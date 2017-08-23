سعر الذهب والدولار بكل البنوك اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء : أسعار العملات.. موجز شامل بكافة الأسعار

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سعر الذهب والدولار بكل البنوك اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء : أسعار العملات.. موجز شامل بكافة الأسعار
أسعار الدولار والعملات والذهب

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب ومحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

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سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.690017.7900
مصرف ابو ظبي17.710017.8100
البنك المصري الخليجي17.700017.8000
البنك الأهلي17.720017.8200
بنك القاهرة17.700017.8000
بنك الاسكندرية17.700017.8000
البنك العربي الافريقي17.710017.8100
البنك المركزي17.706517.8065
بنك مصر17.710017.8100
بنك بلوم مصر17.700017.8000
كريدي أجريكول17.720017.8200
بنك التعمير والإسكان17.700017.8000
بنك بيريوس17.680017.7800
المصرف المتحد17.670017.7500
البنك التجاري الدولي17.710017.8100
المصري لتنمية الورادات17.710017.8100
البنك الأهلي المتحد17.710017.8100
بنك المشرق17.710017.8100
بنك الاستثمار العربي17.710017.8100
بنك HSBC17.700017.8000
بنك سايب17.700017.8000
بنك الإئتمان الزراعي17.720017.8200
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سعر الريال اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.67424.7587
مصرف-ابو-ظبي4.70074.7491
البنك-المصري-الخليجي4.70064.7469
البنك-الأهلي4.72284.7517
بنك-القاهرة4.70124.7486
بنك-الاسكندرية4.71984.7514
البنك-العربي-الافريقي4.69564.7490
البنك-المركزي4.72134.7485
بنك-مصر4.72004.7500
بنك-بلوم-مصر4.71974.7464
كريدي-أجريكول4.70034.7517
بنك-التعمير-والإسكان4.20104.8510
بنك-بيريوس4.69084.7411
المصرف-المتحد4.66534.7333
البنك-التجاري-الدولي4.70204.7492
البنك-الأهلي-المتحد4.70004.7500
بنك-المشرق4.70004.7500
بنك-الاستثمار-العربي4.72004.7500
بنك-HSBC4.72004.7500
بنك-الإئتمان-الزراعي4.71284.7617
بنك-سايب4.70004.7500
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سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.
بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24721 إلى 723
عيار 22661 إلى 663
عيار 21631 إلى 633
عيار 18541 إلى 543
عيار 14421 إلى 422
عيار 12361 إلى 362
الاونصة22,428 إلى 22,499
الجنيه الذهب5,048 إلى 5,064
الكيلو721,143 إلى 723,429
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سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.795121.0650
مصرف-ابو-ظبي20.802221.0585
البنك-المصري-الخليجي20.785121.0521
البنك-الأهلي20.813921.0704
بنك-القاهرة20.790421.0467
بنك-الاسكندرية20.799321.0467
البنك-العربي-الافريقي20.883621.0585
البنك-المركزي20.821020.9404
بنك-مصر20.790020.9500
بنك-بلوم-مصر20.785121.0467
كريدي-أجريكول20.881221.0704
بنك-بيريوس20.855321.0231
المصرف-المتحد20.672220.9876
البنك-التجاري-الدولي20.802221.0585
المصري-لتنمية-الورادات20.890721.0585
البنك-الأهلي-المتحد20.780020.9500
بنك-المشرق20.790020.9700
بنك-الاستثمار-العربي20.780020.9500
بنك-HSBC20.770020.9500
بنك-الإئتمان-الزراعي20.882521.0904
بنك-سايب20.880021.0500
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سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح798 جنيه
أسمنت النصرالنصر750 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس820 جنيه
الفهدالفهد 755 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير740 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة730 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري750
لافارج للأسمنتالمخصوص758 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري748 جنيه
أسمنت سيناءسيناء743 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر740 جنيه
السويس للأسمنتالسويس783 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة783 جنيه
أسمنت تكنو تكنو723 جنيه
أسمنت حلوانحلوان783 جنيه
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف770 جنيه
السويديالسويدي785 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي740 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله740 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز11850 جنيه11850 جنيه
حديد بشاي11800 جنيه11800 جنيه
حديد العتال11750 جنيه11750 جنيه
حديد عطيه11750 جنيه11750 جنيه
حديد سرحان11650 جنيه11500 جنيه
حديد المراكبي10600 جنيه11650 جنيه
حديد المصريين1150 جنيه11550 جنيه
حديد المعاديغير متاح1150 جنيه
مصر الكومي11550 جنيه11550 جنيه
حديد العشري11550 جنيه11550 جنيه
حديد الجيوشي11550 جنيه11550 جنيه
حديد مصر ستيل11550 جنيه11550 جنيه