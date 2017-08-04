أسعار الدولار وباقي العملات والذهب ومواد البناء الآن في مصر

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أسعار الدولار وباقي العملات والذهب ومواد البناء الآن في مصر
موجز شامل بكل الأسعار محدث لحظياً

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب بمحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح773 جنيه
أسمنت النصرالنصر728 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس823 جنيه
الفهدالفهد 758 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير733 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك755 جنيه
أسمنت حورسحورس740 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة733 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري733 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص770 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري723 جنيه
أسمنت سيناءسيناء723 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر735 جنيه
السويس للأسمنتالسويس753 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة753 جنيه
أسمنت تكنو تكنو720 جنيه
أسمنت حلوانحلوان753 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف765 جنيه
السويديالسويدي773 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي735 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله733 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10900 جنيه10900 جنيه
حديد بشاي10650 جنيه10650 جنيه
حديد العتال10600 جنيه10600 جنيه
حديد عطيه10600 جنيه10600 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10600 جنيه10600 جنيه
حديد المصريين10700 جنيه10700 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10500 جنيه10500 جنيه
حديد الجيوشي10500 جنيه10500 جنيه
حديد مصر ستيل10500 جنيه10500 جنيه

سعر الدولار اليوم الجمعة 4 أغسطس 2017 بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.770017.8700
مصرف ابو ظبي17.750017.8500
البنك المصري الخليجي17.750017.8500
البنك الأهلي17.750017.8500
بنك القاهرة17.750017.8500
بنك الاسكندرية17.750017.8500
البنك العربي الافريقي17.770017.8700
البنك المركزي17.768517.8679
بنك مصر17.780017.8800
بنك بلوم مصر17.770017.8700
كريدي أجريكول17.750017.8500
بنك بيريوس17.750017.8500
المصرف المتحد17.750017.8300
البنك التجاري الدولي17.770017.8700
المصري لتنمية الورادات17.790017.8900
البنك الأهلي المتحد17.770017.8700
بنك المشرق17.760017.8600
بنك الاستثمار العربي17.760017.8600
بنك HSBC17.770017.8700
بنك سايب17.770017.8700

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الريال اليوم الجمعة 4 أغسطس 2017 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.69554.7897
مصرف-ابو-ظبي4.71134.7597
البنك-المصري-الخليجي4.71384.7605
البنك-الأهلي4.73314.7597
بنك-القاهرة4.71454.7619
بنك-الاسكندرية4.73314.7648
البنك-العربي-الافريقي4.71154.7650
البنك-المركزي4.73794.7647
بنك-مصر4.75714.7814
بنك-بلوم-مصر4.73844.7651
كريدي-أجريكول4.70824.7597
بنك-بيريوس4.73314.7597
المصرف-المتحد4.70204.7547
البنك-التجاري-الدولي4.71674.7652
البنك-الأهلي-المتحد4.71004.7600
بنك-المشرق4.71004.7600
بنك-الاستثمار-العربي4.73004.7600
بنك-HSBC4.73004.7600
بنك-سايب4.72004.7700

سعر اليورو اليوم الجمعة 4 أغسطس 2017 بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.939021.2101
مصرف-ابو-ظبي21.000021.1933
البنك-المصري-الخليجي20.996521.1987
البنك-الأهلي21.000021.1933
بنك-القاهرة21.000021.1683
بنك-الاسكندرية21.000021.1933
البنك-العربي-الافريقي21.023721.1920
البنك-المركزي21.073521.1985
بنك-مصر20.783121.0629
بنك-بلوم-مصر21.023721.1920
كريدي-أجريكول21.000021.1933
بنك-بيريوس21.001821.1683
المصرف-المتحد20.916021.1696
البنك-التجاري-الدولي21.023721.2171
المصري-لتنمية-الورادات21.054521.2158
البنك-الأهلي-المتحد21.020021.1900
بنك-المشرق21.000021.1900
بنك-الاستثمار-العربي21.020021.1800
بنك-HSBC21.070021.2200
بنك-سايب21.020021.2200