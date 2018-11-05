اسعار العملات والذهب اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018 في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7350 4.7960 مصرف-ابو-ظبي 4.7500 4.7960 البنك-المصري-الخليجي 4.7650 4.7890 البنك-الأهلي 4.7560 4.7820 بنك-البركة 4.6890 4.8260 بنك-القاهرة 4.7550 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7310 4.7780 البنك-العربي-الافريقي 4.7310 4.7850 البنك-المركزي 4.7600 4.7920 بنك-مصر 4.7510 4.7690 بنك-بلوم-مصر 4.7610 4.7880 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7600 4.7880 بنك-قناة-السويس 4.7650 4.7880 المصرف-المتحد 4.7310 4.7890 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7880 بنك-المشرق 4.7410 4.7880 بنك-الاستثمار-العربي 4.7610 4.7880 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7440 4.7910 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7660 4.7880 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7360 4.7980 المصري-لتنمية-الورادات 4.7430 4.7870

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 699 إلى 702 عيار 22 641 إلى 643 عيار 21 612 إلى 614 عيار 18 525 إلى 526 عيار 14 408 إلى 409 عيار 12 350 إلى 351 الاونصة 21,752 إلى 21,823 الجنيه الذهب 4,896 إلى 4,912 الكيلو 699,429 إلى 701,714

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.2290 20.5490 مصرف-ابو-ظبي 20.3370 20.4820 البنك-المصري-الخليجي 20.2120 20.5050 البنك-الأهلي 20.1060 20.4080 بنك-البركة 20.2550 20.5560 بنك-القاهرة 20.1960 20.4530 بنك-الاسكندرية 20.1760 20.3650 البنك-العربي-الافريقي 20.1850 20.4880 البنك-المركزي 20.3320 20.4880 بنك-مصر 20.1170 20.4020 بنك-بلوم-مصر 20.1960 20.4740 كريدي-أجريكول 20.1960 20.3970 بنك-التعمير-والإسكان 20.1900 20.5690 بنك-بيريوس 20.2070 20.4530 بنك-قناة-السويس 20.2190 20.4820 المصرف-المتحد 20.1960 20.4530 البنك-التجاري-الدولي 20.1960 20.4820 المصري-لتنمية-الورادات 20.4680 20.6090 بنك-المشرق 20.1960 20.4820 بنك-HSBC 20.2000 20.4800 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.0820 20.3190 بنك-عودة 20.2190 20.3850 البنك-الأهلي-اليوناني 20.1960 20.3850

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8600 17.9600 مصرف ابو ظبي 17.8900 17.9900 البنك المصري الخليجي 17.8750 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8750 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8570 17.9730 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8600 17.9600 بنك التعمير والإسكان 17.8750 17.9600 بنك بيريوس 17.8700 17.9600 بنك قناة السويس 17.8750 17.9600 المصرف المتحد 17.8600 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك عودة 17.8800 17.9600 بنك سايب 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.