اسعار العملات والذهب اليوم الاربعاء 5 سبتمبر 2018 في مصر الآن

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اسعار العملات والذهب اليوم الاربعاء 5 سبتمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8600 17.9600 مصرف ابو ظبي 17.8650 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8600 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8400 17.9400 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8540 17.9530 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500 كريدي أجريكول 17.8600 17.9600 بنك التعمير والإسكان 17.8300 17.9300 بنك بيريوس 17.8600 17.9600 بنك قناة السويس 17.8600 17.9600 المصرف المتحد 17.8600 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8400 17.9400 المصري لتنمية الورادات 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8500 17.9500 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك عودة 17.8700 17.9600 بنك سايب 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 686 إلى 688 عيار 22 629 إلى 631 عيار 21 600 إلى 602 عيار 18 514 إلى 516 عيار 14 400 إلى 401 عيار 12 343 إلى 344 الاونصة 21,326 إلى 21,397 الجنيه الذهب 4,800 إلى 4,816 الكيلو 685,714 إلى 688,000

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.6150 20.9400 مصرف-ابو-ظبي 20.6980 20.8800 البنك-المصري-الخليجي 20.6120 20.8520 البنك-الأهلي 20.5470 20.7550 بنك-البركة 20.5890 20.9130 بنك-القاهرة 20.6690 20.8480 بنك-الاسكندرية 20.6350 20.8050 البنك-العربي-الافريقي 20.6670 20.8360 البنك-المركزي 20.6430 20.7650 بنك-مصر 20.5860 20.7550 بنك-بلوم-مصر 20.6790 20.9840 كريدي-أجريكول 20.6530 20.8480 بنك-التعمير-والإسكان 20.5260 20.9030 بنك-بيريوس 20.6160 20.8480 بنك-قناة-السويس 20.6160 20.8480 المصرف-المتحد 20.6020 20.9110 البنك-التجاري-الدولي 20.6680 20.9720 المصري-لتنمية-الورادات 20.6590 20.8480 بنك-المشرق 20.6690 20.8480 بنك-الاستثمار-العربي 20.6160 20.8260 بنك-HSBC 20.6400 20.8800 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.5950 20.8190 بنك-سايب 20.6900 20.8500 بنك-عودة 20.6760 20.8480 البنك-الأهلي-اليوناني 20.6670 20.8360

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7330 4.7930 مصرف-ابو-ظبي 4.7450 4.7920 البنك-المصري-الخليجي 4.7540 4.7900 البنك-الأهلي 4.7410 4.7680 بنك-البركة 4.6830 4.8240 بنك-القاهرة 4.7410 4.7890 بنك-الاسكندرية 4.7260 4.7740 البنك-العربي-الافريقي 4.7300 4.7840 البنك-المركزي 4.7580 4.7850 بنك-مصر 4.7410 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7590 4.7860 كريدي-أجريكول 4.7350 4.7850 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7380 4.7860 بنك-قناة-السويس 4.7590 4.7860 المصرف-المتحد 4.7130 4.7870 البنك-التجاري-الدولي 4.7380 4.7840 بنك-المشرق 4.7410 4.7890 بنك-الاستثمار-العربي 4.7570 4.7830 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7310 4.7800 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7610 4.7860 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7290 4.7910 المصري-لتنمية-الورادات 4.7390 4.7860

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.