اسعار العملات والذهب اليوم في مصر الأحد 30 سبتمبر 2018 الآن: أسعار الدولار واليورو والريال وأسعار الذهب

Advertisements

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

Advertisements

Advertisements

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8700 17.9700 مصرف ابو ظبي 17.8700 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8700 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8600 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8590 17.9560 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8900 17.9900 بنك التعمير والإسكان 17.8600 17.9600 بنك بيريوس 17.8700 17.9700 بنك قناة السويس 17.8700 17.9600 المصرف المتحد 17.8600 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8700 17.9700 بنك المشرق 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك عودة 17.8750 17.9600 بنك سايب 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 688 إلى 690 عيار 22 631 إلى 633 عيار 21 602 إلى 604 عيار 18 516 إلى 518 عيار 14 401 إلى 403 عيار 12 344 إلى 345 الاونصة 21,397 إلى 21,468 الجنيه الذهب 4,816 إلى 4,832 الكيلو 688,000 إلى 690,286

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.9120 21.1360 مصرف-ابو-ظبي 20.8560 21.1160 البنك-المصري-الخليجي 20.8490 21.1190 البنك-الأهلي 20.7510 21.0220 بنك-البركة 20.7810 21.1080 بنك-القاهرة 20.8590 21.1160 بنك-الاسكندرية 20.8240 21.0960 البنك-العربي-الافريقي 20.8680 21.1040 البنك-المركزي 20.8990 21.0160 بنك-مصر 20.7980 21.0330 بنك-بلوم-مصر 20.8800 21.1160 كريدي-أجريكول 20.8710 21.1160 بنك-التعمير-والإسكان 20.7510 21.1700 بنك-بيريوس 20.8920 21.1270 بنك-قناة-السويس 20.8830 21.1160 المصرف-المتحد 20.7820 21.1790 البنك-التجاري-الدولي 20.8440 21.1160 المصري-لتنمية-الورادات 20.8440 21.1160 بنك-المشرق 20.8710 21.1160 بنك-HSBC 20.8800 21.1200 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.7610 21.0490 بنك-سايب 20.6900 20.8500 بنك-عودة 20.8980 21.1160 البنك-الأهلي-اليوناني 20.8800 21.1160

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7350 4.7960 مصرف-ابو-ظبي 4.7420 4.7890 البنك-المصري-الخليجي 4.7560 4.7890 البنك-الأهلي 4.7500 4.7770 بنك-البركة 4.6860 4.8270 بنك-القاهرة 4.7440 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7280 4.7760 البنك-العربي-الافريقي 4.7330 4.7860 البنك-المركزي 4.7600 4.7870 بنك-مصر 4.7430 4.7700 بنك-بلوم-مصر 4.7620 4.7880 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7400 4.7880 بنك-قناة-السويس 4.7620 4.7880 المصرف-المتحد 4.7160 4.7890 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7890 بنك-المشرق 4.7430 4.7880 بنك-الاستثمار-العربي 4.7620 4.7880 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7400 4.7870 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7620 4.7880 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7370 4.7980 المصري-لتنمية-الورادات 4.7430 4.7880

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.