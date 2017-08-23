سعر الذهب والدولار بكل البنوك اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء : أسعار العملات.. موجز شامل بكافة الأسعار

Advertisements

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب ومحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

Advertisements

إقرأ أيضاً: أسعار كافة العملات بالسوق السوداء الآن

سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6900 17.7900 مصرف ابو ظبي 17.7100 17.8100 البنك المصري الخليجي 17.7000 17.8000 البنك الأهلي 17.7200 17.8200 بنك القاهرة 17.7000 17.8000 بنك الاسكندرية 17.7000 17.8000 البنك العربي الافريقي 17.7100 17.8100 البنك المركزي 17.7065 17.8065 بنك مصر 17.7100 17.8100 بنك بلوم مصر 17.7000 17.8000 كريدي أجريكول 17.7200 17.8200 بنك التعمير والإسكان 17.7000 17.8000 بنك بيريوس 17.6800 17.7800 المصرف المتحد 17.6700 17.7500 البنك التجاري الدولي 17.7100 17.8100 المصري لتنمية الورادات 17.7100 17.8100 البنك الأهلي المتحد 17.7100 17.8100 بنك المشرق 17.7100 17.8100 بنك الاستثمار العربي 17.7100 17.8100 بنك HSBC 17.7000 17.8000 بنك سايب 17.7000 17.8000 بنك الإئتمان الزراعي 17.7200 17.8200

Advertisements

سعر الريال اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6742 4.7587 مصرف-ابو-ظبي 4.7007 4.7491 البنك-المصري-الخليجي 4.7006 4.7469 البنك-الأهلي 4.7228 4.7517 بنك-القاهرة 4.7012 4.7486 بنك-الاسكندرية 4.7198 4.7514 البنك-العربي-الافريقي 4.6956 4.7490 البنك-المركزي 4.7213 4.7485 بنك-مصر 4.7200 4.7500 بنك-بلوم-مصر 4.7197 4.7464 كريدي-أجريكول 4.7003 4.7517 بنك-التعمير-والإسكان 4.2010 4.8510 بنك-بيريوس 4.6908 4.7411 المصرف-المتحد 4.6653 4.7333 البنك-التجاري-الدولي 4.7020 4.7492 البنك-الأهلي-المتحد 4.7000 4.7500 بنك-المشرق 4.7000 4.7500 بنك-الاستثمار-العربي 4.7200 4.7500 بنك-HSBC 4.7200 4.7500 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7128 4.7617 بنك-سايب 4.7000 4.7500

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 721 إلى 723 عيار 22 661 إلى 663 عيار 21 631 إلى 633 عيار 18 541 إلى 543 عيار 14 421 إلى 422 عيار 12 361 إلى 362 الاونصة 22,428 إلى 22,499 الجنيه الذهب 5,048 إلى 5,064 الكيلو 721,143 إلى 723,429

سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.7951 21.0650 مصرف-ابو-ظبي 20.8022 21.0585 البنك-المصري-الخليجي 20.7851 21.0521 البنك-الأهلي 20.8139 21.0704 بنك-القاهرة 20.7904 21.0467 بنك-الاسكندرية 20.7993 21.0467 البنك-العربي-الافريقي 20.8836 21.0585 البنك-المركزي 20.8210 20.9404 بنك-مصر 20.7900 20.9500 بنك-بلوم-مصر 20.7851 21.0467 كريدي-أجريكول 20.8812 21.0704 بنك-بيريوس 20.8553 21.0231 المصرف-المتحد 20.6722 20.9876 البنك-التجاري-الدولي 20.8022 21.0585 المصري-لتنمية-الورادات 20.8907 21.0585 البنك-الأهلي-المتحد 20.7800 20.9500 بنك-المشرق 20.7900 20.9700 بنك-الاستثمار-العربي 20.7800 20.9500 بنك-HSBC 20.7700 20.9500 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.8825 21.0904 بنك-سايب 20.8800 21.0500

سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 798 جنيه أسمنت النصر النصر 750 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 820 جنيه الفهد الفهد 755 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 740 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 750 لافارج للأسمنت المخصوص 758 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 748 جنيه أسمنت سيناء سيناء 743 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 740 جنيه السويس للأسمنت السويس 783 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 783 جنيه أسمنت تكنو تكنو 723 جنيه أسمنت حلوان حلوان 783 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 770 جنيه السويدي السويدي 785 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 740 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 740 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 11850 جنيه 11850 جنيه حديد بشاي 11800 جنيه 11800 جنيه حديد العتال 11750 جنيه 11750 جنيه حديد عطيه 11750 جنيه 11750 جنيه حديد سرحان 11650 جنيه 11500 جنيه حديد المراكبي 10600 جنيه 11650 جنيه حديد المصريين 1150 جنيه 11550 جنيه حديد المعادي غير متاح 1150 جنيه مصر الكومي 11550 جنيه 11550 جنيه حديد العشري 11550 جنيه 11550 جنيه حديد الجيوشي 11550 جنيه 11550 جنيه حديد مصر ستيل 11550 جنيه 11550 جنيه