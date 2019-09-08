أسعار العملات والذهب اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 في مصر الآن

8 سبتمبر، 2019
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أسعار العملات والذهب اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019، احدث اسعار الدولار اليوم في البنوك ، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

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سعر الذهب اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24792 إلى 794
عيار 22726 إلى 728
عيار 21693 إلى 695
عيار 18594 إلى 596
عيار 14462 إلى 463
عيار 12396 إلى 397
الاونصة24,631 إلى 24,702
الجنيه الذهب5,544 إلى 5,560
الكيلو792,000 إلى 794,286
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سعر اليورو اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية18.279018.6160
البنك-المصري-الخليجي18.387018.5700
البنك-الأهلي18.381018.5540
بنك-البركة18.311018.6070
بنك-الاسكندرية18.350018.5420
البنك-العربي-الافريقي18.381018.5540
البنك-المركزي18.381018.5330
بنك-مصر18.381018.5540
بنك-بلوم-مصر18.381018.5540
كريدي-أجريكول18.390018.5830
بنك-التعمير-والإسكان18.331018.6620
بنك-بيريوس18.392018.5610
المصرف-المتحد18.381018.5540
البنك-التجاري-الدولي18.359018.5310
المصري-لتنمية-الورادات18.376018.5540
بنك-المشرق18.392018.5650
بنك-HSBC18.420018.5600
بنك-عودة18.376018.5540
البنك-الأهلي-اليوناني18.376018.5540
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سعر الدولار اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

ننقل لكم سعر الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، ومن المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

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سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.460016.5600
مصرف ابو ظبي16.530016.6300
البنك المصري الخليجي16.450016.5500
البنك الأهلي16.450016.5500
بنك البركة16.450016.5500
البنك العربي الافريقي16.440016.5400
البنك المركزي16.424016.5490
بنك مصر16.450016.5500
بنك بلوم مصر16.450016.5500
كريدي أجريكول16.440016.5400
بنك بيريوس16.440016.5400
المصرف المتحد16.440016.5400
البنك التجاري الدولي16.420016.5200
المصري لتنمية الورادات16.450016.5500
بنك المشرق16.450016.5500
المصرف العربي الدولي16.480016.5800
البنك الأهلي اليوناني16.460016.5600
بنك HSBC16.440016.5400
بنك سايب16.460016.5600

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.37304.4310
البنك-المصري-الخليجي4.40104.4300
البنك-الأهلي4.39104.4260
بنك-البركة4.32904.4620
بنك-الاسكندرية4.37104.4260
البنك-العربي-الافريقي4.37304.4250
البنك-المركزي4.39804.4320
بنك-مصر4.39204.4260
بنك-بلوم-مصر4.39904.4260
كريدي-أجريكول4.37704.4250
بنك-التعمير-والإسكان4.32104.4800
بنك-بيريوس4.38004.4290
البنك-التجاري-الدولي4.38204.4260
بنك-المشرق4.38204.4290
بنك-HSBC4.40004.4300
البنك-الأهلي-اليوناني4.37404.4360
المصري-لتنمية-الورادات4.38304.4260

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات

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مصر 365 على أخبار جوجل
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