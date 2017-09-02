سعر الدولار والذهب اليوم في مصر السبت 2-9-2017: اسعار العملات بكافة البنوك ومواد البناء الآن

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سعر الدولار والذهب اليوم في مصر السبت 2-9-2017: اسعار العملات بكافة البنوك ومواد البناء الآن
سعر الدولار والذهب والريال واليورو ومواد البناء الآن

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب في محلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.65024.7440
مصرف-ابو-ظبي4.67424.7224
البنك-المصري-الخليجي4.67404.7203
البنك-الأهلي4.69954.7277
بنك-القاهرة4.67464.7219
بنك-الاسكندرية4.69314.7248
البنك-العربي-الافريقي4.67184.7250
البنك-المركزي4.69544.7223
بنك-مصر4.70004.7300
بنك-بلوم-مصر4.69844.7251
كريدي-أجريكول4.67114.7224
بنك-التعمير-والإسكان4.20104.8510
بنك-بيريوس4.67234.7224
المصرف-المتحد4.64694.7200
البنك-التجاري-الدولي4.67284.7199
البنك-الأهلي-المتحد4.67004.7300
بنك-المشرق4.68004.7300
بنك-الاستثمار-العربي4.69004.7300
بنك-HSBC4.69004.7300
بنك-سايب4.68004.7300
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سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.885521.1576
مصرف-ابو-ظبي21.024621.2237
البنك-المصري-الخليجي20.931721.2152
البنك-الأهلي20.970921.2476
بنك-القاهرة21.017921.2117
بنك-الاسكندرية20.935221.2117
البنك-العربي-الافريقي21.036521.2356
البنك-المركزي20.964221.0903
بنك-مصر21.050021.2400
بنك-بلوم-مصر20.959021.2356
كريدي-أجريكول20.947121.2237
بنك-بيريوس21.038721.2237
المصرف-المتحد20.851521.2117
البنك-التجاري-الدولي20.935221.2117
المصري-لتنمية-الورادات21.026721.2117
البنك-الأهلي-المتحد21.020021.2200
بنك-المشرق21.050021.2500
بنك-الاستثمار-العربي21.060021.3800
بنك-HSBC21.030021.2100
بنك-سايب21.080021.2400
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سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح800 جنيه
أسمنت النصرالنصر743 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس815 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير740 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك768 جنيه
أسمنت حورسحورس755 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة745 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري758 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص758 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري750 جنيه
أسمنت سيناءسيناء748 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر748 جنيه
السويس للأسمنتالسويس778 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة778 جنيه
أسمنت تكنو تكنو730 جنيه
أسمنت حلوانحلوان778 جنيه
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف763 جنيه
السويديالسويدي790 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي745 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله743 جنيه

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سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز11850 جنيه11850 جنيه
حديد بشاي11800 جنيه11800 جنيه
حديد العتال11750 جنيه11750 جنيه
حديد عطيه11750 جنيه11750 جنيه
حديد سرحان11650 جنيه11500 جنيه
حديد المراكبي10600 جنيه11650 جنيه
حديد المصريين1150 جنيه11550 جنيه
حديد المعاديغير متاح1150 جنيه
مصر الكومي11550 جنيه11550 جنيه
حديد العشري11550 جنيه11550 جنيه
حديد الجيوشي11550 جنيه11550 جنيه
حديد مصر ستيل11550 جنيه11550 جنيه
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سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.600017.7000
مصرف ابو ظبي17.610017.7100
البنك المصري الخليجي17.600017.7000
البنك الأهلي17.630017.7300
بنك القاهرة17.600017.7000
بنك الاسكندرية17.600017.7000
البنك العربي الافريقي17.620017.7200
البنك المركزي17.609617.7096
بنك مصر17.630017.7300
بنك بلوم مصر17.620017.7200
كريدي أجريكول17.610017.7100
بنك التعمير والإسكان17.610017.7100
بنك بيريوس17.610017.7100
المصرف المتحد17.600017.7000
البنك التجاري الدولي17.600017.7000
المصري لتنمية الورادات17.600017.7000
البنك الأهلي المتحد17.620017.7200
بنك المشرق17.630017.7300
بنك الاستثمار العربي17.630017.7300
بنك HSBC17.600017.7000
بنك سايب17.620017.7200
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سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.
بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24734 إلى 736
عيار 22673 إلى 675
عيار 21642 إلى 644
عيار 18550 إلى 552
عيار 14428 إلى 429
عيار 12367 إلى 368
الاونصة22,819 إلى 22,890
الجنيه الذهب5,136 إلى 5,152
الكيلو733,714 إلى 736,000
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