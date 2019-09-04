أسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019: اسعار الدولار والريال واليورو في مصر

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أسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، احدث اسعار الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم في كافة البنوك ، سعر الذهب اليوم، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 810 إلى 813 عيار 22 743 إلى 745 عيار 21 709 إلى 711 عيار 18 608 إلى 609 عيار 14 473 إلى 474 عيار 12 405 إلى 406 الاونصة 25,200 إلى 25,271 الجنيه الذهب 5,672 إلى 5,688 الكيلو 810,286 إلى 812,571

سعر اليورو اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 18.2790 18.6160 البنك-المصري-الخليجي 18.3870 18.5700 البنك-الأهلي 18.3810 18.5540 بنك-البركة 18.3110 18.6070 بنك-الاسكندرية 18.3500 18.5420 البنك-العربي-الافريقي 18.3810 18.5540 البنك-المركزي 18.3810 18.5330 بنك-مصر 18.3810 18.5540 بنك-بلوم-مصر 18.3810 18.5540 كريدي-أجريكول 18.3900 18.5830 بنك-التعمير-والإسكان 18.3310 18.6620 بنك-بيريوس 18.3920 18.5610 المصرف-المتحد 18.3810 18.5540 البنك-التجاري-الدولي 18.3590 18.5310 المصري-لتنمية-الورادات 18.3760 18.5540 بنك-المشرق 18.3920 18.5650 بنك-HSBC 18.4200 18.5600 بنك-عودة 18.3760 18.5540 البنك-الأهلي-اليوناني 18.3760 18.5540

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

ننقل لكم سعر الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، ومن المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 16.5100 16.6100 البنك المصري الخليجي 16.5100 16.6100 البنك الأهلي 16.5000 16.6000 بنك البركة 16.5100 16.6100 بنك الاسكندرية 16.5000 16.6000 البنك العربي الافريقي 16.5000 16.6000 البنك المركزي 16.5000 16.6260 بنك مصر 16.5000 16.6000 بنك بلوم مصر 16.5000 16.6000 كريدي أجريكول 16.5100 16.6100 بنك التعمير والإسكان 16.5100 16.6100 بنك بيريوس 16.5100 16.6100 البنك التجاري الدولي 16.5000 16.6000 المصري لتنمية الورادات 16.5200 16.6200 بنك المشرق 16.5200 16.6200 البنك الأهلي اليوناني 16.5000 16.6000 بنك HSBC 16.5100 16.6100

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.3730 4.4310 البنك-المصري-الخليجي 4.4010 4.4300 البنك-الأهلي 4.3910 4.4260 بنك-البركة 4.3290 4.4620 بنك-الاسكندرية 4.3710 4.4260 البنك-العربي-الافريقي 4.3730 4.4250 البنك-المركزي 4.3980 4.4320 بنك-مصر 4.3920 4.4260 بنك-بلوم-مصر 4.3990 4.4260 كريدي-أجريكول 4.3770 4.4250 بنك-التعمير-والإسكان 4.3210 4.4800 بنك-بيريوس 4.3800 4.4290 البنك-التجاري-الدولي 4.3820 4.4260 بنك-المشرق 4.3820 4.4290 بنك-HSBC 4.4000 4.4300 البنك-الأهلي-اليوناني 4.3740 4.4360 المصري-لتنمية-الورادات 4.3830 4.4260