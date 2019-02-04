اسعار العملات والذهب اليوم الإثنين 4 فبراير 2018 في مصر الآن

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الإثنين 4 فبراير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

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سعر الذهب الان

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 742 إلى 744 عيار 22 680 إلى 682 عيار 21 649 إلى 651 عيار 18 556 إلى 558 عيار 14 433 إلى 434 عيار 12 371 إلى 372 الاونصة 23,067 إلى 23,138 الجنيه الذهب 5,192 إلى 5,208 الكيلو 741,714 إلى 744,000

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6620 4.7220 مصرف-ابو-ظبي 4.6730 4.7190 البنك-المصري-الخليجي 4.6880 4.7150 البنك-الأهلي 4.7020 4.7290 بنك-البركة 4.6120 4.7520 بنك-الاسكندرية 4.6570 4.7040 البنك-العربي-الافريقي 4.6600 4.7130 البنك-المركزي 4.6830 4.7200 بنك-مصر 4.7020 4.7140 بنك-بلوم-مصر 4.6870 4.7140 كريدي-أجريكول 4.6630 4.7130 بنك-التعمير-والإسكان 4.6210 4.7310 بنك-بيريوس 4.6640 4.7140 بنك-قناة-السويس 4.6760 4.7170 المصرف-المتحد 4.6570 4.7150 البنك-التجاري-الدولي 4.6660 4.7110 بنك-المشرق 4.6660 4.7140 البنك-الأهلي-اليوناني 4.6600 4.7210 المصري-لتنمية-الورادات 4.6690 4.7140

سعر اليورو اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.2050 20.4040 مصرف-ابو-ظبي 20.0960 20.2680 البنك-المصري-الخليجي 20.2170 20.4120 البنك-الأهلي 20.1980 20.3820 بنك-البركة 20.1380 20.4520 بنك-الاسكندرية 20.0530 20.2110 البنك-العربي-الافريقي 20.1980 20.3750 البنك-المركزي 20.0930 20.2420 بنك-مصر 20.1980 20.3820 بنك-بلوم-مصر 20.1980 20.3740 كريدي-أجريكول 20.1890 20.3820 بنك-التعمير-والإسكان 20.0010 20.3310 بنك-بيريوس 20.2210 20.4050 بنك-قناة-السويس 20.1980 20.3750 المصرف-المتحد 20.1980 20.3750 البنك-التجاري-الدولي 20.1980 20.3820 المصري-لتنمية-الورادات 20.1980 20.3750 بنك-المشرق 20.2210 20.4050 البنك-الأهلي-اليوناني 20.1980 20.3750

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع البنك العقاري المصري 17.6400 17.7000 بنك عودة 17.6300 17.7300 HSBC 17.6300 17.7300 مصرف ابو ظبي 17.6300 17.7300 بنك البركة 17.6250 17.7230 البنك المصري الخليجي 17.6200 17.7200 بنك المشرق 17.6200 17.7200 كريدي أجريكول 17.6200 17.7200 بنك بيريوس 17.6200 17.7200 بنك قناة السويس 17.6200 17.7200 البنك الأهلي 17.6000 17.7000 البنك العربي الافريقي 17.6000 17.7000 بنك مصر 17.6000 17.7000 بنك بلوم مصر 17.6000 17.7000 المصري لتنمية الورادات 17.6000 17.7000 البنك التجاري الدولي 17.6000 17.7000 المصرف المتحد 17.6000 17.7000 مصر إيران للتنمية 17.6000 17.7000 بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000 بنك التعمير والإسكان 17.6000 17.7000 بنك الإستثمار العربي AIB 17.6000 17.7000 البنك الأهلي اليوناني 17.6000 17.7000 البنك المركزي 17.5930 17.7270

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.