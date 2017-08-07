سعر الدولار والعملات والذهب الآن في مصر : سعر الحديد والأسمنت اليوم.. تحديث لحظي

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سعر الدولار والعملات والذهب الآن في مصر : سعر الحديد والأسمنت اليوم.. تحديث لحظي
موجز شامل بكل الأسعار محدث لحظياً

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب بمحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم الإثنين 7 أغسطس 2017 بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.804721.1163
مصرف-ابو-ظبي20.803721.2100
البنك-المصري-الخليجي20.792021.2017
البنك-الأهلي20.819021.2219
بنك-القاهرة20.756821.1624
بنك-الاسكندرية20.783821.1862
البنك-العربي-الافريقي20.819021.2219
البنك-المركزي20.882421.0102
بنك-مصر20.830021.2200
بنك-بلوم-مصر20.819021.2219
كريدي-أجريكول20.795521.1981
بنك-بيريوس20.760321.1624
المصرف-المتحد20.783821.1624
البنك-التجاري-الدولي20.819021.2219
المصري-لتنمية-الورادات20.827221.2338
البنك-الأهلي-المتحد20.820021.2200
بنك-المشرق20.800021.2000
بنك-الاستثمار-العربي20.780021.2200
بنك-HSBC20.820021.2200
بنك-سايب21.890021.0200

سعر الدولار اليوم الإثنين 7 أغسطس 2017 بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.730017.8300
مصرف ابو ظبي17.740017.8400
البنك المصري الخليجي17.730017.8300
البنك الأهلي17.750017.8500
بنك القاهرة17.700017.8000
بنك الاسكندرية17.720017.8200
البنك العربي الافريقي17.750017.8500
البنك المركزي17.740617.8400
بنك مصر17.760017.8600
بنك بلوم مصر17.750017.8500
كريدي أجريكول17.730017.8300
بنك بيريوس17.700017.8000
المصرف المتحد17.720017.8000
البنك التجاري الدولي17.750017.8500
المصري لتنمية الورادات17.760017.8600
البنك الأهلي المتحد17.750017.8500
بنك المشرق17.730017.8300
بنك الاستثمار العربي17.720017.8200
بنك HSBC17.750017.8500
بنك سايب17.750017.8500

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سعر الريال اليوم الإثنين 7 أغسطس 2017 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.68484.7789
مصرف-ابو-ظبي4.70874.7576
البنك-المصري-الخليجي4.70854.7549
البنك-الأهلي4.73304.7599
بنك-القاهرة4.70124.7486
بنك-الاسكندرية4.72514.7568
البنك-العربي-الافريقي4.70624.7596
البنك-المركزي4.73044.7572
بنك-مصر4.74004.7600
بنك-بلوم-مصر4.73324.7597
كريدي-أجريكول4.70294.7528
بنك-بيريوس4.71904.7463
المصرف-المتحد4.69404.7467
البنك-التجاري-الدولي4.71134.7597
البنك-الأهلي-المتحد4.71004.7600
بنك-المشرق4.71004.7500
بنك-الاستثمار-العربي4.72004.7600
بنك-HSBC4.73004.7600
بنك-سايب4.71004.7600

سعر الذهب اليوم الإثنين 7/8/2017 تحديث لحظي

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.
بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24707 إلى 710
عيار 22648 إلى 651
عيار 21619 إلى 621
عيار 18531 إلى 532
عيار 14413 إلى 414
عيار 12354 إلى 355
الاونصة22,001 إلى 22,072
الجنيه الذهب4,952 إلى 4,968
الكيلو707,429 إلى 709,714

سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح773 جنيه
أسمنت النصرالنصر728 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس823 جنيه
الفهدالفهد 758 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير733 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك755 جنيه
أسمنت حورسحورس740 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة733 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري733 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص770 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري723 جنيه
أسمنت سيناءسيناء723 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر735 جنيه
السويس للأسمنتالسويس753 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة753 جنيه
أسمنت تكنو تكنو720 جنيه
أسمنت حلوانحلوان753 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف765 جنيه
السويديالسويدي773 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي735 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله733 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10900 جنيه10900 جنيه
حديد بشاي10650 جنيه10650 جنيه
حديد العتال10600 جنيه10600 جنيه
حديد عطيه10600 جنيه10600 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10600 جنيه10600 جنيه
حديد المصريين10700 جنيه10700 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10500 جنيه10500 جنيه
حديد الجيوشي10500 جنيه10500 جنيه
حديد مصر ستيل10500 جنيه10500 جنيه