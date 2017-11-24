اسعار العملات والذهب ومواد البناء في مصر اليوم

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اسعار العملات والذهب ومواد البناء في مصر اليوم
اسعار العملات والذهب

سعر الدولار والعملات والذهب الآن في مصر، نقدم لحضراتكم موجز شامل بكافة أسعار الدولار واليورو والريال فى كافة البنوك والسوق السوداء من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى ملخص كامل أسعار الحديد والأسمنت اليوم، اسعار الدولار والريال السعودي واليورو والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الذهب في محلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24722 إلى 725
عيار 22662 إلى 664
عيار 21632 إلى 634
عيار 18542 إلى 543
عيار 14421 إلى 423
عيار 12361 إلى 362
الاونصة22,463 إلى 22,534
الجنيه الذهب5,056 إلى 5,072
الكيلو722,286 إلى 724,571
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سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.797721.0471
البنك-المصري-الخليجي20.846421.0480
البنك-الأهلي20.804520.9952
بنك-البركة20.748121.0755
بنك-القاهرة20.816321.0071
بنك-الاسكندرية20.816320.9769
البنك-العربي-الافريقي20.828120.9888
البنك-المركزي20.891121.0163
بنك-مصر20.816320.9769
بنك-بلوم-مصر20.839921.0308
كريدي-أجريكول20.863521.0474
بنك-بيريوس20.851721.0338
المصرف-المتحد20.744821.0325
البنك-التجاري-الدولي20.816321.0071
المصري-لتنمية-الورادات20.839921.0125
البنك-الأهلي-المتحد20.850021.0100
بنك-المشرق20.860021.0200
بنك-الاستثمار-العربي20.660020.8100
بنك-HSBC20.890021.0300
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سعر الريال اليوم بالبنوك

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد ان ارتفع سعره بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.67494.7405
مصرف-ابو-ظبي4.68754.7357
البنك-المصري-الخليجي4.68734.7336
البنك-الأهلي4.69854.7252
بنك-البركة4.62824.7680
بنك-القاهرة4.67994.7272
بنك-الاسكندرية4.69844.7251
البنك-العربي-الافريقي4.67444.7276
البنك-المركزي4.70314.7299
بنك-مصر4.69844.7253
بنك-بلوم-مصر4.70294.7304
كريدي-أجريكول4.68444.7357
بنك-التعمير-والإسكان4.60034.7796
بنك-بيريوس4.68294.7331
المصرف-المتحد4.65484.7280
البنك-التجاري-الدولي4.67934.7251
البنك-الأهلي-المتحد4.67004.7300
بنك-المشرق4.69004.7400
بنك-الاستثمار-العربي4.69004.7100
بنك-HSBC4.71004.7300
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سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.640017.7400
مصرف ابو ظبي17.660017.7600
البنك المصري الخليجي17.650017.7500
البنك الأهلي17.610017.7100
بنك البركة17.640017.7400
بنك القاهرة17.620017.7200
بنك الاسكندرية17.620017.7200
البنك العربي الافريقي17.630017.7300
البنك المركزي17.638517.7382
بنك مصر17.620017.7200
بنك بلوم مصر17.640017.7400
كريدي أجريكول17.660017.7600
بنك التعمير والإسكان17.630017.7300
بنك بيريوس17.650017.7500
المصرف المتحد17.630017.7300
البنك التجاري الدولي17.620017.7200
المصري لتنمية الورادات17.640017.7500
البنك الأهلي المتحد17.650017.7500
بنك المشرق17.660017.7600
بنك الاستثمار العربي17.610017.7100
البنك الأهلي اليوناني17.640017.7400
بنك HSBC17.650017.7500
بنك سايب17.630017.7300
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سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح873 جنيه
أسمنت النصرالنصر838 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس880 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير840 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرةغير متاح
أسمنت وادي النيلالمصري838 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص838 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري840 جنيه
أسمنت سيناءسيناء838 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر860 جنيه
السويس للأسمنتالسويس853 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة853 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان853 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف835 جنيه
السويديالسويدي860 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي823 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله830 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12300 12100 جنيه
حديد بشاي12000 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12000 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11900 جنيه11850 جنيه
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