اسعار العملات والذهب اليوم الإثنين 4 فبراير 2018 في مصر الآن

منذ 1 ساعة أخبار الاقتصاد
اسعار العملات والذهب اليوم الإثنين 4 فبراير 2018 في مصر الآن

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الإثنين 4 فبراير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

سعر الذهب الان

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24742 إلى 744
عيار 22680 إلى 682
عيار 21649 إلى 651
عيار 18556 إلى 558
عيار 14433 إلى 434
عيار 12371 إلى 372
الاونصة23,067 إلى 23,138
الجنيه الذهب5,192 إلى 5,208
الكيلو741,714 إلى 744,000
.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.66204.7220
مصرف-ابو-ظبي4.67304.7190
البنك-المصري-الخليجي4.68804.7150
البنك-الأهلي4.70204.7290
بنك-البركة4.61204.7520
بنك-الاسكندرية4.65704.7040
البنك-العربي-الافريقي4.66004.7130
البنك-المركزي4.68304.7200
بنك-مصر4.70204.7140
بنك-بلوم-مصر4.68704.7140
كريدي-أجريكول4.66304.7130
بنك-التعمير-والإسكان4.62104.7310
بنك-بيريوس4.66404.7140
بنك-قناة-السويس4.67604.7170
المصرف-المتحد4.65704.7150
البنك-التجاري-الدولي4.66604.7110
بنك-المشرق4.66604.7140
البنك-الأهلي-اليوناني4.66004.7210
المصري-لتنمية-الورادات4.66904.7140

سعر اليورو اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.205020.4040
مصرف-ابو-ظبي20.096020.2680
البنك-المصري-الخليجي20.217020.4120
البنك-الأهلي20.198020.3820
بنك-البركة20.138020.4520
بنك-الاسكندرية20.053020.2110
البنك-العربي-الافريقي20.198020.3750
البنك-المركزي20.093020.2420
بنك-مصر20.198020.3820
بنك-بلوم-مصر20.198020.3740
كريدي-أجريكول20.189020.3820
بنك-التعمير-والإسكان20.001020.3310
بنك-بيريوس20.221020.4050
بنك-قناة-السويس20.198020.3750
المصرف-المتحد20.198020.3750
البنك-التجاري-الدولي20.198020.3820
المصري-لتنمية-الورادات20.198020.3750
بنك-المشرق20.221020.4050
البنك-الأهلي-اليوناني20.198020.3750

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك العقاري المصري17.640017.7000
بنك عودة17.630017.7300
HSBC17.630017.7300
مصرف ابو ظبي17.630017.7300
بنك البركة17.625017.7230
البنك المصري الخليجي17.620017.7200
بنك المشرق17.620017.7200
كريدي أجريكول17.620017.7200
بنك بيريوس17.620017.7200
بنك قناة السويس17.620017.7200
البنك الأهلي17.600017.7000
البنك العربي الافريقي17.600017.7000
بنك مصر17.600017.7000
بنك بلوم مصر17.600017.7000
المصري لتنمية الورادات17.600017.7000
البنك التجاري الدولي17.600017.7000
المصرف المتحد17.600017.7000
مصر إيران للتنمية17.600017.7000
بنك الاسكندرية17.600017.7000
بنك التعمير والإسكان17.600017.7000
بنك الإستثمار العربي AIB17.600017.7000
البنك الأهلي اليوناني17.600017.7000
البنك المركزي17.593017.7270

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.