سعر الدولار والذهب اليوم بكافة بنوك مصر : اسعار العملات ومواد البناء الآن بالبنوك والسوق السوداء

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أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب في محلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6200 17.7200 مصرف ابو ظبي 17.6300 17.7300 البنك المصري الخليجي 17.6300 17.7300 البنك الأهلي 17.6500 17.7500 بنك القاهرة 17.6300 17.7300 بنك الاسكندرية 17.6400 17.7400 البنك العربي الافريقي 17.6400 17.7400 البنك المركزي 17.6313 17.7313 بنك مصر 17.6600 17.7600 بنك بلوم مصر 17.6400 17.7400 كريدي أجريكول 17.6300 17.7300 بنك التعمير والإسكان 17.6300 17.7300 بنك بيريوس 17.6100 17.7100 المصرف المتحد 17.6300 17.7300 البنك التجاري الدولي 17.6300 17.7300 المصري لتنمية الورادات 17.6300 17.7300 البنك الأهلي المتحد 17.6600 17.7700 بنك المشرق 17.6500 17.7500 بنك الاستثمار العربي 17.6500 17.7500 بنك HSBC 17.6300 17.7300 بنك سايب 17.6500 17.7500

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سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 11850 جنيه 11850 جنيه حديد بشاي 11800 جنيه 11800 جنيه حديد العتال 11750 جنيه 11750 جنيه حديد عطيه 11750 جنيه 11750 جنيه حديد سرحان 11650 جنيه 11500 جنيه حديد المراكبي 10600 جنيه 11650 جنيه حديد المصريين 1150 جنيه 11550 جنيه حديد المعادي غير متاح 1150 جنيه مصر الكومي 11550 جنيه 11550 جنيه حديد العشري 11550 جنيه 11550 جنيه حديد الجيوشي 11550 جنيه 11550 جنيه حديد مصر ستيل 11550 جنيه 11550 جنيه

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سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 800 جنيه أسمنت النصر النصر 748 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 818 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 740 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 765 جنيه أسمنت حورس حورس 753 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 743 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 753 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 750 جنيه أسمنت سيناء سيناء 743 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنيه السويس للأسمنت السويس 778 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 778 جنيه أسمنت تكنو تكنو 730 جنيه أسمنت حلوان حلوان 778 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 763 جنيه السويدي السويدي 790 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 745 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 745 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.7921 21.1903 مصرف-ابو-ظبي 21.0114 21.2104 البنك-المصري-الخليجي 21.0749 21.2636 البنك-الأهلي 21.1023 21.2734 بنك-القاهرة 21.0784 21.2565 بنك-الاسكندرية 21.0234 21.2224 البنك-العربي-الافريقي 21.0900 21.2775 البنك-المركزي 21.0183 21.1428 بنك-مصر 20.8200 21.2400 بنك-بلوم-مصر 21.0234 21.2224 كريدي-أجريكول 21.0114 21.2104 بنك-بيريوس 21.0545 21.2254 المصرف-المتحد 20.9274 21.2104 البنك-التجاري-الدولي 21.0114 21.2104 المصري-لتنمية-الورادات 21.0784 21.2494 البنك-الأهلي-المتحد 20.8100 21.2100 بنك-المشرق 21.0400 21.2300 بنك-الاستثمار-العربي 20.0400 21.2300 بنك-HSBC 21.0100 21.2100 بنك-سايب 21.0400 21.2300

سعر الريال اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6557 4.7495 مصرف-ابو-ظبي 4.6795 4.7277 البنك-المصري-الخليجي 4.6820 4.7283 البنك-الأهلي 4.7042 4.7331 بنك-القاهرة 4.6826 4.7299 بنك-الاسكندرية 4.7038 4.7355 البنك-العربي-الافريقي 4.6771 4.7303 البنك-المركزي 4.7013 4.7282 بنك-مصر 4.7100 4.7400 بنك-بلوم-مصر 4.7039 4.7304 كريدي-أجريكول 4.6764 4.7277 بنك-التعمير-والإسكان 4.2010 4.8510 بنك-بيريوس 4.6723 4.7224 المصرف-المتحد 4.6548 4.7280 البنك-التجاري-الدولي 4.6807 4.7279 البنك-الأهلي-المتحد 4.6800 4.7300 بنك-المشرق 4.6800 4.7300 بنك-الاستثمار-العربي 4.7000 4.7400 بنك-HSBC 4.7000 4.7300 بنك-سايب 4.6800 4.7300

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 727 إلى 729 عيار 22 666 إلى 668 عيار 21 636 إلى 638 عيار 18 545 إلى 547 عيار 14 424 إلى 425 عيار 12 363 إلى 365 الاونصة 22,605 إلى 22,676 الجنيه الذهب 5,088 إلى 5,104 الكيلو 726,857 إلى 729,143