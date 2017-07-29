أسعار كافة العملات والذهب.. سعر الدولار اليوم بكافة البنوك: موجز شامل بكافة الأسعار

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أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب بمحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر الدولار اليوم السبت 29/7/2017 بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8500 17.9500 مصرف ابو ظبي 17.8500 17.9500 البنك المصري الخليجي 17.8300 17.9300 البنك الأهلي 17.8000 17.9000 بنك البركة 17.8500 17.9500 بنك القاهرة 17.8000 17.9000 بنك الاسكندرية 17.8300 17.9300 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8312 17.9312 بنك مصر 17.8200 17.9200 بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500 كريدي أجريكول 17.8700 17.9700 بنك بيريوس 17.8500 17.9500 المصرف المتحد 17.8000 17.8600 البنك التجاري الدولي 17.8500 17.9500 المصري لتنمية الورادات 17.8500 17.9500 بنك المشرق 17.8300 18.9300 بنك الاستثمار العربي 17.8500 17.9500 بنك HSBC 17.8400 17.9600 بنك سايب 17.8300 17.9300

سعر اليورو اليوم السبت 29/7/2017 بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.8296 21.0561 مصرف-ابو-ظبي 20.8631 21.1379 البنك-المصري-الخليجي 20.8361 21.1197 البنك-الأهلي 20.8046 21.0790 بنك-البركة 20.6308 21.3493 بنك-القاهرة 20.7601 21.0790 بنك-الاسكندرية 20.8736 21.1144 البنك-العربي-الافريقي 20.9238 21.1379 البنك-المركزي 20.8553 20.9777 بنك-مصر 20.7831 21.0629 بنك-بلوم-مصر 20.8970 21.1379 كريدي-أجريكول 20.9472 21.1615 بنك-بيريوس 20.9238 21.1379 المصرف-المتحد 20.7214 21.0319 البنك-التجاري-الدولي 20.8631 21.1379 المصري-لتنمية-الورادات 20.9238 21.1379 بنك-المشرق 20.9200 21.1100 بنك-الاستثمار-العربي 20.9000 21.1100 بنك-HSBC 20.8500 21.1300 بنك-سايب 20.8700 21.1400

سعر الريال اليوم السبت 29/7/2017 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7165 4.8110 مصرف-ابو-ظبي 4.7379 4.7864 البنك-المصري-الخليجي 4.7351 4.7818 البنك-الأهلي 4.7464 4.7731 بنك-البركة 4.6832 4.8243 بنك-القاهرة 4.7278 4.7752 بنك-الاسكندرية 4.7544 4.7861 البنك-العربي-الافريقي 4.7327 4.7863 البنك-المركزي 4.7546 4.7815 بنك-مصر 4.7571 4.7814 بنك-بلوم-مصر 4.7599 4.7864 كريدي-أجريكول 4.7401 4.7917 بنك-بيريوس 4.7597 4.7864 المصرف-المتحد 4.7152 4.7627 البنك-التجاري-الدولي 4.7379 4.7865 بنك-المشرق 4.7300 4.7800 بنك-الاستثمار-العربي 4.7500 4.7900 بنك-HSBC 4.7600 4.7800

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10500 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10500 جنيه 10500 جنيه

سعر الأسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 788 جنية أسمنت النصر النصر 735 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 830 جنيه الفهد الفهد 760 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 733 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 765 جنيه أسمنت حورس حورس 750 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 760 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 763 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 738 جنيه أسمنت سيناء سيناء 723 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 743 جنيه السويس للأسمنت السويس 748 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 748 جنيه أسمنت تكنو تكنو 723 جنيه أسمنت حلوان حلوان 748 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 773 جنية السويدي السويدي 788 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 738 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 738 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الذهب اليوم السبت 29/7/2017 تحديث لحظي

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 718 إلى 720 عيار 22 658 إلى 660 عيار 21 628 إلى 630 عيار 18 538 إلى 540 عيار 14 419 إلى 420 عيار 12 359 إلى 360 الاونصة 22,321 إلى 22,392 الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040 الكيلو 717,714 إلى 720,000

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