سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر بالبنوك والسوق السوداء الآن : أسعار الذهب ومواد البناء بالجنية المصري

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أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب بمحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10500 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10500 جنيه 10500 جنيه

سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح غير متاح أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 820 جنيه الفهد الفهد 743 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 733 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 745 جنيه أسمنت حورس حورس 733 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه أسمنت وادي النيل المصري غير متاح لافارج للأسمنت المخصوص 748 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 730 جنيه أسمنت العريش العسكري 740 جنيه أسمنت سيناء سيناء 738 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنيه السويس للأسمنت السويس 768 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 768 جنيه أسمنت تكنو تكنو 723 جنيه أسمنت حلوان حلوان 768 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 768 جنيه السويدي السويدي غير متاح جنوب الوادي جنوب الوادي 740 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 738 جنيه

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لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الدولار اليوم الجمعة 11 أغسطس 2017 بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.7400 17.8400 مصرف ابو ظبي 17.7400 17.8400 البنك المصري الخليجي 17.7200 17.8200 البنك الأهلي 17.7500 17.8500 بنك القاهرة 17.7000 17.8000 بنك الاسكندرية 17.7200 17.8200 البنك العربي الافريقي 17.7500 17.8500 البنك المركزي 17.7362 17.8362 بنك مصر 17.7400 17.8400 بنك بلوم مصر 17.7300 17.8300 كريدي أجريكول 17.7300 17.8300 بنك بيريوس 17.7500 17.8500 المصرف المتحد 17.7000 17.8000 البنك التجاري الدولي 17.7500 17.8500 المصري لتنمية الورادات 17.7200 17.8300 البنك الأهلي المتحد 17.7500 17.8500 بنك المشرق 17.7500 17.8500 بنك الاستثمار العربي 17.7300 17.8300 بنك HSBC 17.7500 17.8500 بنك سايب 17.7500 17.8500

سعر الريال اليوم الجمعة 11 أغسطس 2017 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6874 4.7721 مصرف-ابو-ظبي 4.7087 4.7571 البنك-المصري-الخليجي 4.7059 4.7523 البنك-الأهلي 4.7326 4.7597 بنك-القاهرة 4.7012 4.7486 بنك-الاسكندرية 4.7251 4.7568 البنك-العربي-الافريقي 4.7062 4.7596 البنك-المركزي 4.7293 4.7562 بنك-مصر 4.7300 4.7600 بنك-بلوم-مصر 4.7277 4.7544 كريدي-أجريكول 4.7029 4.7544 بنك-بيريوس 4.7329 4.7597 المصرف-المتحد 4.6887 4.7467 البنك-التجاري-الدولي 4.7113 4.7600 البنك-الأهلي-المتحد 4.7100 4.7600 بنك-المشرق 4.7100 4.7600 بنك-الاستثمار-العربي 4.7200 4.7500 بنك-HSBC 4.7300 4.7600 بنك-سايب 4.7100 4.7600

سعر اليورو اليوم الجمعة 11 أغسطس 2017 بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.7754 21.0653 مصرف-ابو-ظبي 20.7842 20.9959 البنك-المصري-الخليجي 20.7359 20.9777 البنك-الأهلي 20.7764 21.0077 بنك-القاهرة 20.7179 20.9488 بنك-الاسكندرية 20.7413 20.9724 البنك-العربي-الافريقي 20.7764 21.0077 البنك-المركزي 20.8134 20.9379 بنك-مصر 20.8000 21.0000 بنك-بلوم-مصر 20.7530 20.9841 كريدي-أجريكول 20.7849 20.9841 بنك-بيريوس 20.8154 21.0077 المصرف-المتحد 20.6544 20.9488 البنك-التجاري-الدولي 20.7764 21.0077 المصري-لتنمية-الورادات 20.7413 20.9841 البنك-الأهلي-المتحد 20.7900 21.0000 بنك-المشرق 20.8200 21.0000 بنك-الاستثمار-العربي 20.8200 21.0000 بنك-HSBC 20.8000 21.0100 بنك-سايب 20.8200 21.0100

سعر الذهب اليوم الجمعة 11/8/2017 تحديث لحظي

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 719 إلى 721 عيار 22 659 إلى 661 عيار 21 629 إلى 631 عيار 18 539 إلى 541 عيار 14 419 إلى 421 عيار 12 359 إلى 361 الاونصة 22,356 إلى 22,428 الجنيه الذهب 5,032 إلى 5,048 الكيلو 718,857 إلى 721,143