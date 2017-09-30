سعر الدولار والذهب اليوم السبت 30/9/2017 في مصر : اسعار العملات بالبنوك والسوق السوداء ومواد البناء الآن

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سعر الدولار والذهب اليوم السبت 30/9/2017 في مصر : اسعار العملات بالبنوك والسوق السوداء ومواد البناء الآن
سعر الدولار والذهب والريال واليورو ومواد البناء الآن

أخبار الإقتصاد المصري اليوم السبت 30/9/2017 تحديث بداية التعاملات، نقدم لحضراتكم موجز شامل يضم كافة أسعار الدولار والريال السعودي واليورو والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الذهب في محلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.65044.7299
البنك-المصري-الخليجي4.67934.7255
البنك-الأهلي4.69084.7197
بنك-القاهرة4.67464.7219
بنك-الاسكندرية4.69304.7248
البنك-العربي-الافريقي4.67184.7250
البنك-المركزي4.69454.7214
بنك-مصر4.69004.7200
بنك-بلوم-مصر4.69844.7251
كريدي-أجريكول4.67114.7223
بنك-التعمير-والإسكان4.20104.8510
المصرف-المتحد4.64824.7213
البنك-التجاري-الدولي4.67154.7199
البنك-الأهلي-المتحد4.66004.7300
بنك-المشرق4.68004.7300
بنك-الاستثمار-العربي4.68004.7300
بنك-HSBC4.70004.7300
بنك-سايب4.68004.7300
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سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.600017.7000
البنك المصري الخليجي17.620017.7200
البنك الأهلي17.600017.7000
بنك القاهرة17.600017.7000
بنك الاسكندرية17.600017.7000
البنك العربي الافريقي17.620017.7200
البنك المركزي17.605917.7059
بنك مصر17.600017.7000
بنك بلوم مصر17.620017.7200
كريدي أجريكول17.610017.7100
بنك التعمير والإسكان17.630017.7300
المصرف المتحد17.605017.7050
البنك التجاري الدولي17.600017.7000
المصري لتنمية الورادات17.630017.7300
البنك الأهلي المتحد17.610017.7100
بنك المشرق17.610017.7100
بنك الاستثمار العربي17.600017.7000
بنك HSBC17.610017.7100
بنك سايب17.600017.7000
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سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.
بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24715 إلى 718
عيار 22656 إلى 658
عيار 21626 إلى 628
عيار 18537 إلى 538
عيار 14417 إلى 419
عيار 12358 إلى 359
الاونصة22,250 إلى 22,321
الجنيه الذهب5,008 إلى 5,024
الكيلو715,429 إلى 717,714
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سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.631020.8995
البنك-المصري-الخليجي20.648920.9202
البنك-الأهلي20.629020.8772
بنك-القاهرة20.629020.8081
بنك-الاسكندرية20.629020.8577
البنك-العربي-الافريقي20.652420.8316
البنك-المركزي20.745020.8664
بنك-مصر20.630020.8400
بنك-بلوم-مصر20.652420.9149
كريدي-أجريكول20.640720.8518
المصرف-المتحد20.552320.9053
البنك-التجاري-الدولي20.629020.8772
المصري-لتنمية-الورادات20.652420.8316
البنك-الأهلي-المتحد20.640020.8600
بنك-المشرق20.640020.8700
بنك-الاستثمار-العربي20.620020.8400
بنك-HSBC20.730020.8800
بنك-سايب20.630020.8400
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سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12300 12300 جنيه
حديد بشاي12250 جنيه12250 جنيه
حديد العتال12250 جنيه12250 جنيه
حديد عطيه12200 جنيه12200 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي12100 جنيه12100 جنيه
حديد المصريين12150 جنيه12150 جنيه
حديد المعادي12000 جنيه12000 جنيه
مصر الكومي12000 جنيه12000 جنيه
حديد العشري12000 جنيه12000 جنيه
حديد الجيوشي12000 جنيه12000 جنيه
حديد مصر ستيل12000 جنيه12000 جنيه
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سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح783 جنيه
أسمنت النصرالنصر735 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس815 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير833 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك748 جنيه
أسمنت حورسحورس740 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة733 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري740 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص745 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري735 جنيه
أسمنت سيناءسيناء723 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر735 جنيه
السويس للأسمنتالسويس733 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة733 جنيه
أسمنت تكنو تكنو715 جنيه
أسمنت حلوانحلوان733 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف755 جنيه
السويديالسويدي783 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي735 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله733 جنيه

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