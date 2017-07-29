أسعار كافة العملات والذهب.. سعر الدولار اليوم بكافة البنوك: موجز شامل بكافة الأسعار

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أسعار كافة العملات والذهب.. سعر الدولار اليوم بكافة البنوك: موجز شامل بكافة الأسعار
موجز شامل بكل الأسعار محدث لحظياً

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب بمحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الدولار اليوم السبت 29/7/2017 بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.850017.9500
مصرف ابو ظبي17.850017.9500
البنك المصري الخليجي17.830017.9300
البنك الأهلي17.800017.9000
بنك البركة17.850017.9500
بنك القاهرة17.800017.9000
بنك الاسكندرية17.830017.9300
البنك العربي الافريقي17.850017.9500
البنك المركزي17.831217.9312
بنك مصر17.820017.9200
بنك بلوم مصر17.850017.9500
كريدي أجريكول17.870017.9700
بنك بيريوس17.850017.9500
المصرف المتحد17.800017.8600
البنك التجاري الدولي17.850017.9500
المصري لتنمية الورادات17.850017.9500
بنك المشرق17.830018.9300
بنك الاستثمار العربي17.850017.9500
بنك HSBC17.840017.9600
بنك سايب17.830017.9300

سعر اليورو اليوم السبت 29/7/2017 بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.829621.0561
مصرف-ابو-ظبي20.863121.1379
البنك-المصري-الخليجي20.836121.1197
البنك-الأهلي20.804621.0790
بنك-البركة20.630821.3493
بنك-القاهرة20.760121.0790
بنك-الاسكندرية20.873621.1144
البنك-العربي-الافريقي20.923821.1379
البنك-المركزي20.855320.9777
بنك-مصر20.783121.0629
بنك-بلوم-مصر20.897021.1379
كريدي-أجريكول20.947221.1615
بنك-بيريوس20.923821.1379
المصرف-المتحد20.721421.0319
البنك-التجاري-الدولي20.863121.1379
المصري-لتنمية-الورادات20.923821.1379
بنك-المشرق20.920021.1100
بنك-الاستثمار-العربي20.900021.1100
بنك-HSBC20.850021.1300
بنك-سايب20.870021.1400

سعر الريال اليوم السبت 29/7/2017 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.71654.8110
مصرف-ابو-ظبي4.73794.7864
البنك-المصري-الخليجي4.73514.7818
البنك-الأهلي4.74644.7731
بنك-البركة4.68324.8243
بنك-القاهرة4.72784.7752
بنك-الاسكندرية4.75444.7861
البنك-العربي-الافريقي4.73274.7863
البنك-المركزي4.75464.7815
بنك-مصر4.75714.7814
بنك-بلوم-مصر4.75994.7864
كريدي-أجريكول4.74014.7917
بنك-بيريوس4.75974.7864
المصرف-المتحد4.71524.7627
البنك-التجاري-الدولي4.73794.7865
بنك-المشرق4.73004.7800
بنك-الاستثمار-العربي4.75004.7900
بنك-HSBC4.76004.7800

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10900 جنيه10900 جنيه
حديد بشاي10650 جنيه10650 جنيه
حديد العتال10600 جنيه10600 جنيه
حديد عطيه10600 جنيه10600 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10600 جنيه10600 جنيه
حديد المصريين10700 جنيه10700 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10500 جنيه10500 جنيه
حديد الجيوشي10500 جنيه10500 جنيه
حديد مصر ستيل10500 جنيه10500 جنيه

سعر الأسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح788 جنية
أسمنت النصرالنصر735 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس830 جنيه
الفهدالفهد 760 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير733 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك765 جنيه
أسمنت حورسحورس750 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة730 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري760 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص763 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري738 جنيه
أسمنت سيناءسيناء723 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر743 جنيه
السويس للأسمنتالسويس748 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة748 جنيه
أسمنت تكنو تكنو723 جنيه
أسمنت حلوانحلوان748 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف773 جنية
السويديالسويدي788 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي738 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله738 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الذهب اليوم السبت 29/7/2017 تحديث لحظي

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24718 إلى 720
عيار 22658 إلى 660
عيار 21628 إلى 630
عيار 18538 إلى 540
عيار 14419 إلى 420
عيار 12359 إلى 360
الاونصة22,321 إلى 22,392
الجنيه الذهب5,024 إلى 5,040
الكيلو717,714 إلى 720,000

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