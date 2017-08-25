سعر الذهب والدولار اليوم الجمعة 25-8-2017 في مصر : أسعار العملات بالبنوك والسوق السوداء ومواد البناء

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سعر الذهب والدولار اليوم الجمعة 25-8-2017 في مصر : أسعار العملات بالبنوك والسوق السوداء ومواد البناء
أسعار الدولار والعملات والذهب

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب ومحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.781821.0516
مصرف-ابو-ظبي20.835921.0142
البنك-المصري-الخليجي20.807021.0012
البنك-الأهلي20.847721.0260
بنك-القاهرة20.824121.0024
بنك-الاسكندرية20.841221.0142
البنك-العربي-الافريقي20.835921.0142
البنك-المركزي20.869120.9943
بنك-مصر20.860021.0200
بنك-بلوم-مصر20.835921.0142
كريدي-أجريكول20.848321.0142
بنك-بيريوس20.812920.9787
المصرف-المتحد20.721420.9669
البنك-التجاري-الدولي20.835921.0142
المصري-لتنمية-الورادات20.854221.0201
البنك-الأهلي-المتحد20.860021.0300
بنك-المشرق20.850021.0100
بنك-الاستثمار-العربي20.860020.9800
بنك-HSBC20.850021.0300
بنك-سايب20.850021.0100
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سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز11850 جنيه11850 جنيه
حديد بشاي11800 جنيه11800 جنيه
حديد العتال11750 جنيه11750 جنيه
حديد عطيه11750 جنيه11750 جنيه
حديد سرحان11650 جنيه11500 جنيه
حديد المراكبي10600 جنيه11650 جنيه
حديد المصريين1150 جنيه11550 جنيه
حديد المعاديغير متاح1150 جنيه
مصر الكومي11550 جنيه11550 جنيه
حديد العشري11550 جنيه11550 جنيه
حديد الجيوشي11550 جنيه11550 جنيه
حديد مصر ستيل11550 جنيه11550 جنيه
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سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.670017.7700
مصرف ابو ظبي17.680017.7800
البنك المصري الخليجي17.660017.7600
البنك الأهلي17.690017.7900
بنك القاهرة17.670017.7700
بنك الاسكندرية17.680017.7800
البنك العربي الافريقي17.680017.7800
البنك المركزي17.679717.7797
بنك مصر17.690017.7900
بنك بلوم مصر17.680017.7800
كريدي أجريكول17.680017.7800
بنك التعمير والإسكان17.680017.7800
بنك بيريوس17.650017.7500
المصرف المتحد17.640017.7400
البنك التجاري الدولي17.680017.7800
المصري لتنمية الورادات17.685017.7850
البنك الأهلي المتحد17.690017.7900
بنك المشرق17.680017.7800
بنك الاستثمار العربي17.680017.7800
بنك HSBC17.690017.7900
بنك سايب17.680017.7800
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سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح803 جنيه
أسمنت النصرالنصر753 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس830 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير740 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك760 جنيه
أسمنت حورسحورس753 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة735 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري750
لافارج للأسمنتالمخصوص760 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري748 جنيه
أسمنت سيناءسيناء745 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر748 جنيه
السويس للأسمنتالسويس780 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة780 جنيه
أسمنت تكنو تكنو735 جنيه
أسمنت حلوانحلوان780 جنيه
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف765 جنيه
السويديالسويدي788 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي745 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله738 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.
بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24719 إلى 721
عيار 22659 إلى 661
عيار 21629 إلى 631
عيار 18539 إلى 541
عيار 14419 إلى 421
عيار 12359 إلى 361
الاونصة22,356 إلى 22,428
الجنيه الذهب5,032 إلى 5,048
الكيلو718,857 إلى 721,143
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سعر الريال اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.66914.7489
مصرف-ابو-ظبي4.69284.7411
البنك-المصري-الخليجي4.68994.7363
البنك-الأهلي4.71484.7437
بنك-القاهرة4.69324.7406
بنك-الاسكندرية4.71444.7461
البنك-العربي-الافريقي4.68774.7410
البنك-المركزي4.71424.7411
بنك-مصر4.72004.7500
بنك-بلوم-مصر4.71444.7411
كريدي-أجريكول4.68974.7411
بنك-التعمير-والإسكان4.20104.8510
بنك-بيريوس4.68294.7331
المصرف-المتحد4.65744.7307
البنك-التجاري-الدولي4.69404.7415
البنك-الأهلي-المتحد4.69004.7400
بنك-المشرق4.69004.7400
بنك-الاستثمار-العربي4.71004.7500
بنك-HSBC4.72004.7500
بنك-سايب4.69004.7400
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