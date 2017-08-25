سعر الذهب والدولار اليوم الجمعة 25-8-2017 في مصر : أسعار العملات بالبنوك والسوق السوداء ومواد البناء

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تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب ومحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

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سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.7818 21.0516 مصرف-ابو-ظبي 20.8359 21.0142 البنك-المصري-الخليجي 20.8070 21.0012 البنك-الأهلي 20.8477 21.0260 بنك-القاهرة 20.8241 21.0024 بنك-الاسكندرية 20.8412 21.0142 البنك-العربي-الافريقي 20.8359 21.0142 البنك-المركزي 20.8691 20.9943 بنك-مصر 20.8600 21.0200 بنك-بلوم-مصر 20.8359 21.0142 كريدي-أجريكول 20.8483 21.0142 بنك-بيريوس 20.8129 20.9787 المصرف-المتحد 20.7214 20.9669 البنك-التجاري-الدولي 20.8359 21.0142 المصري-لتنمية-الورادات 20.8542 21.0201 البنك-الأهلي-المتحد 20.8600 21.0300 بنك-المشرق 20.8500 21.0100 بنك-الاستثمار-العربي 20.8600 20.9800 بنك-HSBC 20.8500 21.0300 بنك-سايب 20.8500 21.0100

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سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 11850 جنيه 11850 جنيه حديد بشاي 11800 جنيه 11800 جنيه حديد العتال 11750 جنيه 11750 جنيه حديد عطيه 11750 جنيه 11750 جنيه حديد سرحان 11650 جنيه 11500 جنيه حديد المراكبي 10600 جنيه 11650 جنيه حديد المصريين 1150 جنيه 11550 جنيه حديد المعادي غير متاح 1150 جنيه مصر الكومي 11550 جنيه 11550 جنيه حديد العشري 11550 جنيه 11550 جنيه حديد الجيوشي 11550 جنيه 11550 جنيه حديد مصر ستيل 11550 جنيه 11550 جنيه

سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6700 17.7700 مصرف ابو ظبي 17.6800 17.7800 البنك المصري الخليجي 17.6600 17.7600 البنك الأهلي 17.6900 17.7900 بنك القاهرة 17.6700 17.7700 بنك الاسكندرية 17.6800 17.7800 البنك العربي الافريقي 17.6800 17.7800 البنك المركزي 17.6797 17.7797 بنك مصر 17.6900 17.7900 بنك بلوم مصر 17.6800 17.7800 كريدي أجريكول 17.6800 17.7800 بنك التعمير والإسكان 17.6800 17.7800 بنك بيريوس 17.6500 17.7500 المصرف المتحد 17.6400 17.7400 البنك التجاري الدولي 17.6800 17.7800 المصري لتنمية الورادات 17.6850 17.7850 البنك الأهلي المتحد 17.6900 17.7900 بنك المشرق 17.6800 17.7800 بنك الاستثمار العربي 17.6800 17.7800 بنك HSBC 17.6900 17.7900 بنك سايب 17.6800 17.7800

سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 803 جنيه أسمنت النصر النصر 753 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 830 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 740 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 760 جنيه أسمنت حورس حورس 753 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 735 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 750 لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 748 جنيه أسمنت سيناء سيناء 745 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 748 جنيه السويس للأسمنت السويس 780 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 780 جنيه أسمنت تكنو تكنو 735 جنيه أسمنت حلوان حلوان 780 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 765 جنيه السويدي السويدي 788 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 745 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 738 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 719 إلى 721 عيار 22 659 إلى 661 عيار 21 629 إلى 631 عيار 18 539 إلى 541 عيار 14 419 إلى 421 عيار 12 359 إلى 361 الاونصة 22,356 إلى 22,428 الجنيه الذهب 5,032 إلى 5,048 الكيلو 718,857 إلى 721,143

سعر الريال اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6691 4.7489 مصرف-ابو-ظبي 4.6928 4.7411 البنك-المصري-الخليجي 4.6899 4.7363 البنك-الأهلي 4.7148 4.7437 بنك-القاهرة 4.6932 4.7406 بنك-الاسكندرية 4.7144 4.7461 البنك-العربي-الافريقي 4.6877 4.7410 البنك-المركزي 4.7142 4.7411 بنك-مصر 4.7200 4.7500 بنك-بلوم-مصر 4.7144 4.7411 كريدي-أجريكول 4.6897 4.7411 بنك-التعمير-والإسكان 4.2010 4.8510 بنك-بيريوس 4.6829 4.7331 المصرف-المتحد 4.6574 4.7307 البنك-التجاري-الدولي 4.6940 4.7415 البنك-الأهلي-المتحد 4.6900 4.7400 بنك-المشرق 4.6900 4.7400 بنك-الاستثمار-العربي 4.7100 4.7500 بنك-HSBC 4.7200 4.7500 بنك-سايب 4.6900 4.7400

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