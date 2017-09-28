سعر الذهب والدولار اليوم في مصر : اسعار العملات الخميس 28/9/2017 ومواد البناء الآن

Advertisements

أخبار الإقتصاد المصري اليوم الخميس 28/9/2017 تحديث بداية التعاملات، نقدم لحضراتكم موجز شامل يضم كافة أسعار الدولار والريال السعودي واليورو والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب في محلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

Advertisements

سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 778 جنيه أسمنت النصر النصر 733 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 815 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 830 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 748 جنيه أسمنت حورس حورس 740 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 733 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 740 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 745 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 733 جنيه أسمنت سيناء سيناء 723 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 735 جنيه السويس للأسمنت السويس 733 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 733 جنيه أسمنت تكنو تكنو 710 جنيه أسمنت حلوان حلوان 733 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 758 جنيه السويدي السويدي 773 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 733 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 733 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12300 12300 جنيه حديد بشاي 12250 جنيه 12250 جنيه حديد العتال 12250 جنيه 12200 جنيه حديد عطيه 12200 جنيه 12200 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 12100 جنيه 12100 جنيه حديد المصريين 12150 جنيه 12150 جنيه حديد المعادي 12000 جنيه 12000 جنيه مصر الكومي 12000 جنيه 12000 جنيه حديد العشري 12000 جنيه 12000 جنيه حديد الجيوشي 12000 جنيه 12000 جنيه حديد مصر ستيل 12000 جنيه 12000 جنيه

سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

Advertisements

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6000 17.7000 البنك المصري الخليجي 17.6300 17.7300 البنك الأهلي 17.6100 17.7100 بنك القاهرة 17.6000 17.7000 بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000 البنك العربي الافريقي 17.6200 17.7200 البنك المركزي 17.6129 17.7129 بنك مصر 17.6100 17.7100 بنك بلوم مصر 17.6200 17.7200 كريدي أجريكول 17.6200 17.7200 بنك التعمير والإسكان 17.6300 17.7300 المصرف المتحد 17.6200 17.7200 البنك التجاري الدولي 17.6100 17.7100 المصري لتنمية الورادات 17.6300 17.7300 البنك الأهلي المتحد 17.6200 17.7200 بنك المشرق 17.6200 17.7200 بنك الاستثمار العربي 17.6200 17.7200 بنك HSBC 17.6200 17.7200 بنك سايب 17.6200 17.7200

إقرأ أيضاً: أسعار كافة العملات بالسوق السوداء الآن

سعر الريال اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6504 4.7299 البنك-المصري-الخليجي 4.6820 4.7280 البنك-الأهلي 4.6935 4.7224 بنك-القاهرة 4.6746 4.7219 بنك-الاسكندرية 4.6931 4.7248 البنك-العربي-الافريقي 4.6718 4.7250 البنك-المركزي 4.6964 4.7233 بنك-مصر 4.6900 4.7200 بنك-بلوم-مصر 4.6984 4.7251 كريدي-أجريكول 4.6737 4.7250 بنك-التعمير-والإسكان 4.2010 4.8510 المصرف-المتحد 4.6521 4.7253 البنك-التجاري-الدولي 4.6742 4.7225 البنك-الأهلي-المتحد 4.6600 4.7300 بنك-المشرق 4.6800 4.7300 بنك-الاستثمار-العربي 4.6800 4.7300 بنك-HSBC 4.7000 4.7300 بنك-سايب 4.6800 4.7300

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 718 إلى 720 عيار 22 658 إلى 660 عيار 21 628 إلى 630 عيار 18 538 إلى 540 عيار 14 419 إلى 420 عيار 12 359 إلى 360 الاونصة 22,321 إلى 22,392 الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040 الكيلو 717,714 إلى 720,000

سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.