أحدث أسعار العملات والذهب اليوم الخميس 7 مارس 2019 في مصر

مثبت منذ 4 ساعات أخبار الاقتصاد
أحدث أسعار العملات والذهب اليوم الخميس 7 مارس 2019 في مصر
الجنيه المصري ضمن قائمة أجمل العملات المعدنية عالميًا

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الخميس 7 مارس 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24714 إلى 717
عيار 22655 إلى 657
عيار 21625 إلى 627
عيار 18536 إلى 537
عيار 14417 إلى 418
عيار 12357 إلى 358
الاونصة22,214 إلى 22,285
الجنيه الذهب5,000 إلى 5,016
الكيلو714,286 إلى 716,571
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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7 مارس 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.63804.6980
مصرف-ابو-ظبي4.65204.6900
البنك-المصري-الخليجي4.66204.6880
البنك-الأهلي4.66304.6890
بنك-البركة4.58904.7280
بنك-الاسكندرية4.62804.6750
البنك-العربي-الافريقي4.63004.6830
البنك-المركزي4.65804.6910
بنك-مصر4.66204.6820
بنك-بلوم-مصر4.66404.6900
كريدي-أجريكول4.63704.6860
بنك-التعمير-والإسكان4.60104.7110
بنك-بيريوس4.64004.6900
بنك-قناة-السويس4.65204.6930
المصرف-المتحد4.63304.6910
البنك-التجاري-الدولي4.64004.6850
بنك-المشرق4.64204.6900
المصرف-العربي-الدولي4.66604.6930
بنك-HSBC4.66004.6800
بنك-سايب4.64004.6900
بنك-عودة4.66404.6900
البنك-الأهلي-اليوناني4.63104.6920
المصري-لتنمية-الورادات4.64504.6900

سعر اليورو اليوم الخميس 7 مارس 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.853020.1100
مصرف-ابو-ظبي19.927020.0540
البنك-المصري-الخليجي19.861020.0830
البنك-الأهلي19.845020.0540
بنك-البركة19.787020.1000
بنك-الاسكندرية19.765019.9220
البنك-العربي-الافريقي19.856020.0650
البنك-المركزي19.942020.0910
بنك-مصر19.845020.0540
بنك-بلوم-مصر19.879020.0260
كريدي-أجريكول19.868020.0760
بنك-التعمير-والإسكان19.831020.1800
بنك-بيريوس19.879020.0860
بنك-قناة-السويس19.879020.0260
المصرف-المتحد19.879020.0760
البنك-التجاري-الدولي19.856020.0630
المصري-لتنمية-الورادات19.879020.0260
بنك-المشرق19.879020.0880
المصرف-العربي-الدولي19.883020.0880
بنك-HSBC19.860020.0200
بنك-سايب19.880020.0300
بنك-عودة19.893020.0540
البنك-الأهلي-اليوناني19.845019.9920

سعر الدولار اليوم الخميس 7 مارس 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.490017.5900
مصرف ابو ظبي17.490017.5900
البنك المصري الخليجي17.480017.5800
البنك الأهلي17.450017.5500
بنك البركة17.490017.5900
بنك الاسكندرية17.470017.5700
البنك العربي الافريقي17.460017.5600
البنك المركزي17.455017.5790
بنك مصر17.450017.5500
بنك بلوم مصر17.490017.5900
كريدي أجريكول17.470017.5700
بنك التعمير والإسكان17.490017.5900
بنك بيريوس17.480017.5800
بنك قناة السويس17.470017.5700
المصرف المتحد17.470017.5700
البنك التجاري الدولي17.460017.5600
المصري لتنمية الورادات17.450017.5500
بنك المشرق17.490017.5900
المصرف العربي الدولي17.460017.5600
البنك الأهلي اليوناني17.460017.5600
بنك HSBC17.460017.5600
بنك عودة17.490017.5900
بنك سايب17.490017.5900

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.