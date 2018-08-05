اسعار العملات والذهب اليوم الاحد 5 أغسطس 2018 في مصر الان

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ننشر لحضراتكم اسعار العملات والذهب اليوم الاحد 5 أغسطس 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 702 إلى 704 عيار 22 643 إلى 645 عيار 21 614 إلى 616 عيار 18 526 إلى 528 عيار 14 409 إلى 411 عيار 12 351 إلى 352 الاونصة 21,823 إلى 21,894 الجنيه الذهب 4,912 إلى 4,928 الكيلو 701,714 إلى 704,000

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك-العربي 20.4000 20.6290 مصر-إيران-للتنمية 20.6120 20.9170 مصرف-ابو-ظبي 20.6080 20.8190 البنك-المصري-الخليجي 20.6080 20.8220 البنك-الأهلي 20.5560 20.7610 بنك-البركة 20.5110 20.8330 بنك-القاهرة 20.5960 20.8070 بنك-الاسكندرية 20.5820 20.7870 البنك-العربي-الافريقي 20.6020 20.8070 البنك-المركزي 20.6160 20.7310 بنك-مصر 20.5440 20.7490 بنك-بلوم-مصر 20.6020 20.8070 كريدي-أجريكول 20.6130 20.8190 بنك-التعمير-والإسكان 20.6490 20.9630 بنك-بيريوس 20.6130 20.8160 بنك-قناة-السويس 20.6080 20.8190 المصرف-المتحد 20.5390 20.8680 البنك-التجاري-الدولي 20.6130 20.8190 المصري-لتنمية-الورادات 20.6080 20.8190 بنك-المشرق 20.6130 20.8190 بنك-HSBC 20.6000 20.8100 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.5320 20.7880 بنك-سايب 20.6200 20.7400 بنك-عودة 20.6080 20.8190 البنك-الأهلي-اليوناني 20.5960 20.8070

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7310 4.7860 مصرف-ابو-ظبي 4.7400 4.7860 البنك-المصري-الخليجي 4.7540 4.7870 البنك-الأهلي 4.7410 4.7680 بنك-البركة 4.6830 4.8240 بنك-القاهرة 4.7410 4.7890 بنك-الاسكندرية 4.7260 4.7740 البنك-العربي-الافريقي 4.7330 4.7860 البنك-المركزي 4.7580 4.7850 بنك-مصر 4.7410 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7600 4.7860 كريدي-أجريكول 4.7350 4.7860 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7380 4.7860 بنك-قناة-السويس 4.7600 4.7860 المصرف-المتحد 4.7130 4.7870 البنك-التجاري-الدولي 4.7400 4.7860 بنك-المشرق 4.7380 4.7860 بنك-الاستثمار-العربي 4.7570 4.7840 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7300 4.7800 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7610 4.7860 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7350 4.7960 البنك-العربي 4.6680 4.7200

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك العربي 17.6000 17.7000 مصر إيران للتنمية 17.8200 17.9200 مصرف ابو ظبي 17.8300 17.9300 البنك المصري الخليجي 17.8300 17.9300 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8300 17.9300 بنك القاهرة 17.8200 17.9200 بنك الاسكندرية 17.8200 17.9200 البنك العربي الافريقي 17.8200 17.9200 البنك المركزي 17.8220 17.9220 بنك مصر 17.7700 17.8700 بنك بلوم مصر 17.8200 17.9200 كريدي أجريكول 17.8300 17.9300 بنك التعمير والإسكان 17.8100 17.9100 بنك بيريوس 17.8300 17.9300 بنك قناة السويس 17.8300 17.9300 المصرف المتحد 17.8300 17.9300 البنك التجاري الدولي 17.8300 17.9300 المصري لتنمية الورادات 17.8300 17.9300 بنك المشرق 17.8300 17.9300 البنك الأهلي اليوناني 17.8200 17.9200 بنك HSBC 17.8200 17.9200 بنك عودة 17.8300 17.9300 بنك سايب 17.8300 17.9300 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.