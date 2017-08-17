سعر الدولار والعملات الأجنبية بالبنوك في مصر الآن : أسعار الذهب والحديد والأسمنت الخميس 17-8-2017

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تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب بمحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

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سعر الذهب اليوم تحديث لحظى

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 719 إلى 721 عيار 22 659 إلى 661 عيار 21 629 إلى 631 عيار 18 539 إلى 541 عيار 14 419 إلى 421 عيار 12 359 إلى 361 الاونصة 22,356 إلى 22,428 الجنيه الذهب 5,032 إلى 5,048 الكيلو 718,857 إلى 721,143

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سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.7566 21.0673 مصرف-ابو-ظبي 20.7416 20.9763 البنك-المصري-الخليجي 20.7147 20.9563 البنك-الأهلي 20.7299 20.9645 بنك-القاهرة 20.6948 20.9292 بنك-الاسكندرية 20.7404 20.8862 البنك-العربي-الافريقي 20.7299 20.9645 البنك-المركزي 20.7410 20.8616 بنك-مصر 20.8200 21.0100 بنك-بلوم-مصر 20.7867 20.9449 كريدي-أجريكول 20.7065 20.9410 بنك-بيريوس 20.7873 20.9332 المصرف-المتحد 20.6451 20.8862 البنك-التجاري-الدولي 20.6987 20.9528 المصري-لتنمية-الورادات 20.7873 20.9449 البنك-الأهلي-المتحد 20.6300 20.9600 بنك-المشرق 20.8000 20.9600 بنك-الاستثمار-العربي 20.8000 20.9500 بنك-HSBC 20.7300 20.9600 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.9405 21.1220 بنك-سايب 20.7600 20.9100

سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 788 جنيه أسمنت النصر النصر 738 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 820 جنيه الفهد الفهد 743 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 735 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 755 لافارج للأسمنت المخصوص 758 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 743 جنيه أسمنت سيناء سيناء 735 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنيه السويس للأسمنت السويس 770 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 770 جنيه أسمنت تكنو تكنو 708 جنيه أسمنت حلوان حلوان 773 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 768 جنيه السويدي السويدي 775 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 743 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 738 جنيه

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سعر الريال اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6848 4.7694 مصرف-ابو-ظبي 4.7087 4.7570 البنك-المصري-الخليجي 4.7059 4.7519 البنك-الأهلي 4.7255 4.7544 بنك-القاهرة 4.7012 4.7486 بنك-الاسكندرية 4.7143 4.7461 البنك-العربي-الافريقي 4.7009 4.7543 البنك-المركزي 4.7245 4.7514 بنك-مصر 4.7300 4.7500 بنك-بلوم-مصر 4.7277 4.7543 كريدي-أجريكول 4.6976 4.7490 بنك-التعمير-والإسكان 4.2010 4.8510 بنك-بيريوس 4.7250 4.7516 المصرف-المتحد 4.6834 4.7413 البنك-التجاري-الدولي 4.7034 4.7519 البنك-الأهلي-المتحد 4.7000 4.7500 بنك-المشرق 4.7100 4.7500 بنك-الاستثمار-العربي 4.7200 4.7600 بنك-HSBC 4.7300 4.7500 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7204 4.7671 بنك-سايب 4.7000 4.7500

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10500 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10500 جنيه 10500 جنيه

سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.7100 17.8100 مصرف ابو ظبي 17.7400 17.8400 البنك المصري الخليجي 17.7200 17.8200 البنك الأهلي 17.7300 17.8300 بنك القاهرة 17.7000 17.8000 بنك الاسكندرية 17.6800 17.7800 البنك العربي الافريقي 17.7300 17.8300 البنك المركزي 17.7182 17.8182 بنك مصر 17.7200 17.8200 بنك بلوم مصر 17.7300 17.8300 كريدي أجريكول 17.7100 17.8100 بنك التعمير والإسكان 17.7100 17.8100 بنك بيريوس 17.7200 17.8200 المصرف المتحد 17.6800 17.7800 البنك التجاري الدولي 17.7200 17.8200 المصري لتنمية الورادات 17.7200 17.8300 البنك الأهلي المتحد 17.7300 17.8300 بنك المشرق 17.7300 17.8300 بنك الاستثمار العربي 17.7300 17.8300 بنك HSBC 17.7300 17.8300 بنك سايب 17.7000 17.8000 بنك الإئتمان الزراعي 17.7400 17.8400