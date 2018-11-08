اسعار العملات والذهب في مصر اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 702 إلى 704 عيار 22 643 إلى 645 عيار 21 614 إلى 616 عيار 18 526 إلى 528 عيار 14 409 إلى 411 عيار 12 351 إلى 352 الاونصة 21,823 إلى 21,894 الجنيه الذهب 4,912 إلى 4,928 الكيلو 701,714 إلى 704,000

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.3140 20.5940 مصرف-ابو-ظبي 20.3620 20.5210 البنك-المصري-الخليجي 20.3710 20.6240 البنك-الأهلي 20.2620 20.5620 بنك-البركة 20.3450 20.6480 بنك-القاهرة 20.3530 20.6520 بنك-الاسكندرية 20.3330 20.5860 البنك-العربي-الافريقي 20.3420 20.5940 البنك-المركزي 20.5080 20.6530 بنك-مصر 20.2740 20.5720 بنك-بلوم-مصر 20.3530 20.6060 كريدي-أجريكول 20.3530 20.6060 بنك-التعمير-والإسكان 20.2810 20.6520 بنك-بيريوس 20.3650 20.6520 بنك-قناة-السويس 20.3530 20.6520 المصرف-المتحد 20.3530 20.6520 البنك-التجاري-الدولي 20.3530 20.6520 المصري-لتنمية-الورادات 20.3530 20.6060 بنك-المشرق 20.3530 20.6520 بنك-الاستثمار-العربي 20.3100 20.4710 بنك-HSBC 20.3500 20.6500 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.2430 20.5340 بنك-عودة 20.3760 20.6060 البنك-الأهلي-اليوناني 20.3530 20.6060

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8600 17.9600 مصرف ابو ظبي 17.8900 17.9900 البنك المصري الخليجي 17.8750 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8750 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8570 17.9730 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8600 17.9600 بنك التعمير والإسكان 17.8750 17.9600 بنك بيريوس 17.8700 17.9600 بنك قناة السويس 17.8750 17.9600 المصرف المتحد 17.8600 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك عودة 17.8800 17.9600 بنك سايب 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7350 4.7960 مصرف-ابو-ظبي 4.7500 4.7960 البنك-المصري-الخليجي 4.7650 4.7890 البنك-الأهلي 4.7560 4.7820 بنك-البركة 4.6890 4.8260 بنك-القاهرة 4.7550 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7310 4.7780 البنك-العربي-الافريقي 4.7310 4.7850 البنك-المركزي 4.7600 4.7920 بنك-مصر 4.7510 4.7690 بنك-بلوم-مصر 4.7610 4.7880 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7600 4.7880 بنك-قناة-السويس 4.7650 4.7880 المصرف-المتحد 4.7310 4.7890 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7880 بنك-المشرق 4.7410 4.7880 بنك-الاستثمار-العربي 4.7610 4.7880 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7440 4.7910 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7660 4.7880 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7360 4.7980 المصري-لتنمية-الورادات 4.7430 4.7870

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.