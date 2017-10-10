سعر الذهب والدولار اليوم : موجز شامل بكافة الأسعار الثلاثاء 10 اكتوبر 2017 محدث لحظياً

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أسعار الدولار والذهب اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم، نقدم لحضراتكم موجز شامل يضم كافة أسعار الدولار والريال السعودي واليورو والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الذهب في محلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12300 12100 جنيه حديد بشاي 12000 جنيه 12000 جنيه حديد العتال 12000 جنيه 12000 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12000 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11900 جنيه 11900 جنيه

سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 788 جنيه أسمنت النصر النصر 735 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 815 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 745 جنيه أسمنت حورس حورس 735 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 750 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 735 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 750 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 738 جنيه أسمنت سيناء سيناء 728 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 743 جنيه السويس للأسمنت السويس 733 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 733 جنيه أسمنت تكنو تكنو 720 جنيه أسمنت حلوان حلوان 733 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 753 جنيه السويدي السويدي 773 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 733 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 733 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.5800 17.6800 البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000 البنك الأهلي 17.6000 17.7000 بنك القاهرة 17.5800 17.6800 بنك الاسكندرية 17.5800 17.6800 البنك العربي الافريقي 17.6000 17.7000 البنك المركزي 17.5922 17.6922 بنك مصر 17.6000 17.7000 بنك بلوم مصر 17.6000 17.7000 كريدي أجريكول 17.5900 17.6900 بنك التعمير والإسكان 17.5900 17.6900 المصرف المتحد 17.5800 17.6800 البنك التجاري الدولي 17.5800 17.6800 المصري لتنمية الورادات 17.5900 17.6900 البنك الأهلي المتحد 17.6100 17.7100 بنك المشرق 17.6000 17.7000 بنك الاستثمار العربي 17.6000 17.7000 بنك HSBC 17.6000 17.7000 بنك سايب 17.6000 17.7000

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سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.5725 20.8404 البنك-المصري-الخليجي 20.6202 20.7975 البنك-الأهلي 20.6624 20.8541 بنك-القاهرة 20.6020 20.7687 بنك-الاسكندرية 20.6020 20.7687 البنك-العربي-الافريقي 20.6624 20.8541 البنك-المركزي 20.6392 20.7583 بنك-مصر 20.6300 20.7900 بنك-بلوم-مصر 20.6254 20.7922 كريدي-أجريكول 20.6137 20.7804 المصرف-المتحد 20.5196 20.8102 البنك-التجاري-الدولي 20.6020 20.7705 المصري-لتنمية-الورادات 20.6507 20.8424 البنك-الأهلي-المتحد 20.6400 20.8000 بنك-المشرق 20.6300 20.7900 بنك-الاستثمار-العربي 20.6700 20.7900 بنك-HSBC 20.6300 20.7900 بنك-سايب 20.6500 20.7700

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سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 714 إلى 717 عيار 22 655 إلى 657 عيار 21 625 إلى 627 عيار 18 536 إلى 537 عيار 14 417 إلى 418 عيار 12 357 إلى 358 الاونصة 22,214 إلى 22,285 الجنيه الذهب 5,000 إلى 5,016 الكيلو 714,286 إلى 716,571

سعر الريال اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.