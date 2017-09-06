سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 6-9-2017 الآن : اسعار العملات بكافة البنوك والسوق السوداء ومواد البناء في مصر

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أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب في محلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.8680 21.1398 مصرف-ابو-ظبي 20.9519 21.1063 البنك-المصري-الخليجي 20.9458 21.1179 البنك-الأهلي 20.9850 21.1678 بنك-القاهرة 20.9493 21.1143 بنك-الاسكندرية 20.9493 21.1143 البنك-العربي-الافريقي 20.9731 21.1382 البنك-المركزي 20.9476 21.0684 بنك-مصر 20.9500 21.1000 بنك-بلوم-مصر 20.9731 21.1382 كريدي-أجريكول 20.9493 21.1143 بنك-بيريوس 20.9374 21.1024 المصرف-المتحد 20.8892 21.1382 البنك-التجاري-الدولي 20.9493 21.1143 المصري-لتنمية-الورادات 20.9282 21.0825 البنك-الأهلي-المتحد 20.9400 21.0900 بنك-المشرق 20.9000 21.0900 بنك-الاستثمار-العربي 20.9500 21.1200 بنك-HSBC 20.8900 21.0800 بنك-سايب 20.9500 21.1100

سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6000 17.7000 مصرف ابو ظبي 17.6200 17.7200 البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000 البنك الأهلي 17.6300 17.7300 بنك القاهرة 17.6000 17.7000 بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000 البنك العربي الافريقي 17.6200 17.7200 البنك المركزي 17.6075 17.7075 بنك مصر 17.6200 17.7200 بنك بلوم مصر 17.6200 17.7200 كريدي أجريكول 17.6000 17.7000 بنك التعمير والإسكان 17.6100 17.7100 بنك بيريوس 17.5900 17.6900 المصرف المتحد 17.6200 17.7200 البنك التجاري الدولي 17.6000 17.7000 المصري لتنمية الورادات 17.6000 17.7000 البنك الأهلي المتحد 17.6200 17.7200 بنك المشرق 17.6200 17.7200 بنك الاستثمار العربي 17.6200 17.7200 بنك HSBC 17.6000 17.7000 بنك سايب 17.6200 17.7200

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 743 إلى 745 عيار 22 681 إلى 683 عيار 21 650 إلى 652 عيار 18 557 إلى 559 عيار 14 433 إلى 435 عيار 12 371 إلى 373 الاونصة 23,103 إلى 23,174 الجنيه الذهب 5,200 إلى 5,216 الكيلو 742,857 إلى 745,143

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سعر الريال اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6502 4.7440 مصرف-ابو-ظبي 4.6768 4.7250 البنك-المصري-الخليجي 4.6740 4.7200 البنك-الأهلي 4.6988 4.7277 بنك-القاهرة 4.6746 4.7219 بنك-الاسكندرية 4.6931 4.7248 البنك-العربي-الافريقي 4.6718 4.7250 البنك-المركزي 4.6948 4.7217 بنك-مصر 4.7000 4.7200 بنك-بلوم-مصر 4.6984 4.7251 كريدي-أجريكول 4.6684 4.7197 بنك-التعمير-والإسكان 4.2010 4.8510 بنك-بيريوس 4.6670 4.7171 المصرف-المتحد 4.6521 4.7253 البنك-التجاري-الدولي 4.6728 4.7197 البنك-الأهلي-المتحد 4.6600 4.7300 بنك-المشرق 4.6800 4.7300 بنك-الاستثمار-العربي 4.6900 4.7300 بنك-HSBC 4.6900 4.7200 بنك-سايب 4.6800 4.7300

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 11850 جنيه 11850 جنيه حديد بشاي 11800 جنيه 11800 جنيه حديد العتال 11750 جنيه 11750 جنيه حديد عطيه 11750 جنيه 11750 جنيه حديد سرحان 11650 جنيه 11500 جنيه حديد المراكبي 10600 جنيه 11650 جنيه حديد المصريين 1150 جنيه 11550 جنيه حديد المعادي غير متاح 1150 جنيه مصر الكومي 11550 جنيه 11550 جنيه حديد العشري 11550 جنيه 11550 جنيه حديد الجيوشي 11550 جنيه 11550 جنيه حديد مصر ستيل 11550 جنيه 11550 جنيه

سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 800 جنيه أسمنت النصر النصر 743 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 815 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 740 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 768 جنيه أسمنت حورس حورس 755 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 745 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 758 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 758 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 750 جنيه أسمنت سيناء سيناء 743 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 748 جنيه السويس للأسمنت السويس 778 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 778 جنيه أسمنت تكنو تكنو 730 جنيه أسمنت حلوان حلوان 778 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 763 جنيه السويدي السويدي 790 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 745 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 743 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.