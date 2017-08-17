سعر الدولار والعملات الأجنبية بالبنوك في مصر الآن : أسعار الذهب والحديد والأسمنت الخميس 17-8-2017

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سعر الدولار والعملات الأجنبية بالبنوك في مصر الآن : أسعار الذهب والحديد والأسمنت الخميس 17-8-2017
أسعار الدولار والعملات والذهب

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب بمحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

سعر الذهب اليوم تحديث لحظى

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.
بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24719 إلى 721
عيار 22659 إلى 661
عيار 21629 إلى 631
عيار 18539 إلى 541
عيار 14419 إلى 421
عيار 12359 إلى 361
الاونصة22,356 إلى 22,428
الجنيه الذهب5,032 إلى 5,048
الكيلو718,857 إلى 721,143
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سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.756621.0673
مصرف-ابو-ظبي20.741620.9763
البنك-المصري-الخليجي20.714720.9563
البنك-الأهلي20.729920.9645
بنك-القاهرة20.694820.9292
بنك-الاسكندرية20.740420.8862
البنك-العربي-الافريقي20.729920.9645
البنك-المركزي20.741020.8616
بنك-مصر20.820021.0100
بنك-بلوم-مصر20.786720.9449
كريدي-أجريكول20.706520.9410
بنك-بيريوس20.787320.9332
المصرف-المتحد20.645120.8862
البنك-التجاري-الدولي20.698720.9528
المصري-لتنمية-الورادات20.787320.9449
البنك-الأهلي-المتحد20.630020.9600
بنك-المشرق20.800020.9600
بنك-الاستثمار-العربي20.800020.9500
بنك-HSBC20.730020.9600
بنك-الإئتمان-الزراعي20.940521.1220
بنك-سايب20.760020.9100
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سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح788 جنيه
أسمنت النصرالنصر738 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس820 جنيه
الفهدالفهد 743 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير735 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة730 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري755
لافارج للأسمنتالمخصوص758 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري743 جنيه
أسمنت سيناءسيناء735 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر750 جنيه
السويس للأسمنتالسويس770 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة770 جنيه
أسمنت تكنو تكنو708 جنيه
أسمنت حلوانحلوان773 جنيه
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف768 جنيه
السويديالسويدي775 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي743 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله738 جنيه

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سعر الريال اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.68484.7694
مصرف-ابو-ظبي4.70874.7570
البنك-المصري-الخليجي4.70594.7519
البنك-الأهلي4.72554.7544
بنك-القاهرة4.70124.7486
بنك-الاسكندرية4.71434.7461
البنك-العربي-الافريقي4.70094.7543
البنك-المركزي4.72454.7514
بنك-مصر4.73004.7500
بنك-بلوم-مصر4.72774.7543
كريدي-أجريكول4.69764.7490
بنك-التعمير-والإسكان4.20104.8510
بنك-بيريوس4.72504.7516
المصرف-المتحد4.68344.7413
البنك-التجاري-الدولي4.70344.7519
البنك-الأهلي-المتحد4.70004.7500
بنك-المشرق4.71004.7500
بنك-الاستثمار-العربي4.72004.7600
بنك-HSBC4.73004.7500
بنك-الإئتمان-الزراعي4.72044.7671
بنك-سايب4.70004.7500

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10900 جنيه10900 جنيه
حديد بشاي10650 جنيه10650 جنيه
حديد العتال10600 جنيه10600 جنيه
حديد عطيه10600 جنيه10600 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10600 جنيه10600 جنيه
حديد المصريين10700 جنيه10700 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10500 جنيه10500 جنيه
حديد الجيوشي10500 جنيه10500 جنيه
حديد مصر ستيل10500 جنيه10500 جنيه

سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.710017.8100
مصرف ابو ظبي17.740017.8400
البنك المصري الخليجي17.720017.8200
البنك الأهلي17.730017.8300
بنك القاهرة17.700017.8000
بنك الاسكندرية17.680017.7800
البنك العربي الافريقي17.730017.8300
البنك المركزي17.718217.8182
بنك مصر17.720017.8200
بنك بلوم مصر17.730017.8300
كريدي أجريكول17.710017.8100
بنك التعمير والإسكان17.710017.8100
بنك بيريوس17.720017.8200
المصرف المتحد17.680017.7800
البنك التجاري الدولي17.720017.8200
المصري لتنمية الورادات17.720017.8300
البنك الأهلي المتحد17.730017.8300
بنك المشرق17.730017.8300
بنك الاستثمار العربي17.730017.8300
بنك HSBC17.730017.8300
بنك سايب17.700017.8000
بنك الإئتمان الزراعي17.740017.8400
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