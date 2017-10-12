سعر الذهب والدولار اليوم بكافة البنوك ومواد البناء : اسعار العملات الخميس 12 أكتوبر 2017

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موجز شامل بكافة أسعار الدولار، اليورو، الريال فى كافة البنوك والسوق السوداء، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في مصر بمحلات الصاغة، بالإضافة إلى ملخص كامل بأسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017 ، نقدم لحضراتكم موجز شامل يضم كافة أسعار الدولار والريال السعودي واليورو والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الذهب في محلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12300 12100 جنيه حديد بشاي 12000 جنيه 12000 جنيه حديد العتال 12000 جنيه 12000 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12000 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11900 جنيه 11900 جنيه

سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.5800 17.6800 البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000 البنك الأهلي 17.6000 17.7000 بنك القاهرة 17.5800 17.6800 بنك الاسكندرية 17.5800 17.6800 البنك العربي الافريقي 17.6000 17.7000 البنك المركزي 17.5915 17.6915 بنك مصر 17.6000 17.7000 بنك بلوم مصر 17.6000 17.7000 كريدي أجريكول 17.5900 17.6900 بنك التعمير والإسكان 17.5900 17.6900 المصرف المتحد 17.5800 17.6800 البنك التجاري الدولي 17.5800 17.6800 المصري لتنمية الورادات 17.6000 17.7000 البنك الأهلي المتحد 17.6000 17.7000 بنك المشرق 17.6000 17.7000 بنك الاستثمار العربي 17.6000 17.7000 بنك HSBC 17.6000 17.7000 بنك سايب 17.5800 17.6800

هام: لكل متابعينا على صفحة سعر الدولار فى مصر، الصفحة اتقفلت لكثرة البلاغات وتم تدشين صفحة اخرى بنفس الاسم “سعر الدولار في مصر” و يمكنك الذهاب مباشرة من هنا.

سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.6696 21.0019 البنك-المصري-الخليجي 20.7557 20.9922 البنك-الأهلي 20.8701 21.0241 بنك-القاهرة 20.7374 20.9402 بنك-الاسكندرية 20.7374 20.9402 البنك-العربي-الافريقي 20.8701 21.0276 البنك-المركزي 20.8177 20.9414 بنك-مصر 20.7600 20.9300 بنك-بلوم-مصر 20.7610 20.9639 كريدي-أجريكول 20.7492 20.9768 المصرف-المتحد 20.6544 20.9644 البنك-التجاري-الدولي 20.7374 20.9649 المصري-لتنمية-الورادات 20.7610 20.9338 البنك-الأهلي-المتحد 20.7600 20.9600 بنك-المشرق 20.7600 20.9500 بنك-الاستثمار-العربي 20.7600 20.9300 بنك-HSBC 20.7600 20.9500 بنك-سايب 20.7400 20.9400

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سعر الريال اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6451 4.7246 البنك-المصري-الخليجي 4.6740 4.7203 البنك-الأهلي 4.6930 4.7197 بنك-القاهرة 4.6693 4.7166 بنك-الاسكندرية 4.6878 4.7194 البنك-العربي-الافريقي 4.6665 4.7196 البنك-المركزي 4.6907 4.7176 بنك-مصر 4.6900 4.7200 بنك-بلوم-مصر 4.6931 4.7197 كريدي-أجريكول 4.6658 4.7171 بنك-التعمير-والإسكان 4.6003 4.8516 المصرف-المتحد 4.6416 4.7147 البنك-التجاري-الدولي 4.6675 4.7145 البنك-الأهلي-المتحد 4.6600 4.7200 بنك-المشرق 4.6700 4.7200 بنك-الاستثمار-العربي 4.6700 4.7100 بنك-HSBC 4.6900 4.7200 بنك-سايب 4.6700 4.7200

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 721 إلى 723 عيار 22 661 إلى 663 عيار 21 631 إلى 633 عيار 18 541 إلى 543 عيار 14 421 إلى 422 عيار 12 361 إلى 362 الاونصة 22,428 إلى 22,499 الجنيه الذهب 5,048 إلى 5,064 الكيلو 721,143 إلى 723,429

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 775 جنيه أسمنت النصر النصر 730 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 808 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 745 جنيه أسمنت حورس حورس 735 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 735 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 740 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 735 جنية أسمنت سيناء سيناء 723 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 738 جنيه السويس للأسمنت السويس 733 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 733 جنيه أسمنت تكنو تكنو 720 جنيه أسمنت حلوان حلوان 730 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 748 جنيه السويدي السويدي 768 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 733 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 730 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.