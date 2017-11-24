اسعار العملات والذهب ومواد البناء في مصر اليوم

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سعر الدولار والعملات والذهب الآن في مصر، نقدم لحضراتكم موجز شامل بكافة أسعار الدولار واليورو والريال فى كافة البنوك والسوق السوداء من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى ملخص كامل أسعار الحديد والأسمنت اليوم، اسعار الدولار والريال السعودي واليورو والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الذهب في محلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 722 إلى 725 عيار 22 662 إلى 664 عيار 21 632 إلى 634 عيار 18 542 إلى 543 عيار 14 421 إلى 423 عيار 12 361 إلى 362 الاونصة 22,463 إلى 22,534 الجنيه الذهب 5,056 إلى 5,072 الكيلو 722,286 إلى 724,571

سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.7977 21.0471 البنك-المصري-الخليجي 20.8464 21.0480 البنك-الأهلي 20.8045 20.9952 بنك-البركة 20.7481 21.0755 بنك-القاهرة 20.8163 21.0071 بنك-الاسكندرية 20.8163 20.9769 البنك-العربي-الافريقي 20.8281 20.9888 البنك-المركزي 20.8911 21.0163 بنك-مصر 20.8163 20.9769 بنك-بلوم-مصر 20.8399 21.0308 كريدي-أجريكول 20.8635 21.0474 بنك-بيريوس 20.8517 21.0338 المصرف-المتحد 20.7448 21.0325 البنك-التجاري-الدولي 20.8163 21.0071 المصري-لتنمية-الورادات 20.8399 21.0125 البنك-الأهلي-المتحد 20.8500 21.0100 بنك-المشرق 20.8600 21.0200 بنك-الاستثمار-العربي 20.6600 20.8100 بنك-HSBC 20.8900 21.0300

سعر الريال اليوم بالبنوك

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد ان ارتفع سعره بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6749 4.7405 مصرف-ابو-ظبي 4.6875 4.7357 البنك-المصري-الخليجي 4.6873 4.7336 البنك-الأهلي 4.6985 4.7252 بنك-البركة 4.6282 4.7680 بنك-القاهرة 4.6799 4.7272 بنك-الاسكندرية 4.6984 4.7251 البنك-العربي-الافريقي 4.6744 4.7276 البنك-المركزي 4.7031 4.7299 بنك-مصر 4.6984 4.7253 بنك-بلوم-مصر 4.7029 4.7304 كريدي-أجريكول 4.6844 4.7357 بنك-التعمير-والإسكان 4.6003 4.7796 بنك-بيريوس 4.6829 4.7331 المصرف-المتحد 4.6548 4.7280 البنك-التجاري-الدولي 4.6793 4.7251 البنك-الأهلي-المتحد 4.6700 4.7300 بنك-المشرق 4.6900 4.7400 بنك-الاستثمار-العربي 4.6900 4.7100 بنك-HSBC 4.7100 4.7300

سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6400 17.7400 مصرف ابو ظبي 17.6600 17.7600 البنك المصري الخليجي 17.6500 17.7500 البنك الأهلي 17.6100 17.7100 بنك البركة 17.6400 17.7400 بنك القاهرة 17.6200 17.7200 بنك الاسكندرية 17.6200 17.7200 البنك العربي الافريقي 17.6300 17.7300 البنك المركزي 17.6385 17.7382 بنك مصر 17.6200 17.7200 بنك بلوم مصر 17.6400 17.7400 كريدي أجريكول 17.6600 17.7600 بنك التعمير والإسكان 17.6300 17.7300 بنك بيريوس 17.6500 17.7500 المصرف المتحد 17.6300 17.7300 البنك التجاري الدولي 17.6200 17.7200 المصري لتنمية الورادات 17.6400 17.7500 البنك الأهلي المتحد 17.6500 17.7500 بنك المشرق 17.6600 17.7600 بنك الاستثمار العربي 17.6100 17.7100 البنك الأهلي اليوناني 17.6400 17.7400 بنك HSBC 17.6500 17.7500 بنك سايب 17.6300 17.7300

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 873 جنيه أسمنت النصر النصر 838 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 880 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 840 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة غير متاح أسمنت وادي النيل المصري 838 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 838 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 840 جنيه أسمنت سيناء سيناء 838 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 860 جنيه السويس للأسمنت السويس 853 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 853 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 853 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 835 جنيه السويدي السويدي 860 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 823 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 830 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12300 12100 جنيه حديد بشاي 12000 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12000 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11900 جنيه 11850 جنيه

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