سعر الذهب والدولار اليوم في مصر الاثنين 4-9-2017 : اسعار العملات بالسوق السوداء والبنوك ومواد البناء الآن

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب في محلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.
تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.
سعر الذهب اليوم في مصر
شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.
بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|737 إلى 739
|عيار 22
|676 إلى 678
|عيار 21
|645 إلى 647
|عيار 18
|553 إلى 555
|عيار 14
|430 إلى 431
|عيار 12
|369 إلى 370
|الاونصة
|22,925 إلى 22,996
|الجنيه الذهب
|5,160 إلى 5,176
|الكيلو
|737,143 إلى 739,429
سعر اليورو اليوم بالبنوك
يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|20.8855
|21.1576
|مصرف-ابو-ظبي
|21.0246
|21.2237
|البنك-المصري-الخليجي
|20.9317
|21.2152
|البنك-الأهلي
|20.9709
|21.2476
|بنك-القاهرة
|21.0179
|21.2117
|بنك-الاسكندرية
|20.9352
|21.2117
|البنك-العربي-الافريقي
|21.0365
|21.2356
|البنك-المركزي
|20.9642
|21.0903
|بنك-مصر
|20.9500
|21.2300
|بنك-بلوم-مصر
|20.9590
|21.2356
|كريدي-أجريكول
|20.9471
|21.2237
|بنك-بيريوس
|21.0387
|21.2237
|المصرف-المتحد
|20.8515
|21.2117
|البنك-التجاري-الدولي
|20.9352
|21.2117
|المصري-لتنمية-الورادات
|21.0267
|21.2117
|البنك-الأهلي-المتحد
|21.0500
|21.2400
|بنك-المشرق
|21.0400
|21.2400
|بنك-الاستثمار-العربي
|21.0400
|21.3400
|بنك-HSBC
|20.8600
|21.2000
|بنك-سايب
|21.0800
|21.2400
سعر الريال اليوم بالبنوك
شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6502
|4.7440
|مصرف-ابو-ظبي
|4.6742
|4.7224
|البنك-المصري-الخليجي
|4.6740
|4.7203
|البنك-الأهلي
|4.6995
|4.7277
|بنك-القاهرة
|4.6746
|4.7219
|بنك-الاسكندرية
|4.6931
|4.7248
|البنك-العربي-الافريقي
|4.6718
|4.7250
|البنك-المركزي
|4.6954
|4.7223
|بنك-مصر
|4.7000
|4.7300
|بنك-بلوم-مصر
|4.6984
|4.7251
|كريدي-أجريكول
|4.6711
|4.7224
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.2010
|4.8510
|بنك-بيريوس
|4.6723
|4.7224
|المصرف-المتحد
|4.6469
|4.7200
|البنك-التجاري-الدولي
|4.6728
|4.7199
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.6600
|4.7300
|بنك-المشرق
|4.6800
|4.7300
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.6900
|4.7300
|بنك-HSBC
|4.6900
|4.7300
|بنك-سايب
|4.6800
|4.7300
سعر الدولار اليوم بالبنوك
مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6000
|17.7000
|مصرف ابو ظبي
|17.6100
|17.7100
|البنك المصري الخليجي
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي
|17.6300
|17.7300
|بنك القاهرة
|17.6000
|17.7000
|بنك الاسكندرية
|17.6000
|17.7000
|البنك العربي الافريقي
|17.6200
|17.7200
|البنك المركزي
|17.6096
|17.7096
|بنك مصر
|17.6200
|17.7200
|بنك بلوم مصر
|17.6200
|17.7200
|كريدي أجريكول
|17.6100
|17.7100
|بنك التعمير والإسكان
|17.6100
|17.7100
|بنك بيريوس
|17.6100
|17.7100
|المصرف المتحد
|17.6000
|17.7000
|البنك التجاري الدولي
|17.6000
|17.7000
|المصري لتنمية الورادات
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي المتحد
|17.6200
|17.7200
|بنك المشرق
|17.6200
|17.7200
|بنك الاستثمار العربي
|17.6200
|17.7200
|بنك HSBC
|17.6000
|17.7000
|بنك سايب
|17.6200
|17.7200
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سعر الحديد اليوم في مصر
ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|11850 جنيه
|11850 جنيه
|حديد بشاي
|11800 جنيه
|11800 جنيه
|حديد العتال
|11750 جنيه
|11750 جنيه
|حديد عطيه
|11750 جنيه
|11750 جنيه
|حديد سرحان
|11650 جنيه
|11500 جنيه
|حديد المراكبي
|10600 جنيه
|11650 جنيه
|حديد المصريين
|1150 جنيه
|11550 جنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|1150 جنيه
|مصر الكومي
|11550 جنيه
|11550 جنيه
|حديد العشري
|11550 جنيه
|11550 جنيه
|حديد الجيوشي
|11550 جنيه
|11550 جنيه
|حديد مصر ستيل
|11550 جنيه
|11550 جنيه
سعر الاسمنت اليوم في مصر
أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|800 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|743 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|815 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|740 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|768 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|755 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|745 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|758 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|758 جنيه
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|غير متاح
|أسمنت العريش
|العسكري
|750 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|743 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|748 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|778 جنيه
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|778 جنيه
|أسمنت تكنو
|تكنو
|730 جنيه
|أسمنت حلوان
|حلوان
|778 جنيه
|أسمنت شورى
|شورى
|غير متاح
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|763 جنيه
|السويدي
|السويدي
|790 جنيه
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|745 جنيه
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|743 جنيه
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