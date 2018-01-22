اسعار العملات والذهب ومواد البناء اليوم في مصر: جداول محدثة لحظياً

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أسعار العملات والذهب ومواد البناء في مصر الآن، نقدم لحضراتكم موجز شامل بكافة أسعار الدولار واليورو والريال فى كافة البنوك والسوق السوداء من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى ملخص كامل أسعار الحديد والأسمنت اليوم.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 746 إلى 749 عيار 22 684 إلى 686 عيار 21 653 إلى 655 عيار 18 560 إلى 561 عيار 14 435 إلى 437 عيار 12 373 إلى 374 الاونصة 23,209 إلى 23,281 الجنيه الذهب 5,224 إلى 5,240 الكيلو 746,286 إلى 748,571

سعر اليورو اليوم بالبنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 21.5252 21.8481 مصرف-ابو-ظبي 21.5000 21.7000 البنك-الأهلي 21.5665 21.8236 بنك-البركة 21.4618 21.8004 بنك-القاهرة 21.5630 21.8236 بنك-الاسكندرية 21.5665 21.8236 البنك-العربي-الافريقي 21.5665 21.8236 البنك-المركزي 21.5768 21.7043 بنك-مصر 21.5543 21.8113 كريدي-أجريكول 21.5910 21.8482 بنك-التعمير-والإسكان 21.4547 21.8219 بنك-بيريوس 21.5788 21.8359 المصرف-المتحد 21.5912 21.8236 البنك-التجاري-الدولي 21.5665 21.8236 البنك-الأهلي-المتحد 21.4700 21.7500 بنك-المشرق 21.5900 21.8500 بنك-الاستثمار-العربي 21.5800 21.8400 بنك-HSBC 21.5800 21.8400

سعر الريال اليوم بالبنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6829 4.7437 مصرف-ابو-ظبي 4.6901 4.7387 البنك-الأهلي 4.7060 4.7331 بنك-البركة 4.6337 4.7736 بنك-القاهرة 4.6879 4.7352 بنك-الاسكندرية 4.7069 4.7331 البنك-العربي-الافريقي 4.6797 4.7330 البنك-المركزي 4.7081 4.7349 بنك-مصر 4.7034 4.7304 كريدي-أجريكول 4.6870 4.7368 بنك-التعمير-والإسكان 4.6003 4.7796 بنك-بيريوس 4.6950 4.7357 المصرف-المتحد 4.6601 4.7333 البنك-التجاري-الدولي 4.6873 4.7336 البنك-الأهلي-المتحد 4.6800 4.7300 بنك-المشرق 4.6900 4.7400 بنك-الاستثمار-العربي 4.7000 4.7400 بنك-HSBC 4.7100 4.7400

سعر الدولار اليوم بالبنوك

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6700 17.7700 مصرف ابو ظبي 17.6700 17.7700 البنك الأهلي 17.6500 17.7500 بنك البركة 17.6600 17.7600 بنك القاهرة 17.6500 17.7500 بنك الاسكندرية 17.6500 17.7500 البنك العربي الافريقي 17.6500 17.7500 البنك المركزي 17.6569 17.7569 بنك مصر 17.6400 17.7400 كريدي أجريكول 17.6700 17.7700 بنك التعمير والإسكان 17.6600 17.7600 بنك بيريوس 17.6600 17.7600 المصرف المتحد 17.6500 17.7500 البنك التجاري الدولي 17.6500 17.7500 البنك الأهلي المتحد 17.6500 17.7500 بنك المشرق 17.6700 17.7700 بنك الاستثمار العربي 17.6600 17.7600 البنك الأهلي اليوناني 17.6500 17.7500 بنك HSBC 17.6600 17.7600 بنك سايب 17.6500 17.7500

سعر الاسمنت اليوم في مصر

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 910 جنيه أسمنت النصر النصر 888 جنيه أسمنت اسيوط المهندس غير متاح الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 888 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 880 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 890 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 903 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 880 جنيه أسمنت العريش العسكري 875 جنيه أسمنت سيناء سيناء 880 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 995 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 895 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 895 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 895 جنيه السويدي السويدي 903 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 888 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 880 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الحديد اليوم في مصر

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12070 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12000 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11900 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11900 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11800 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11800 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11800 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11800 جنيه 11850 جنيه

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