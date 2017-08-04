أسعار الدولار وباقي العملات والذهب ومواد البناء الآن في مصر

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تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب بمحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

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سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 773 جنيه أسمنت النصر النصر 728 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 823 جنيه الفهد الفهد 758 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 733 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 755 جنيه أسمنت حورس حورس 740 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 733 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 733 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 770 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 723 جنيه أسمنت سيناء سيناء 723 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 735 جنيه السويس للأسمنت السويس 753 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 753 جنيه أسمنت تكنو تكنو 720 جنيه أسمنت حلوان حلوان 753 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 765 جنيه السويدي السويدي 773 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 735 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 733 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10500 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10500 جنيه 10500 جنيه

سعر الدولار اليوم الجمعة 4 أغسطس 2017 بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.7700 17.8700 مصرف ابو ظبي 17.7500 17.8500 البنك المصري الخليجي 17.7500 17.8500 البنك الأهلي 17.7500 17.8500 بنك القاهرة 17.7500 17.8500 بنك الاسكندرية 17.7500 17.8500 البنك العربي الافريقي 17.7700 17.8700 البنك المركزي 17.7685 17.8679 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.7700 17.8700 كريدي أجريكول 17.7500 17.8500 بنك بيريوس 17.7500 17.8500 المصرف المتحد 17.7500 17.8300 البنك التجاري الدولي 17.7700 17.8700 المصري لتنمية الورادات 17.7900 17.8900 البنك الأهلي المتحد 17.7700 17.8700 بنك المشرق 17.7600 17.8600 بنك الاستثمار العربي 17.7600 17.8600 بنك HSBC 17.7700 17.8700 بنك سايب 17.7700 17.8700

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الريال اليوم الجمعة 4 أغسطس 2017 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6955 4.7897 مصرف-ابو-ظبي 4.7113 4.7597 البنك-المصري-الخليجي 4.7138 4.7605 البنك-الأهلي 4.7331 4.7597 بنك-القاهرة 4.7145 4.7619 بنك-الاسكندرية 4.7331 4.7648 البنك-العربي-الافريقي 4.7115 4.7650 البنك-المركزي 4.7379 4.7647 بنك-مصر 4.7571 4.7814 بنك-بلوم-مصر 4.7384 4.7651 كريدي-أجريكول 4.7082 4.7597 بنك-بيريوس 4.7331 4.7597 المصرف-المتحد 4.7020 4.7547 البنك-التجاري-الدولي 4.7167 4.7652 البنك-الأهلي-المتحد 4.7100 4.7600 بنك-المشرق 4.7100 4.7600 بنك-الاستثمار-العربي 4.7300 4.7600 بنك-HSBC 4.7300 4.7600 بنك-سايب 4.7200 4.7700

سعر اليورو اليوم الجمعة 4 أغسطس 2017 بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.9390 21.2101 مصرف-ابو-ظبي 21.0000 21.1933 البنك-المصري-الخليجي 20.9965 21.1987 البنك-الأهلي 21.0000 21.1933 بنك-القاهرة 21.0000 21.1683 بنك-الاسكندرية 21.0000 21.1933 البنك-العربي-الافريقي 21.0237 21.1920 البنك-المركزي 21.0735 21.1985 بنك-مصر 20.7831 21.0629 بنك-بلوم-مصر 21.0237 21.1920 كريدي-أجريكول 21.0000 21.1933 بنك-بيريوس 21.0018 21.1683 المصرف-المتحد 20.9160 21.1696 البنك-التجاري-الدولي 21.0237 21.2171 المصري-لتنمية-الورادات 21.0545 21.2158 البنك-الأهلي-المتحد 21.0200 21.1900 بنك-المشرق 21.0000 21.1900 بنك-الاستثمار-العربي 21.0200 21.1800 بنك-HSBC 21.0700 21.2200 بنك-سايب 21.0200 21.2200