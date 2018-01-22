اسعار العملات والذهب ومواد البناء اليوم في مصر: جداول محدثة لحظياً

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اسعار العملات والذهب ومواد البناء اليوم في مصر: جداول محدثة لحظياً
سعر الذهب

أسعار العملات والذهب ومواد البناء في مصر الآن، نقدم لحضراتكم موجز شامل بكافة أسعار الدولار واليورو والريال فى كافة البنوك والسوق السوداء من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى ملخص كامل أسعار الحديد والأسمنت اليوم.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24746 إلى 749
عيار 22684 إلى 686
عيار 21653 إلى 655
عيار 18560 إلى 561
عيار 14435 إلى 437
عيار 12373 إلى 374
الاونصة23,209 إلى 23,281
الجنيه الذهب5,224 إلى 5,240
الكيلو746,286 إلى 748,571
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سعر اليورو اليوم بالبنوك

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية21.525221.8481
مصرف-ابو-ظبي21.500021.7000
البنك-الأهلي21.566521.8236
بنك-البركة21.461821.8004
بنك-القاهرة21.563021.8236
بنك-الاسكندرية21.566521.8236
البنك-العربي-الافريقي21.566521.8236
البنك-المركزي21.576821.7043
بنك-مصر21.554321.8113
كريدي-أجريكول21.591021.8482
بنك-التعمير-والإسكان21.454721.8219
بنك-بيريوس21.578821.8359
المصرف-المتحد21.591221.8236
البنك-التجاري-الدولي21.566521.8236
البنك-الأهلي-المتحد21.470021.7500
بنك-المشرق21.590021.8500
بنك-الاستثمار-العربي21.580021.8400
بنك-HSBC21.580021.8400
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سعر الريال اليوم بالبنوك

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.68294.7437
مصرف-ابو-ظبي4.69014.7387
البنك-الأهلي4.70604.7331
بنك-البركة4.63374.7736
بنك-القاهرة4.68794.7352
بنك-الاسكندرية4.70694.7331
البنك-العربي-الافريقي4.67974.7330
البنك-المركزي4.70814.7349
بنك-مصر4.70344.7304
كريدي-أجريكول4.68704.7368
بنك-التعمير-والإسكان4.60034.7796
بنك-بيريوس4.69504.7357
المصرف-المتحد4.66014.7333
البنك-التجاري-الدولي4.68734.7336
البنك-الأهلي-المتحد4.68004.7300
بنك-المشرق4.69004.7400
بنك-الاستثمار-العربي4.70004.7400
بنك-HSBC4.71004.7400
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سعر الدولار اليوم بالبنوك

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.670017.7700
مصرف ابو ظبي17.670017.7700
البنك الأهلي17.650017.7500
بنك البركة17.660017.7600
بنك القاهرة17.650017.7500
بنك الاسكندرية17.650017.7500
البنك العربي الافريقي17.650017.7500
البنك المركزي17.656917.7569
بنك مصر17.640017.7400
كريدي أجريكول17.670017.7700
بنك التعمير والإسكان17.660017.7600
بنك بيريوس17.660017.7600
المصرف المتحد17.650017.7500
البنك التجاري الدولي17.650017.7500
البنك الأهلي المتحد17.650017.7500
بنك المشرق17.670017.7700
بنك الاستثمار العربي17.660017.7600
البنك الأهلي اليوناني17.650017.7500
بنك HSBC17.660017.7600
بنك سايب17.650017.7500
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سعر الاسمنت اليوم في مصر

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح910 جنيه
أسمنت النصرالنصر888 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندسغير متاح
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير888 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة880 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري890 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص903 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان880 جنيه
أسمنت العريشالعسكري875 جنيه
أسمنت سيناءسيناء880 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس995 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة895 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان895 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف895 جنيه
السويديالسويدي903 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي888 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله880 جنيه

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سعر الحديد اليوم في مصر

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12070 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12000 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11900 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11900 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11800 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11800 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11800 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11800 جنيه11850 جنيه
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