اسعار العملات والذهب ومواد البناء في مصر الآن

آخر تحديث: أخبار الإقتصاد
اسعار العملات والذهب ومواد البناء في مصر الآن
اسعار العملات والذهب

أسعار العملات والذهب ومواد البناء في مصر الآن، نقدم لحضراتكم موجز شامل بكافة أسعار الدولار واليورو والريال فى كافة البنوك والسوق السوداء من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى ملخص كامل أسعار الحديد والأسمنت اليوم.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24722 إلى 725
عيار 22662 إلى 664
عيار 21632 إلى 634
عيار 18542 إلى 543
عيار 14421 إلى 423
عيار 12361 إلى 362
الاونصة22,463 إلى 22,534
الجنيه الذهب5,056 إلى 5,072
الكيلو722,286 إلى 724,571
.

سعر اليورو اليوم بالبنوك

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.797721.0471
البنك-المصري-الخليجي20.846421.0480
البنك-الأهلي20.804520.9952
بنك-البركة20.748121.0755
بنك-القاهرة20.816321.0071
بنك-الاسكندرية20.816320.9769
البنك-العربي-الافريقي20.828120.9888
البنك-المركزي20.891121.0163
بنك-مصر20.816320.9769
بنك-بلوم-مصر20.839921.0308
كريدي-أجريكول20.863521.0474
بنك-بيريوس20.851721.0338
المصرف-المتحد20.744821.0325
البنك-التجاري-الدولي20.816321.0071
المصري-لتنمية-الورادات20.839921.0125
البنك-الأهلي-المتحد20.850021.0100
بنك-المشرق20.860021.0200
بنك-الاستثمار-العربي20.660020.8100
بنك-HSBC20.890021.0300
.

سعر الريال اليوم بالبنوك

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.67494.7405
مصرف-ابو-ظبي4.68754.7357
البنك-المصري-الخليجي4.68734.7336
البنك-الأهلي4.69854.7252
بنك-البركة4.62824.7680
بنك-القاهرة4.67994.7272
بنك-الاسكندرية4.69844.7251
البنك-العربي-الافريقي4.67444.7276
البنك-المركزي4.70314.7299
بنك-مصر4.69844.7253
بنك-بلوم-مصر4.70294.7304
كريدي-أجريكول4.68444.7357
بنك-التعمير-والإسكان4.60034.7796
بنك-بيريوس4.68294.7331
المصرف-المتحد4.65484.7280
البنك-التجاري-الدولي4.67934.7251
البنك-الأهلي-المتحد4.67004.7300
بنك-المشرق4.69004.7400
بنك-الاستثمار-العربي4.69004.7100
بنك-HSBC4.71004.7300
.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.640017.7400
مصرف ابو ظبي17.660017.7600
البنك المصري الخليجي17.650017.7500
البنك الأهلي17.610017.7100
بنك البركة17.640017.7400
بنك القاهرة17.620017.7200
بنك الاسكندرية17.620017.7200
البنك العربي الافريقي17.630017.7300
البنك المركزي17.638517.7382
بنك مصر17.620017.7200
بنك بلوم مصر17.640017.7400
كريدي أجريكول17.660017.7600
بنك التعمير والإسكان17.630017.7300
بنك بيريوس17.650017.7500
المصرف المتحد17.630017.7300
البنك التجاري الدولي17.620017.7200
المصري لتنمية الورادات17.640017.7500
البنك الأهلي المتحد17.650017.7500
بنك المشرق17.660017.7600
بنك الاستثمار العربي17.610017.7100
البنك الأهلي اليوناني17.640017.7400
بنك HSBC17.650017.7500
بنك سايب17.630017.7300
.

سعر الاسمنت اليوم في مصر

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح873 جنيه
أسمنت النصرالنصر838 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس880 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير840 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرةغير متاح
أسمنت وادي النيلالمصري838 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص838 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري840 جنيه
أسمنت سيناءسيناء838 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر860 جنيه
السويس للأسمنتالسويس853 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة853 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان853 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف840 جنيه
السويديالسويدي873 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي833 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله830 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الحديد اليوم في مصر

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12300 12100 جنيه
حديد بشاي12000 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12000 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11900 جنيه11850 جنيه
.

إقرأ أيضاً: أسعار كافة العملات بالسوق السوداء الآن