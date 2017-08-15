سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر الثلاثاء 15 أغسطس بكافة بنوك مصر والسوق السوداء: سعر الذهب ومواد البناء الآن

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تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب بمحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

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سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10500 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10500 جنيه 10500 جنيه

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2017 بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.7000 17.8000 مصرف ابو ظبي 17.7300 17.8300 البنك المصري الخليجي 17.7000 17.8000 البنك الأهلي 17.7300 17.8300 بنك القاهرة 17.7000 17.8000 بنك الاسكندرية 17.6800 17.7800 البنك العربي الافريقي 17.7300 17.8300 البنك المركزي 17.7144 17.8132 بنك مصر 17.7200 17.8200 بنك بلوم مصر 17.7300 17.8300 كريدي أجريكول 17.7000 17.8000 بنك التعمير والإسكان 17.6900 17.7900 بنك بيريوس 17.7200 17.8200 المصرف المتحد 17.7000 17.7800 البنك التجاري الدولي 17.7100 17.8100 المصري لتنمية الورادات 17.7100 17.8200 البنك الأهلي المتحد 17.7300 17.8300 بنك المشرق 17.7200 17.8200 بنك الاستثمار العربي 17.7200 17.8200 بنك HSBC 17.7300 17.8300 بنك سايب 17.7000 17.8000 بنك الإئتمان الزراعي 17.7400 17.8400

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2017 بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.7585 21.0695 مصرف-ابو-ظبي 20.7831 21.0251 البنك-المصري-الخليجي 20.7957 20.9951 البنك-الأهلي 20.8523 21.0251 بنك-القاهرة 20.7745 20.9898 بنك-الاسكندرية 20.8500 21.0480 البنك-العربي-الافريقي 20.7831 21.0251 البنك-المركزي 20.8959 21.0161 بنك-مصر 20.9000 21.1000 بنك-بلوم-مصر 20.9391 21.1000 كريدي-أجريكول 20.8736 21.0716 بنك-بيريوس 20.8281 21.0133 المصرف-المتحد 20.7178 20.9662 البنك-التجاري-الدولي 20.8163 21.0016 المصري-لتنمية-الورادات 20.8163 21.0133 البنك-الأهلي-المتحد 20.9400 21.1100 بنك-المشرق 20.8900 21.1000 بنك-الاستثمار-العربي 20.9000 21.1000 بنك-HSBC 20.9100 21.1100 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.9405 21.1220 بنك-سايب 20.8700 21.0700

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2017 تحديث لحظي

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 718 إلى 720 عيار 22 658 إلى 660 عيار 21 628 إلى 630 عيار 18 538 إلى 540 عيار 14 419 إلى 420 عيار 12 359 إلى 360 الاونصة 22,321 إلى 22,392 الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040 الكيلو 717,714 إلى 720,000

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 793 جنيه أسمنت النصر النصر 738 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 820 جنيه الفهد الفهد 743 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 735 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 755 لافارج للأسمنت المخصوص 758 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 743 جنيه أسمنت سيناء سيناء 735 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنيه السويس للأسمنت السويس 770 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 770 جنيه أسمنت تكنو تكنو 708 جنيه أسمنت حلوان حلوان 773 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 768 جنيه السويدي السويدي 775 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 743 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 740 جنيه

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لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الريال اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2017 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6768 4.7614 مصرف-ابو-ظبي 4.7060 4.7544 البنك-المصري-الخليجي 4.7006 4.7469 البنك-الأهلي 4.7277 4.7544 بنك-القاهرة 4.7012 4.7486 بنك-الاسكندرية 4.7144 4.7461 البنك-العربي-الافريقي 4.7009 4.7543 البنك-المركزي 4.7235 4.7501 بنك-مصر 4.7300 4.7600 بنك-بلوم-مصر 4.7277 4.7544 كريدي-أجريكول 4.6950 4.7464 بنك-التعمير-والإسكان 4.2010 4.8510 بنك-بيريوس 4.7251 4.7517 المصرف-المتحد 4.6887 4.7413 البنك-التجاري-الدولي 4.7007 4.7492 البنك-الأهلي-المتحد 4.7000 4.7500 بنك-المشرق 4.7000 4.7500 بنك-الاستثمار-العربي 4.7200 4.7500 بنك-HSBC 4.7300 4.7500 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7204 4.7671 بنك-سايب 4.7000 4.7500

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سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.