اسعار العملات والذهب اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 في مصر الآن

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.2460 20.4840 مصرف-ابو-ظبي 20.3300 20.4870 البنك-المصري-الخليجي 20.2150 20.3770 البنك-الأهلي 20.1000 20.2830 بنك-البركة 20.1570 20.4570 بنك-القاهرة 20.1910 20.3740 بنك-الاسكندرية 20.2100 20.3630 البنك-العربي-الافريقي 20.1910 20.3740 البنك-المركزي 20.3060 20.4390 بنك-مصر 20.1120 20.2940 بنك-بلوم-مصر 20.2260 20.3740 كريدي-أجريكول 20.2090 20.3740 بنك-التعمير-والإسكان 20.2510 20.6220 بنك-بيريوس 20.2130 20.3970 بنك-قناة-السويس 20.2490 20.3740 المصرف-المتحد 20.2060 20.3740 البنك-التجاري-الدولي 20.1910 20.3740 المصري-لتنمية-الورادات 20.2190 20.4020 بنك-المشرق 20.2130 20.3970 بنك-الاستثمار-العربي 20.2460 20.3740 بنك-HSBC 20.1900 20.3700 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.1110 20.3290 البنك-الأهلي-اليوناني 20.2270 20.3700

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7400 4.8190 مصرف-ابو-ظبي 4.7710 4.7950 البنك-المصري-الخليجي 4.7710 4.7870 البنك-الأهلي 4.7560 4.7820 بنك-البركة 4.6880 4.8250 بنك-القاهرة 4.7550 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7310 4.7770 البنك-العربي-الافريقي 4.7340 4.7870 البنك-المركزي 4.7600 4.7910 بنك-مصر 4.7560 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7600 4.7870 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7420 4.7870 بنك-قناة-السويس 4.7660 4.7870 المصرف-المتحد 4.7340 4.7890 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7870 بنك-المشرق 4.7460 4.7920 بنك-الاستثمار-العربي 4.7600 4.7870 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7450 4.7930 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7350 4.7960 المصري-لتنمية-الورادات 4.7500 4.7930

سعر الذهب اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 696 إلى 698 عيار 22 638 إلى 640 عيار 21 609 إلى 611 عيار 18 522 إلى 524 عيار 14 406 إلى 407 عيار 12 348 إلى 349 الاونصة 21,646 إلى 21,717 الجنيه الذهب 4,872 إلى 4,888 الكيلو 696,000 إلى 698,286

سعر الدولار اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8800 17.9800 مصرف ابو ظبي 17.8900 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8800 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8750 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8600 17.9600 البنك المركزي 17.8560 17.9740 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8700 17.9700 بنك التعمير والإسكان 17.8600 17.9600 بنك بيريوس 17.8800 17.9800 بنك قناة السويس 17.8800 17.9600 المصرف المتحد 17.8800 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8850 17.9850 بنك المشرق 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.