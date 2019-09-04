أسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019: اسعار الدولار والريال واليورو في مصر

4 سبتمبر، 2019
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أسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، احدث اسعار الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم في كافة البنوك ، سعر الذهب اليوم، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

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الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24810 إلى 813
عيار 22743 إلى 745
عيار 21709 إلى 711
عيار 18608 إلى 609
عيار 14473 إلى 474
عيار 12405 إلى 406
الاونصة25,200 إلى 25,271
الجنيه الذهب5,672 إلى 5,688
الكيلو810,286 إلى 812,571
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سعر اليورو اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية18.279018.6160
البنك-المصري-الخليجي18.387018.5700
البنك-الأهلي18.381018.5540
بنك-البركة18.311018.6070
بنك-الاسكندرية18.350018.5420
البنك-العربي-الافريقي18.381018.5540
البنك-المركزي18.381018.5330
بنك-مصر18.381018.5540
بنك-بلوم-مصر18.381018.5540
كريدي-أجريكول18.390018.5830
بنك-التعمير-والإسكان18.331018.6620
بنك-بيريوس18.392018.5610
المصرف-المتحد18.381018.5540
البنك-التجاري-الدولي18.359018.5310
المصري-لتنمية-الورادات18.376018.5540
بنك-المشرق18.392018.5650
بنك-HSBC18.420018.5600
بنك-عودة18.376018.5540
البنك-الأهلي-اليوناني18.376018.5540
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

ننقل لكم سعر الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، ومن المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

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سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.510016.6100
البنك المصري الخليجي16.510016.6100
البنك الأهلي16.500016.6000
بنك البركة16.510016.6100
بنك الاسكندرية16.500016.6000
البنك العربي الافريقي16.500016.6000
البنك المركزي16.500016.6260
بنك مصر16.500016.6000
بنك بلوم مصر16.500016.6000
كريدي أجريكول16.510016.6100
بنك التعمير والإسكان16.510016.6100
بنك بيريوس16.510016.6100
البنك التجاري الدولي16.500016.6000
المصري لتنمية الورادات16.520016.6200
بنك المشرق16.520016.6200
البنك الأهلي اليوناني16.500016.6000
بنك HSBC16.510016.6100

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.37304.4310
البنك-المصري-الخليجي4.40104.4300
البنك-الأهلي4.39104.4260
بنك-البركة4.32904.4620
بنك-الاسكندرية4.37104.4260
البنك-العربي-الافريقي4.37304.4250
البنك-المركزي4.39804.4320
بنك-مصر4.39204.4260
بنك-بلوم-مصر4.39904.4260
كريدي-أجريكول4.37704.4250
بنك-التعمير-والإسكان4.32104.4800
بنك-بيريوس4.38004.4290
البنك-التجاري-الدولي4.38204.4260
بنك-المشرق4.38204.4290
بنك-HSBC4.40004.4300
البنك-الأهلي-اليوناني4.37404.4360
المصري-لتنمية-الورادات4.38304.4260

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات

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مصر 365 على أخبار جوجل
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