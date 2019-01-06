اسعار العملات والذهب اليوم الأحد 6 يناير 2019 في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأحد 6 يناير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6 يناير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

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سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7400 4.8190 مصرف-ابو-ظبي 4.7710 4.7950 البنك-المصري-الخليجي 4.7710 4.7870 البنك-الأهلي 4.7560 4.7820 بنك-البركة 4.6880 4.8250 بنك-القاهرة 4.7550 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7310 4.7770 البنك-العربي-الافريقي 4.7340 4.7870 البنك-المركزي 4.7600 4.7910 بنك-مصر 4.7560 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7600 4.7870 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7420 4.7870 بنك-قناة-السويس 4.7660 4.7870 المصرف-المتحد 4.7340 4.7890 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7870 بنك-المشرق 4.7460 4.7920 بنك-الاستثمار-العربي 4.7600 4.7870 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7450 4.7930 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7350 4.7960 المصري-لتنمية-الورادات 4.7500 4.7930

سعر الذهب اليوم الأحد 6 يناير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 736 إلى 738 عيار 22 675 إلى 677 عيار 21 644 إلى 646 عيار 18 552 إلى 554 عيار 14 429 إلى 431 عيار 12 368 إلى 369 الاونصة 22,890 إلى 22,961 الجنيه الذهب 5,152 إلى 5,168 الكيلو 736,000 إلى 738,286

سعر اليورو اليوم الأحد 6 يناير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.4120 20.6200 مصرف-ابو-ظبي 20.3300 20.4870 البنك-المصري-الخليجي 20.4190 20.5970 البنك-الأهلي 20.3080 20.5010 بنك-البركة 20.3380 20.6230 بنك-القاهرة 20.4000 20.6110 بنك-الاسكندرية 20.2870 20.4360 البنك-العربي-الافريقي 20.4000 20.5930 البنك-المركزي 20.4300 20.5710 بنك-مصر 20.3200 20.4930 بنك-بلوم-مصر 20.4110 20.5730 كريدي-أجريكول 20.4230 20.6160 بنك-التعمير-والإسكان 20.3520 20.6450 بنك-بيريوس 20.4450 20.5730 بنك-قناة-السويس 20.4230 20.5730 المصرف-المتحد 20.4230 20.5730 البنك-التجاري-الدولي 20.4340 20.5930 المصري-لتنمية-الورادات 20.4340 20.6110 بنك-المشرق 20.4340 20.5730 بنك-HSBC 20.4000 20.5900 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.3020 20.5190 البنك-الأهلي-اليوناني 20.4000 20.5730

سعر الدولار اليوم الأحد 6 يناير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8800 17.9800 مصرف ابو ظبي 17.8900 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8800 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8900 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8900 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8600 17.9600 البنك المركزي 17.8540 17.9740 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8700 17.9600 كريدي أجريكول 17.8800 17.9800 بنك التعمير والإسكان 17.8950 17.9600 بنك بيريوس 17.8800 17.9800 بنك قناة السويس 17.8800 17.9600 المصرف المتحد 17.8800 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8900 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8900 17.9600 بنك المشرق 17.8800 17.9800 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.