اسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2018: تراجع عام بأسعار العملات مقابل الجنية المصري

منذ 1 ساعة أخبار الاقتصاد
اسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2018: تراجع عام بأسعار العملات مقابل الجنية المصري

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.66204.7220
مصرف-ابو-ظبي4.67304.7190
البنك-المصري-الخليجي4.68204.7090
البنك-الأهلي4.70204.7290
بنك-البركة4.61204.7520
بنك-الاسكندرية4.65704.7040
البنك-العربي-الافريقي4.66004.7130
البنك-المركزي4.68204.7190
بنك-مصر4.70204.7140
بنك-بلوم-مصر4.68704.7140
كريدي-أجريكول4.66304.7130
بنك-التعمير-والإسكان4.62104.7310
بنك-بيريوس4.66404.7140
بنك-قناة-السويس4.67604.7170
المصرف-المتحد4.65704.7150
البنك-التجاري-الدولي4.66604.7110
بنك-المشرق4.66604.7140
البنك-الأهلي-اليوناني4.66004.7210
المصري-لتنمية-الورادات4.66904.7140

سعر اليورو اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.029020.2870
مصرف-ابو-ظبي20.096020.2680
البنك-المصري-الخليجي20.045020.2280
البنك-الأهلي20.073020.2450
بنك-البركة19.992020.3080
بنك-الاسكندرية20.053020.2110
البنك-العربي-الافريقي20.073020.2310
البنك-المركزي20.028020.1880
بنك-مصر20.073020.2450
بنك-بلوم-مصر20.024020.2010
كريدي-أجريكول20.073020.2450
بنك-التعمير-والإسكان20.032020.3800
بنك-بيريوس20.073020.2660
بنك-قناة-السويس20.073020.2310
المصرف-المتحد20.073020.2450
البنك-التجاري-الدولي20.061020.2340
المصري-لتنمية-الورادات20.073020.2310
بنك-المشرق20.073020.2310
البنك-الأهلي-اليوناني20.061020.2200

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

سعر الذهب الان

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24733 إلى 735
عيار 22672 إلى 674
عيار 21641 إلى 643
عيار 18549 إلى 551
عيار 14427 إلى 429
عيار 12366 إلى 367
الاونصة22,783 إلى 22,854
الجنيه الذهب5,128 إلى 5,144
الكيلو732,571 إلى 734,857
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف ابوظبي17.600017.7000
مصر إيران للتنمية17.580017.6800
المصري لتنمية الورادات17.580017.6800
بنك المشرق17.580017.6800
بنك بلوم مصر17.580017.6800
بنك مصر17.580017.6800
بنك قناة السويس17.580017.6800
بنك البركة17.580017.6800
بنك الاسكندرية17.580017.6800
المصرف المتحد17.580017.6800
البنك العربي الافريقي17.580017.6800
البنك الأهلي17.580017.6800
كريدي أجريكول17.570017.6700
بنك التعمير والإسكان17.570017.6700
بنك بيريوس17.570017.6700
البنك التجاري الدولي17.570017.6700
البنك الأهلي اليوناني17.570017.6700
البنك المركزي17.560017.7000
البنك المصري الخليجي17.560017.6600

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.