أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2019 في مصر

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أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2019 في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24718 إلى 720
عيار 22658 إلى 660
عيار 21628 إلى 630
عيار 18538 إلى 540
عيار 14419 إلى 420
عيار 12359 إلى 360
الاونصة22,321 إلى 22,392
الجنيه الذهب5,024 إلى 5,040
الكيلو717,714 إلى 720,000
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سعر اليورو اليوم الجمعة 29 مارس 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.412019.6640
مصرف-ابو-ظبي19.441019.5660
البنك-المصري-الخليجي19.407019.5790
البنك-الأهلي19.390019.5510
بنك-البركة19.345019.6530
بنك-الاسكندرية19.370019.5510
البنك-العربي-الافريقي19.418019.5590
البنك-المركزي19.372019.5310
بنك-مصر19.407019.5470
بنك-بلوم-مصر19.418019.5590
كريدي-أجريكول19.430019.5720
بنك-التعمير-والإسكان19.320019.6900
بنك-بيريوس19.412019.5730
بنك-قناة-السويس19.418019.5730
المصرف-المتحد19.374019.5510
البنك-التجاري-الدولي19.397019.5730
المصري-لتنمية-الورادات19.418019.5590
بنك-المشرق19.418019.5620
المصرف-العربي-الدولي19.482019.6050
بنك-HSBC19.430019.5700
بنك-سايب19.410022.9400
بنك-عودة19.425019.6040
البنك-الأهلي-اليوناني19.430019.5700

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29 مارس 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.58204.6420
مصرف-ابو-ظبي4.60704.6340
البنك-المصري-الخليجي4.58704.6270
البنك-الأهلي4.60104.6280
بنك-البركة4.53404.6710
بنك-الاسكندرية4.57504.6320
البنك-العربي-الافريقي4.57204.6250
البنك-المركزي4.60304.6400
بنك-مصر4.60104.6260
بنك-بلوم-مصر4.60804.6340
كريدي-أجريكول4.57804.6280
بنك-التعمير-والإسكان4.55104.6820
بنك-بيريوس4.57704.6260
بنك-قناة-السويس4.58604.6260
المصرف-المتحد4.57004.6270
البنك-التجاري-الدولي4.57804.6240
بنك-المشرق4.57904.6260
المصرف-العربي-الدولي4.59704.6240
بنك-HSBC4.61004.6300
بنك-سايب4.59004.6300
بنك-عودة4.60804.6340
البنك-الأهلي-اليوناني4.58504.6470
المصري-لتنمية-الورادات4.58704.6320

سعر الدولار اليوم الجمعة 29 مارس 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.270017.3700
مصرف ابو ظبي17.290017.3800
البنك المصري الخليجي17.280017.3800
البنك الأهلي17.260017.3600
بنك البركة17.280017.3800
بنك الاسكندرية17.260017.3600
البنك العربي الافريقي17.270017.3700
البنك المركزي17.254017.3920
بنك مصر17.260017.3600
بنك بلوم مصر17.270017.3700
كريدي أجريكول17.280017.3800
بنك التعمير والإسكان17.280017.3800
بنك بيريوس17.280017.3800
بنك قناة السويس17.280017.3800
المصرف المتحد17.260017.3600
البنك التجاري الدولي17.280017.3800
المصري لتنمية الورادات17.270017.3700
بنك المشرق17.270017.3700
المصرف العربي الدولي17.230017.3300
البنك الأهلي اليوناني17.280017.3800
بنك HSBC17.280017.3800
بنك عودة17.290017.3900
بنك سايب17.260019.5700

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