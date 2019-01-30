اسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2018: تراجع عام بأسعار العملات مقابل الجنية المصري

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

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سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6620 4.7220 مصرف-ابو-ظبي 4.6730 4.7190 البنك-المصري-الخليجي 4.6820 4.7090 البنك-الأهلي 4.7020 4.7290 بنك-البركة 4.6120 4.7520 بنك-الاسكندرية 4.6570 4.7040 البنك-العربي-الافريقي 4.6600 4.7130 البنك-المركزي 4.6820 4.7190 بنك-مصر 4.7020 4.7140 بنك-بلوم-مصر 4.6870 4.7140 كريدي-أجريكول 4.6630 4.7130 بنك-التعمير-والإسكان 4.6210 4.7310 بنك-بيريوس 4.6640 4.7140 بنك-قناة-السويس 4.6760 4.7170 المصرف-المتحد 4.6570 4.7150 البنك-التجاري-الدولي 4.6660 4.7110 بنك-المشرق 4.6660 4.7140 البنك-الأهلي-اليوناني 4.6600 4.7210 المصري-لتنمية-الورادات 4.6690 4.7140

سعر اليورو اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.0290 20.2870 مصرف-ابو-ظبي 20.0960 20.2680 البنك-المصري-الخليجي 20.0450 20.2280 البنك-الأهلي 20.0730 20.2450 بنك-البركة 19.9920 20.3080 بنك-الاسكندرية 20.0530 20.2110 البنك-العربي-الافريقي 20.0730 20.2310 البنك-المركزي 20.0280 20.1880 بنك-مصر 20.0730 20.2450 بنك-بلوم-مصر 20.0240 20.2010 كريدي-أجريكول 20.0730 20.2450 بنك-التعمير-والإسكان 20.0320 20.3800 بنك-بيريوس 20.0730 20.2660 بنك-قناة-السويس 20.0730 20.2310 المصرف-المتحد 20.0730 20.2450 البنك-التجاري-الدولي 20.0610 20.2340 المصري-لتنمية-الورادات 20.0730 20.2310 بنك-المشرق 20.0730 20.2310 البنك-الأهلي-اليوناني 20.0610 20.2200

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

سعر الذهب الان

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 733 إلى 735 عيار 22 672 إلى 674 عيار 21 641 إلى 643 عيار 18 549 إلى 551 عيار 14 427 إلى 429 عيار 12 366 إلى 367 الاونصة 22,783 إلى 22,854 الجنيه الذهب 5,128 إلى 5,144 الكيلو 732,571 إلى 734,857

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف ابوظبي 17.6000 17.7000 مصر إيران للتنمية 17.5800 17.6800 المصري لتنمية الورادات 17.5800 17.6800 بنك المشرق 17.5800 17.6800 بنك بلوم مصر 17.5800 17.6800 بنك مصر 17.5800 17.6800 بنك قناة السويس 17.5800 17.6800 بنك البركة 17.5800 17.6800 بنك الاسكندرية 17.5800 17.6800 المصرف المتحد 17.5800 17.6800 البنك العربي الافريقي 17.5800 17.6800 البنك الأهلي 17.5800 17.6800 كريدي أجريكول 17.5700 17.6700 بنك التعمير والإسكان 17.5700 17.6700 بنك بيريوس 17.5700 17.6700 البنك التجاري الدولي 17.5700 17.6700 البنك الأهلي اليوناني 17.5700 17.6700 البنك المركزي 17.5600 17.7000 البنك المصري الخليجي 17.5600 17.6600

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.