 4.6080 4.6340 البنك-الأهلي-اليوناني 4.5850 4.6470 المصري-لتنمية-الورادات 4.5870 4.6320

سعر الدولار اليوم الجمعة 29 مارس 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.2700 17.3700 مصرف ابو ظبي 17.2900 17.3800 البنك المصري الخليجي 17.2800 17.3800 البنك الأهلي 17.2600 17.3600 بنك البركة 17.2800 17.3800 بنك الاسكندرية 17.2600 17.3600 البنك العربي الافريقي 17.2700 17.3700 البنك المركزي 17.2540 17.3920 بنك مصر 17.2600 17.3600 بنك بلوم مصر 17.2700 17.3700 كريدي أجريكول 17.2800 17.3800 بنك التعمير والإسكان 17.2800 17.3800 بنك بيريوس 17.2800 17.3800 بنك قناة السويس 17.2800 17.3800 المصرف المتحد 17.2600 17.3600 البنك التجاري الدولي 17.2800 17.3800 المصري لتنمية الورادات 17.2700 17.3700 بنك المشرق 17.2700 17.3700 المصرف العربي الدولي 17.2300 17.3300 البنك الأهلي اليوناني 17.2800 17.3800 بنك HSBC 17.2800 17.3800 بنك عودة 17.2900 17.3900 بنك سايب 17.2600 19.5700

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.