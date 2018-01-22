اسعار العملات والذهب ومواد البناء اليوم في مصر: جداول محدثة لحظياً

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أسعار العملات والذهب ومواد البناء في مصر الآن، نقدم لحضراتكم موجز شامل بكافة أسعار الدولار واليورو والريال فى كافة البنوك والسوق السوداء من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى ملخص كامل أسعار الحديد والأسمنت اليوم.
تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.
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سعر الذهب اليوم في مصر
شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|746 إلى 749
|عيار 22
|684 إلى 686
|عيار 21
|653 إلى 655
|عيار 18
|560 إلى 561
|عيار 14
|435 إلى 437
|عيار 12
|373 إلى 374
|الاونصة
|23,209 إلى 23,281
|الجنيه الذهب
|5,224 إلى 5,240
|الكيلو
|746,286 إلى 748,571
سعر اليورو اليوم بالبنوك
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|21.5252
|21.8481
|مصرف-ابو-ظبي
|21.5000
|21.7000
|البنك-الأهلي
|21.5665
|21.8236
|بنك-البركة
|21.4618
|21.8004
|بنك-القاهرة
|21.5630
|21.8236
|بنك-الاسكندرية
|21.5665
|21.8236
|البنك-العربي-الافريقي
|21.5665
|21.8236
|البنك-المركزي
|21.5768
|21.7043
|بنك-مصر
|21.5543
|21.8113
|كريدي-أجريكول
|21.5910
|21.8482
|بنك-التعمير-والإسكان
|21.4547
|21.8219
|بنك-بيريوس
|21.5788
|21.8359
|المصرف-المتحد
|21.5912
|21.8236
|البنك-التجاري-الدولي
|21.5665
|21.8236
|البنك-الأهلي-المتحد
|21.4700
|21.7500
|بنك-المشرق
|21.5900
|21.8500
|بنك-الاستثمار-العربي
|21.5800
|21.8400
|بنك-HSBC
|21.5800
|21.8400
سعر الريال اليوم بالبنوك
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6829
|4.7437
|مصرف-ابو-ظبي
|4.6901
|4.7387
|البنك-الأهلي
|4.7060
|4.7331
|بنك-البركة
|4.6337
|4.7736
|بنك-القاهرة
|4.6879
|4.7352
|بنك-الاسكندرية
|4.7069
|4.7331
|البنك-العربي-الافريقي
|4.6797
|4.7330
|البنك-المركزي
|4.7081
|4.7349
|بنك-مصر
|4.7034
|4.7304
|كريدي-أجريكول
|4.6870
|4.7368
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.6003
|4.7796
|بنك-بيريوس
|4.6950
|4.7357
|المصرف-المتحد
|4.6601
|4.7333
|البنك-التجاري-الدولي
|4.6873
|4.7336
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.6800
|4.7300
|بنك-المشرق
|4.6900
|4.7400
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.7000
|4.7400
|بنك-HSBC
|4.7100
|4.7400
سعر الدولار اليوم بالبنوك
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|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6700
|17.7700
|مصرف ابو ظبي
|17.6700
|17.7700
|البنك الأهلي
|17.6500
|17.7500
|بنك البركة
|17.6600
|17.7600
|بنك القاهرة
|17.6500
|17.7500
|بنك الاسكندرية
|17.6500
|17.7500
|البنك العربي الافريقي
|17.6500
|17.7500
|البنك المركزي
|17.6569
|17.7569
|بنك مصر
|17.6400
|17.7400
|كريدي أجريكول
|17.6700
|17.7700
|بنك التعمير والإسكان
|17.6600
|17.7600
|بنك بيريوس
|17.6600
|17.7600
|المصرف المتحد
|17.6500
|17.7500
|البنك التجاري الدولي
|17.6500
|17.7500
|البنك الأهلي المتحد
|17.6500
|17.7500
|بنك المشرق
|17.6700
|17.7700
|بنك الاستثمار العربي
|17.6600
|17.7600
|البنك الأهلي اليوناني
|17.6500
|17.7500
|بنك HSBC
|17.6600
|17.7600
|بنك سايب
|17.6500
|17.7500
سعر الاسمنت اليوم في مصر
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|910 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|888 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|غير متاح
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|888 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|غير متاح
|أسمنت حورس
|حورس
|غير متاح
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|880 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|890 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|903 جنيه
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|880 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|875 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|880 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|غير متاح
|السويس للأسمنت
|السويس
|995 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|895 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|غير متاح
|أسمنت حلوان
|حلوان
|895 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|غير متاح
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|895 جنيه
|السويدي
|السويدي
|903 جنيه
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|888 جنيه
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|880 جنيه
لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.
سعر الحديد اليوم في مصر
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|12100 جنيه
|12100 جنيه
|حديد بشاي
|12070 جنيه
|12080 جنيه
|حديد العتال
|12000 جنيه
|12050 جنيه
|حديد عطيه
|12000 جنيه
|12050 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|11900 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المصريين
|11900 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|11800 جنيه
|11850 جنيه
|حديد العشري
|11800 جنيه
|11850 جنيه
|حديد الجيوشي
|11800 جنيه
|11850 جنيه
|حديد مصر ستيل
|11800 جنيه
|11850 جنيه
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