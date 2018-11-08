اسعار العملات والذهب في مصر اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018

اسعار العملات والذهب في مصر اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24702 إلى 704
عيار 22643 إلى 645
عيار 21614 إلى 616
عيار 18526 إلى 528
عيار 14409 إلى 411
عيار 12351 إلى 352
الاونصة21,823 إلى 21,894
الجنيه الذهب4,912 إلى 4,928
الكيلو701,714 إلى 704,000
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سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.314020.5940
مصرف-ابو-ظبي20.362020.5210
البنك-المصري-الخليجي20.371020.6240
البنك-الأهلي20.262020.5620
بنك-البركة20.345020.6480
بنك-القاهرة20.353020.6520
بنك-الاسكندرية20.333020.5860
البنك-العربي-الافريقي20.342020.5940
البنك-المركزي20.508020.6530
بنك-مصر20.274020.5720
بنك-بلوم-مصر20.353020.6060
كريدي-أجريكول20.353020.6060
بنك-التعمير-والإسكان20.281020.6520
بنك-بيريوس20.365020.6520
بنك-قناة-السويس20.353020.6520
المصرف-المتحد20.353020.6520
البنك-التجاري-الدولي20.353020.6520
المصري-لتنمية-الورادات20.353020.6060
بنك-المشرق20.353020.6520
بنك-الاستثمار-العربي20.310020.4710
بنك-HSBC20.350020.6500
بنك-الإئتمان-الزراعي20.243020.5340
بنك-عودة20.376020.6060
البنك-الأهلي-اليوناني20.353020.6060

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.860017.9600
مصرف ابو ظبي17.890017.9900
البنك المصري الخليجي17.875017.9600
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.875017.9600
بنك القاهرة17.860017.9600
بنك الاسكندرية17.860017.9600
البنك العربي الافريقي17.850017.9500
البنك المركزي17.857017.9730
بنك مصر17.790017.8900
بنك بلوم مصر17.860017.9600
كريدي أجريكول17.860017.9600
بنك التعمير والإسكان17.875017.9600
بنك بيريوس17.870017.9600
بنك قناة السويس17.875017.9600
المصرف المتحد17.860017.9600
البنك التجاري الدولي17.860017.9600
المصري لتنمية الورادات17.860017.9600
بنك المشرق17.860017.9600
بنك الاستثمار العربي17.860017.9600
البنك الأهلي اليوناني17.860017.9600
بنك HSBC17.860017.9600
بنك عودة17.880017.9600
بنك سايب17.860017.9600
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73504.7960
مصرف-ابو-ظبي4.75004.7960
البنك-المصري-الخليجي4.76504.7890
البنك-الأهلي4.75604.7820
بنك-البركة4.68904.8260
بنك-القاهرة4.75504.7910
بنك-الاسكندرية4.73104.7780
البنك-العربي-الافريقي4.73104.7850
البنك-المركزي4.76004.7920
بنك-مصر4.75104.7690
بنك-بلوم-مصر4.76104.7880
كريدي-أجريكول4.73704.7870
بنك-التعمير-والإسكان4.69704.7910
بنك-بيريوس4.76004.7880
بنك-قناة-السويس4.76504.7880
المصرف-المتحد4.73104.7890
البنك-التجاري-الدولي4.74304.7880
بنك-المشرق4.74104.7880
بنك-الاستثمار-العربي4.76104.7880
بنك-HSBC4.76004.7900
بنك-الإئتمان-الزراعي4.74404.7910
بنك-سايب4.74004.7900
بنك-عودة4.76604.7880
البنك-الأهلي-اليوناني4.73604.7980
المصري-لتنمية-الورادات4.74304.7870

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