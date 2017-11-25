اسعار العملات والذهب ومواد البناء في مصر الآن

Advertisements
أسعار العملات والذهب ومواد البناء في مصر الآن، نقدم لحضراتكم موجز شامل بكافة أسعار الدولار واليورو والريال فى كافة البنوك والسوق السوداء من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى ملخص كامل أسعار الحديد والأسمنت اليوم.
تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.
Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر
شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|722 إلى 725
|عيار 22
|662 إلى 664
|عيار 21
|632 إلى 634
|عيار 18
|542 إلى 543
|عيار 14
|421 إلى 423
|عيار 12
|361 إلى 362
|الاونصة
|22,463 إلى 22,534
|الجنيه الذهب
|5,056 إلى 5,072
|الكيلو
|722,286 إلى 724,571
سعر اليورو اليوم بالبنوك
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|20.7977
|21.0471
|البنك-المصري-الخليجي
|20.8464
|21.0480
|البنك-الأهلي
|20.8045
|20.9952
|بنك-البركة
|20.7481
|21.0755
|بنك-القاهرة
|20.8163
|21.0071
|بنك-الاسكندرية
|20.8163
|20.9769
|البنك-العربي-الافريقي
|20.8281
|20.9888
|البنك-المركزي
|20.8911
|21.0163
|بنك-مصر
|20.8163
|20.9769
|بنك-بلوم-مصر
|20.8399
|21.0308
|كريدي-أجريكول
|20.8635
|21.0474
|بنك-بيريوس
|20.8517
|21.0338
|المصرف-المتحد
|20.7448
|21.0325
|البنك-التجاري-الدولي
|20.8163
|21.0071
|المصري-لتنمية-الورادات
|20.8399
|21.0125
|البنك-الأهلي-المتحد
|20.8500
|21.0100
|بنك-المشرق
|20.8600
|21.0200
|بنك-الاستثمار-العربي
|20.6600
|20.8100
|بنك-HSBC
|20.8900
|21.0300
سعر الريال اليوم بالبنوك
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6749
|4.7405
|مصرف-ابو-ظبي
|4.6875
|4.7357
|البنك-المصري-الخليجي
|4.6873
|4.7336
|البنك-الأهلي
|4.6985
|4.7252
|بنك-البركة
|4.6282
|4.7680
|بنك-القاهرة
|4.6799
|4.7272
|بنك-الاسكندرية
|4.6984
|4.7251
|البنك-العربي-الافريقي
|4.6744
|4.7276
|البنك-المركزي
|4.7031
|4.7299
|بنك-مصر
|4.6984
|4.7253
|بنك-بلوم-مصر
|4.7029
|4.7304
|كريدي-أجريكول
|4.6844
|4.7357
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.6003
|4.7796
|بنك-بيريوس
|4.6829
|4.7331
|المصرف-المتحد
|4.6548
|4.7280
|البنك-التجاري-الدولي
|4.6793
|4.7251
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.6700
|4.7300
|بنك-المشرق
|4.6900
|4.7400
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.6900
|4.7100
|بنك-HSBC
|4.7100
|4.7300
سعر الدولار اليوم بالبنوك
Advertisements
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6400
|17.7400
|مصرف ابو ظبي
|17.6600
|17.7600
|البنك المصري الخليجي
|17.6500
|17.7500
|البنك الأهلي
|17.6100
|17.7100
|بنك البركة
|17.6400
|17.7400
|بنك القاهرة
|17.6200
|17.7200
|بنك الاسكندرية
|17.6200
|17.7200
|البنك العربي الافريقي
|17.6300
|17.7300
|البنك المركزي
|17.6385
|17.7382
|بنك مصر
|17.6200
|17.7200
|بنك بلوم مصر
|17.6400
|17.7400
|كريدي أجريكول
|17.6600
|17.7600
|بنك التعمير والإسكان
|17.6300
|17.7300
|بنك بيريوس
|17.6500
|17.7500
|المصرف المتحد
|17.6300
|17.7300
|البنك التجاري الدولي
|17.6200
|17.7200
|المصري لتنمية الورادات
|17.6400
|17.7500
|البنك الأهلي المتحد
|17.6500
|17.7500
|بنك المشرق
|17.6600
|17.7600
|بنك الاستثمار العربي
|17.6100
|17.7100
|البنك الأهلي اليوناني
|17.6400
|17.7400
|بنك HSBC
|17.6500
|17.7500
|بنك سايب
|17.6300
|17.7300
سعر الاسمنت اليوم في مصر
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|873 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|838 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|880 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|840 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|غير متاح
|أسمنت حورس
|حورس
|غير متاح
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|غير متاح
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|838 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|838 جنيه
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|غير متاح
|أسمنت العريش
|العسكري
|840 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|838 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|860 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|853 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|853 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|غير متاح
|أسمنت حلوان
|حلوان
|853 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|غير متاح
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|840 جنيه
|السويدي
|السويدي
|873 جنيه
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|833 جنيه
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|830 جنيه
لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.
سعر الحديد اليوم في مصر
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|12300
|12100 جنيه
|حديد بشاي
|12000 جنيه
|12080 جنيه
|حديد العتال
|12000 جنيه
|12050 جنيه
|حديد عطيه
|12000 جنيه
|12050 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المصريين
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|11850 جنيه
|11850 جنيه
|حديد العشري
|11850 جنيه
|11850 جنيه
|حديد الجيوشي
|11850 جنيه
|11850 جنيه
|حديد مصر ستيل
|11900 جنيه
|11850 جنيه
التعليقات